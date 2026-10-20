Ani drátěnka, ani chemie. Zapečená trouba bude zase čistá díky 1 věci, kterou máte ve spíži

Po nedělní pečeni nebo plechu kuřecích stehen zůstane na dně trouby tmavá krusta a po stěnách zaschlé mastné kapky. Ruka pak sama sáhne po drátěnce nebo po silném spreji z drogerie. Přitom by stačil obyčejný bílý prášek, který většina domácností kupuje kvůli pečení a o jehož čisticí síle často vůbec neví.
Drátěnka udělá v troubě víc škody než užitku
Drátěnka připáleninu sice odstraní rychle, jenže spolu s ní odírá i povrch, na kterém špína sedí. Vnitřek trouby bývá potažený hladkým smaltem a tvrdé kovové vlákno nebo drsná houbička v něm nechávají drobné škrábance.
Ještě citlivější je sklo na dvířkách. Výrobci trub v návodech výslovně varují před abrazivními prostředky a kovovými drátěnkami, protože poškrábané sklo může později i prasknout. Mnohem šetrnější je nechat nečistotu nejdřív změknout, aby ji pak stačilo jen setřít.
Přečtěte si také: Řezník prozradil, kolik si vydělá na 1 vesnické zabijačce. Za 1 den má víc než mnozí a na volný termín se čeká i rok Obyčejná jedlá soda mastnotu rozloží sama
Tím nenápadným pomocníkem je jedlá soda, chemicky hydrogenuhličitan sodný. Její zrnka jsou nepatrně drsná, takže při stírání pomáhají odlepit i to, co na stěnách zaschlo.
Hlavní práci ale odvede chemická reakce. Když se soda rozpustí ve vodě, vznikne zásaditý roztok a právě takové prostředí rozrušuje mastné nánosy z jídla, které se pak snáz pustí podkladu. Proto se sodová pasta nemusí drhnout silou. Stačí ji rovnoměrně rozetřít a dát jí čas.
Rozpuštěná jedlá soda vytváří zásaditý roztok, který rozrušuje mastné nánosy z jídla. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Večer namazat, ráno setřít
Postup vypadá takto:
Troubu nejdřív vypněte a nechte úplně vychladnout. Vyndejte z ní rošty a plechy a smeťte volné drobky. Do misky nasypte zhruba půl hrnku sody a po lžících k ní přilévejte vodu. Míchejte, dokud nevznikne hustá kaše, která na svislé stěně trouby vydrží a nesteče. Natáhněte si rukavici nebo vezměte plastovou stěrku a kaši rozprostřete všude, kde je špína připečená, tedy po dně i po stěnách. Topná tělesa vynechte a stejně tak katalytické panely, pokud je vaše trouba má. Když jde jen o lehký povlak, obvykle stačí nechat sodu působit zhruba čtvrt hodiny až dvacet minut. Silnější připáleniny potřebují víc času, proto pastu nechte v zavřené troubě několik hodin, ideálně přes celou noc. Změklou špínu pak setřete vlhkou houbičkou nebo hadříkem. Přečtěte si také: Mám 1 dýni a 2 vejce. Místo polévky peču podzimní koláč z 1 plechu, který zmizí za 10 minut
Opravdu letité nánosy nemusí povolit hned napoprvé. V takovém případě celý postup prostě zopakujte, druhé kolo už bývá výrazně snazší.
Ocet přijde na řadu až nakonec
Mnohé domácí recepty radí smíchat sodu s octem rovnou v misce. Bouřlivé šumění vypadá přesvědčivě, jenže z něj zbude řídká pěna, která po stěnách trouby brzy sjede dolů a na připáleninách dlouho nevydrží. Víc se vyplatí nechat hlavní práci samotné sodě a ocet použít až při dočišťování.
Po setření pasty obvykle zůstane na stěnách bělavý povlak. Na ten si připravte rozprašovač s bílým octem. Kyselina se zbytky sody zašumí, prášek se rozpustí a pak už jde snadno setřít. Úplně na závěr přejeďte vnitřek hadrem vymáchaným v čisté vodě a troubu nechte vyschnout.
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Sodová pasta zabere i na zamaštěné sklo. Nanáší se stejně jako na stěny, jen k setření použijte měkký hadřík nebo utěrku z mikrovlákna, aby na skle nezůstaly rýhy.
Zvláštní kapitolou jsou trouby s katalytickými panely. Ty mají pórovitý povrch, který zachycenou mastnotu odbourá sám při vysokých teplotách, a výrobci na něj čisticí prostředky obvykle nedoporučují nanášet. Sodovou pastu proto dávejte jen na hladké smaltované plochy a na sklo. Pokud si nejste jistí, jaký povrch vaše trouba má, poradí vám návod k použití.
Zdroje: https://www.armandhammer.com/articles/clean-oven, https://www.novinky.cz/clanek/jak-na-to-jak-vycistit-troubu-40545513, https://www.action.com/cs-cz/blog/cisteni/cisteni-trouby/, https://energozrouti.cz/clanek/kutil-radi-tahle-potravina-dokaze-vycistit-pripalenou-troubu-i-bez-chemie-dolu-jdou-i-letite-pripaleniny, https://www.testado.cz/jak-vycistit-troubu/, https://partners.gorenje.com/fts/htmlNavodila/843427cs.html, https://aeg.co.uk/support/support-articles/cooking/ovens/how-to-clean-an-oven-with-catalytic-liner-video, https://www.consumer.org.nz/articles/how-to-clean-your-oven-with-or-without-a-self-cleaning-feature, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrogenuhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD, https://www.haier-europe.com/cs_CZ/blogs/news/nejlepsi-postupy-pro-cisteni-pripalene-trouby