Ani cukr, ani smetana: domácí zmrzlina se podaří díky 1 věci z lednice

Domácí zmrzlina má pověst něčeho, co se v obyčejné kuchyni málokdy povede. Buď ztvrdne na kámen, nebo se v ní udělají ledové krystalky a výsledek chutná spíš jako zmrzlý sníh než jako dezert z cukrárny. Přitom se dá tomuhle zklamání vyhnout jedinou surovinou, kterou máte nejspíš právě teď v lednici. Nemusíte kvůli ní shánět vysokoprocentní smetanu ani sypat do misky cukr po lžících.
Jedna surovina zastane práci za smetanu
Tou tajnou přísadou je hustý řecký jogurt. Svou pevnou, krémovou konzistenci nezískává náhodou. Při výrobě se z něj odděluje část syrovátky, takže v něm zůstane víc sušiny a hlavně bílkovin. A právě bílkoviny dodají zmrzlině plnost a hebkost, o které se jinak stará tučná smetana. Řecký jogurt jich obsahuje zhruba dvaapůlkrát víc než běžný bílý jogurt, což je na krémovém výsledku dobře poznat.
Hustý řecký jogurt dodá zmrzlině plnost a krémovost díky vyššímu obsahu bílkovin. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Oproti smetaně má navíc méně tuku i kalorií a v obchodě za něj zaplatíte míň než za smetanu s vysokým obsahem tuku. Většina domácností ho má v lednici skoro pořád, takže se do výroby můžete pustit, kdykoliv dostanete chuť. Zmrzlina z jogurtu a ovoce je ostatně po celém světě známá jako frozen yogurt a proti klasické smetanové verzi bývá lehčí.
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Sladkost zvládne zmrzlina i bez cukru. Skvěle ho nahradí lžíce medu nebo pořádně vyzrálé ovoce, které je sladké samo o sobě. Jahody, mango, borůvky nebo meruňky rozmixované s jogurtem přidají barvu i chuť a přidaného sladidla pak stačí úplně minimum. Nejlíp se osvědčí ovoce s výraznou chutí, které základ pořádně provoní a zbarví, takže po cukru ani nesáhnete.
Med má ještě jednu přednost, o které se moc neví. Kromě sladké chuti totiž brání tomu, aby ve zmrzlině vznikaly velké ledové krystalky. Zmrzlina díky tomu zůstává vláčná a dá se nabírat lžící i po několika hodinách v mrazáku.
Aby se povedla, potřebuje jen občasné zamíchání
Největším nepřítelem domácí zmrzliny je voda, která při mražení tuhne do ledových krystalků. Čím vodnatější základ, tím drsnější výsledek. Hustý jogurt je proti téhle pasti ve výhodě, protože vody obsahuje míň než řídká směs, ale i tak se mu vyplatí pomoct jednoduchým trikem.
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Když nemáte zmrzlinovač, dejte směs do ploché uzavíratelné nádoby a prvních pár hodin ji zhruba každou půlhodinu prohrábněte vidličkou nebo tyčovým mixérem, klidně stačí i metlička. Okraje, které začínají tuhnout, tak zamícháte zpět dovnitř ještě předtím, než přejdou v led. Bez tohohle kroku ztuhne celá dávka do tvrdého bloku, který je po obvodu zledovatělý a uprostřed ještě nedomrzlý. Pomůže i tvar nádobí, protože v nižší a širší nádobě hmota promrzne stejnoměrně a rychleji, zvlášť když ji i se směsí předem zchladíte v lednici. Celé zmrznutí trvá zpravidla čtyři až šest hodin, klidně můžete nechat zmrzlinu ztuhnout přes noc.
Z lednice zaskočí i tvaroh nebo cottage sýr
Řecký jogurt není jediná hustá surovina, která ve zmrzlině zvládne roli smetany. Podobně dobře poslouží:
tvaroh, cottage sýr, žervé, zakysaná smetana.
Všechno jsou to mléčné výrobky s pevnou strukturou, které se snadno spojí s rozmixovaným ovocem do krémového základu.
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Ať sáhnete po kterékoliv z nich, poslední krok zůstává stejný. Tvrdou zmrzlinu z mrazáku nechte před podáváním pět až deset minut povolit při pokojové teplotě. Kopečky pak půjdou nabírat snadno a hezky drží tvar. Lžíci si přitom na chvíli ponořte do horké vody a otřete ji dosucha, půjde to ještě líp.
Zdroje: https://www.stobklub.cz/clanek/recky-jogurt-kral-mezi-jogurty/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/domaci-zmrzlina-recept-bez-zmrzlinovace, https://www.svetpeceni.com/blog/domaci-zmrzlina–jednodussi–a-lepsi-nez-jste-si-mysleli/, https://www.bezhladoveni.cz/domaci-zmrzlina-bez-cukru/, https://www.toprecepty.cz/clanky/10873-tuhle-domaci-zmrzlinu-budete-delat-cele-leto-bez-zmrzlinovace-a-jen-ze-3-surovin/, https://varimedobroty.cz/recept/domaci-zmrzlina-z-jogurtu/