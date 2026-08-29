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Ani culík, ani copánky. Češky přišly na geniální způsob sepnutí vlasů, který vypadá elegantně a neničí vlasy

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Ráno spěch, vlasy do gumičky a hotovo. Tenhle zvyk máme zažitý tak pevně, že o něm ani nepřemýšlíme. Přitom právě on stojí za polámanými vlásky přesně v místě, kde culík den co den utahujete. Žádné kouzlo za tím nehledejte, funguje tu jen jiný princip upevnění, který si mezi českými ženami rychle našel cestu.
Ani culík, ani copánky. Češky přišly na geniální způsob sepnutí vlasů, který vypadá elegantně a neničí vlasy

Ani culík, ani copánky. Češky přišly na geniální způsob sepnutí vlasů, který vypadá elegantně a neničí vlasy

Zdroj: Relaxeo.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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