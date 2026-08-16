Ani droždí, ani prášek do pečiva: do domácího chleba patří 1 tekutina, kterou Češi denně vylévají do dřezu

Scénu zná skoro každý. Brambory jsou uvařené, cedník v ruce a zakalená voda mizí v odpadu. Přitom právě tahle nenápadná tekutina uměla dřív z obyčejného těsta udělat bochník, jaký dnes koupíte jen v dobré pekárně. Nečekejte zázrak, který upeče chleba za vás. Vodu z vařených brambor si ale babičky schovávaly z dobrého důvodu a jen tak ji do dřezu nelily.
Škrob dělá všechnu práci
Při varu se z hlíz do vody uvolní část jejich škrobu. Právě on vodu zakalí a zahustí, a přitom je to složka, kvůli které stojí za to hrnec nevylévat. Ve vlhkém těstě totiž škrob dokáže vodu udržet, takže bochník zůstane vláčný o poznání déle, než jak to známe u běžného pšeničného pečiva. Střídka bývá jemnější a kůrka po dopečení nezatvrdne.
„Voda z vařených brambor obsahuje škrob, který pomáhá těstu zadržovat vlhkost,” vysvětlil Receptáři šéfkuchař David Šlapák. K tomu se pojí ještě jedna vlastnost, kterou ocení každý milovník domácího pečiva. Bramborová voda navíc dodá chlebu jemně nasládlý tón, který vynikne třeba pod vrstvou másla nebo pomazánky.
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A teď to hlavní. Ze škrobové vody se dá založit domácí kvásek, s nímž těsto vykyne úplně samo, bez kupovaného droždí a bez prášku do pečiva. Naši předci to tak dělali běžně v časech, kdy droždí v obchodě prostě nebylo, a chléb jim přesto rostl spolehlivě.
Ze zakalené vody po bramborách se dá ve sklenici založit kvásek, který nahradí kupované droždí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Postup je jednodušší, než byste čekali:
Jednu bramboru uvaříte doměkka zhruba ve dvou deci vody. Uvařenou bramboru pak dáte stranou a pracujete jen s tou zakalenou, ještě teplou tekutinou z hrnce. Ve sklenici ji smícháte s lžící cukru a zhruba 160 gramy mouky, nádobu zakryjete utěrkou, ať dýchá, a necháte přes noc v teple. Ráno se na hladině objeví drobné bubliny, což je signál, že kvásek ožil a je připravený k pečení.
Když ho jednou týdně přikrmíte lžící mouky a vody, zůstane vám živý třeba celý rok.
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Ne každý má chuť starat se ve sklenici o živý kvásek. I bez něj se dá bramborová voda zužitkovat. Stačí, když v receptu na chleba nahradíte část obyčejné vody tou z vařených brambor. Těsto se pak lépe zpracovává a bochník získá měkčí střídku i delší trvanlivost.
Funguje to u kynutého i u rychlejšího pečení. S bramborami v těstě si ostatně pekaři pohrávají odedávna a v Irsku takový chleba dodnes patří k typickým snídaním. Podíl brambor dělá pečivo znatelně vláčnějším a jemně nasládlým, což obyčejnému chlebu chybí.
Dvě pravidla, na která myslete
Aby trik zafungoval, pohlídejte si dvě věci. Voda nesmí být slaná, protože sůl by vám rozhodila poměry v těstě. Pokud brambory k obědu solíte, uvařte si pár kousků zvlášť v neosolené vodě. Druhá zásada je stejně prostá: vodu před použitím nechte zchladnout do vlažna. Horká by totiž kvasinkám uškodila a ledová by kynutí zbytečně zpomalila.
Přečtěte si také: Za totality visela v každé kuchyni, dnes končí na skládce. Sběratelé se o ni perou a platí až 2 500 Kč Pro kvásek se hodí jen voda z neosolených brambor, a to až vychladlá do vlažna. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč tekutinu příště nevylévat
I když zrovna nepečete, bramborová voda se hodí. Zahustí a dochutí polévku, protože v ní zůstávají živiny z brambor. Posloužit umí i na zahradě jako laciné zálivkové hnojivo, které rostlinám dodá draslík a další prospěšné látky. Právě proto dřív skoro nikdo vodu po bramborách nevyléval rovnou do dřezu. Zkuste to příště taky, chleba vám poděkuje.
Zdroje: https://www.nasezahrada.com/jak-zadelat-starocesky-bramborovy-kvasek-vzejde-vzdy-spolehlive-a-ve-sklenici-vydrzi-klidne-rok/, https://www.denik.cz/gastronomie/voda-z-brambor-vyuziti.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/6764-bramborovy-chleba-ktery-zvladne-i-amater-staci-par-levnych-ingredienci-a-za-chvilku-mate-skvele-domaci-pecivo-na-stole/, https://www.onlyu.cz/celebrity/bramborovy-chleb-lze-upect-kynuty-i-bez-drozdi-delala-jej-i-kveta-fialova/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/domaci-peceni-chleba-s-vodou-z-brambor/