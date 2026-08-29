Ani culík, ani copánky. Češky přišly na geniální způsob sepnutí vlasů, který vypadá elegantně a neničí vlasy

Ráno spěch, vlasy do gumičky a hotovo. Tenhle zvyk máme zažitý tak pevně, že o něm ani nepřemýšlíme. Přitom právě on stojí za polámanými vlásky přesně v místě, kde culík den co den utahujete. Žádné kouzlo za tím nehledejte, funguje tu jen jiný princip upevnění, který si mezi českými ženami rychle našel cestu. Proč gumička vlasům nedělá dobře
Kadeřníci se shodují, že problém nedělá gumička sama o sobě. Rozhodující je, jak pevně ji utáhnete a jak často. Když nosíte culík denně ve stejné výšce a pořádně stažený, vlasy v tom jediném bodě nesou celou váhu délek a časem se v něm začnou lámat.
Nejhůř dopadnou tenké gumičky s kovovou spojkou. Vlasy se do ní zachytávají a trhají se, hlavně když gumičku večer netrpělivě strhnete.
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Dlouhodobý tah za kořínky umí napáchat víc než polámané konce. Odborníci ho spojují s takzvanou trakční alopecií, tedy s postupným řídnutím vlasů kolem čela a spánků, kde jsou nejjemnější. Pokud vám vlasy viditelně ubývají, poraďte se se svým lékařem.
Foto: Shutterstock.com Stočit nahoru a sepnout
Řešením je obyčejný skřipec a účes, kterému se říká francouzský twist. Sčešte si vlasy dozadu, jako byste si chtěla udělat nízký culík u krku. Pramen pak držte v hrsti a stáčejte ho směrem nahoru podél hlavy, dokud nevznikne pevná role.
Konečky, které vám zůstanou v ruce, ohněte dolů a zastrčte je pod vzniklou roli. Teď přiložte skřipec tak, aby jedna řada zoubků zabrala do stočené role a druhá do vlasů u hlavy. Když ho pustíte, účes drží.
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Celé to zvládnete za pár vteřin a vydrží to klidně celý pracovní den. Vlasy přitom nikde nejsou staženy do jediného bodu, váhu nese celá role, takže kořínky nic netahá a po sundání nezůstane otlak.
Foto: Freepik.com Velikost skřipce rozhoduje
Tady se dělá nejčastější chyba. Čím víc vlasů máte, tím větší skřipec potřebujete. Na husté a dlouhé vlasy sáhněte po velkém takzvaně žraločím kousku s dlouhými zoubky, jemným a kratším vlasům bohatě stačí malý.
Příliš malý skřipec účes brzy povolí a vy ho pořád přendáváte. Právě tohle neustálé upravování vlasy mechanicky namáhá, takže se vytrácí celá výhoda šetrného sepnutí.
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Čerstvě umyté vlasy jsou hladké a z role vyklouzávají. Účes proto drží nejlíp druhý den po mytí. Když spěcháte, pomůže trocha stylingového pudru vetřená do délek nebo lehké prostříknutí suchým šamponem.
Spínat nemusíte všechno. Oddělte si horní vrstvu vlasů od uší nahoru, stočte ji a zajistěte menším skřipcem, zbytek nechte volně splývat. Obličej máte odkrytý a vlasy zůstanou rozpuštěné. Kolem obličeje si klidně vytáhněte pár pramenů, účes tím získá uvolněnější vzhled.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.tetadrogerie.cz/clanky/krasa/vlasy/skodi-culiky-vlasum-ano-i-ne-vyberte-si-spravnou, https://salona.cz/blog/beauty-trendy-a-inspirace/skripec-do-vlasu-jak-vybrat-setrny-doplnek, https://www.elle.cz/krasa/vlasy-ucesy/1-skripec-6-ucesu-hrave-je-zvladnou-i-ti-kdo-miluji-obycejny-culik, https://www.notino.cz/kosmetika/vlasova-kosmetika/gumicky-do-vlasu/, https://www.marianne.cz/krasa/skripec-v-hlavni-roli-naucte-se-3-snadne-ucesy-budete-vypadat-jako-byste-prave-prisla-od, https://www.ducray.com/cz-cz/vypadavani-vlasu-alopecie/priciny/trakcni, https://fashionmagazin.cz/jednoduche-ucesy-se-skripcem-ozivte-svuj-kazdodenni-look/ Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší letní boty pro seniorky. Pořád si je kupují a neví, že jsou 30 let z módy