Ani culík, ani skřipec. Kadeřnice prozradila seniorkám 60+, jak si nejlépe sepnout vlasy aby hned omládly o 10 let v obličeji

Ranní spěch, jedna gumička a hotovo. Takhle si vlasy spíná většina z nás a dál to neřeší. Přitom právě těch pár vteřin před zrcadlem rozhoduje o tom, jestli bude tvář působit odpočatě, nebo utahaně. Kadeřnice mají v tom, kde se dělá chyba, celkem jasno.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Rovnou si řekněme jedno. Deset let vám žádný účes nesundá jako mávnutím proutku. Ale správně sepnuté vlasy dokážou tvář odlehčit a rozjasnit natolik, že si toho okolí všimne.
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Hladce sčesaný culík přilepený k hlavě patří k tomu nejpřísnějšímu, co si zralá žena může udělat. Pokožku táhne dozadu, zvýrazní vrásky kolem očí a celý obličej ztvrdne.
„Volte ležérnější a volnější varianty, kdy necháte volné prameny kolem obličeje a krku,“ uvedla pro Svět ženy Kateřina Hamplová, kadeřnice ze salonu Klier.
Stačí přitom opravdu málo. Dva tenké prameny spuštěné podél tváří rozbijí ostrou linii, měkké vlny obličej orámují a odvedou pozornost od drobných vrásek.
Přečtěte si také: Stylistka varuje české seniorky: tyhle kalhoty hned odložte. Vizuálně přidávají 5 kg v bocích Foto: Pexels.com Vrátil se drdol, jen v úplně jiné podobě
Do módy se vrátil nízký volný drdol, kterému se říká i messy bun. Nosí se posazený nízko nad krkem, je záměrně rozvolněný a doplněný jemnými vlnami.
Zvládnete ho do práce, na procházku i na rodinnou oslavu. A pokud si k němu uděláte pěšinku na stranu místo uprostřed, obličeji to bude lichotit víc než vysokému uhlazenému culíku. U řídnoucích vlasů má pěšinka na stranu ještě jednu výhodu, protože prostředek hlavy tolik neodhalí.
Foto: Freepik.com Doma to zvládnete za tři minuty
Vlasy stáhněte do nízkého culíku nad krkem, stočte je kolem gumičky a připevněte sponkami. Zatím to zní jako u babičky.
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Teď přijde ta část, kterou většina žen vynechá. Prsty jemně povytahujte jednotlivé prameny, aby drdol nebyl dokonale hladký, a nezapomeňte na volné pramínky u tváří. Cílem je vzdušný a lehce neupravený dojem.
Máte jemné vlasy, které pořád klouzají? Nastříkejte si u kořínků trochu suchého šamponu nebo objemového přípravku. Vlasy získají texturu a drdol pak drží pohromadě a vypadá plnější.
Na gumičce záleží víc, než byste čekala
Obyčejná tenká gumička vlasy trhá. Sáhněte raději po textilní, saténové nebo spirálové variantě, případně po skřipci, protože ty vlasy sevřou šetrněji.
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A ještě jedna věc. Když vás z účesu bolí hlava nebo pokožka, je utažený příliš. Dlouhodobý tah v místě gumičky a u čela vlasy oslabuje a ztenčuje, takže jim čas od času dopřejte pauzu a na noc je vždycky rozpusťte. Pokud vás řídnutí vlasů trápí dlouhodobě, poraďte se se svým lékařem.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.relaxeo.cz/tenhle-drdol-milovaly-uz-nase-babicky-dnes-se-vraci-do-mody-a-seniorky-s-nim-omladnou-i-o-10-let/, https://www.extrainspirace.cz/kadernice-doporucuje-seniorkam-tenhle-uces-s-culikem-vam-ubere-5-let-behem-par-minut/, https://www.iglanc.cz/krasa/ucesy-elegantni-slavnostni-vycesy-pro-zeny-nad-40/, https://www.marianne.cz/krasa/nosite-utazeny-culik-trpi-vase-vlasy-i-pokozka-hlavy-poradime-jakymi-ucesy-ho-nahradit, https://www.ireceptar.cz/zdravi/culik-poskozuje-vlasy/, https://www.zeny.cz/krasa-a-moda/krasa/stylove-drdoly-podle-slavnych-zen-inspirujte-se-5555.html, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/tipy-na-idealni-strihy-pro-ridnouci-vlasy-pomohou-vrstvy-kratsi-ucesy-i-treba-vysoky