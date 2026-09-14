Ani citron, ani soda. Zápach z mikrovlnky zmizí, když do ní na 3 minuty dáte 1 věc ze spíže

Otevřete mikrovlnku a praští vás do nosu ohřívané jídlo od včerejška, možná i něco připáleného. Většina lidí v tu chvíli sáhne po citronu nebo jedlé sodě, protože právě tyhle dvě rady slyší člověk odjakživa. Existuje ale ještě jedna surovina, kterou máte nejspíš hned vedle, stojí pár korun a s pachem si poradí za necelé tři minuty.
Tři minuty, hrnek vody a trocha octa
Tou surovinou je obyčejný ocet. Postupujte takto:
Do misky nebo hrnku, který snese mikrovlnu, nalijte vodu a přidejte k ní pořádnou dávku octa, klidně v poměru zhruba jedna ku jedné. Nádobu postavte doprostřed talíře a spotřebič pusťte na plný výkon asi na tři minuty. U hodně zanesené trouby ji nechte běžet o něco déle, dokud se sklo dvířek celé nezamlží párou.
Oproti citronu je práce s octem o poznání jednodušší. Nemusíte nic krájet ani mačkat a láhev vydrží v kuchyni celé měsíce. A skoro nic u toho neděláte, hlavní práci za vás odvede horká pára.
Přečtěte si také: Ani míchaná vajíčka, ani ovesná kaše. Češi objevili tuhle 1 geniální snídani, která zasytí až do oběda a je hotová za 5 minut Proč octová pára zápach spolehlivě neutralizuje
Ocet zápach chemicky neutralizuje přímo u zdroje, místo aby ho jen zamaskoval nějakou vůní. Po vyčištění tak vnitřek nevoní vůbec po ničem. Octová pára je navíc šetrná a povrch mikrovlnky nijak nepoškodí.
Druhá věc, kterou pára zvládne, je špína. Jak se vlhko sráží na stěnách, změkčí i zaschlé cákance a připečené kapky omáčky. Nečistoty, které by jinak šly dolů jen se škrábáním, se po napaření setřou jedním tahem.
Po vypnutí nechte dvířka ještě chvíli zavřená
Nejčastější chyba přijde ve chvíli, kdy troubu vypnete. Nespěchejte a nechte ji uvnitř za zavřenými dvířky ještě pět až deset minut odpočívat. Právě tenhle klid dá páře čas, aby změkčila i tu nejtvrdší usazeninu.
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Až potom vyjměte skleněný talíř, umyjte ho samostatně a stěny uvnitř otřete vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nezapomeňte na prostor pod talířem a na kolečka, po kterých se točí, protože právě tam se špína schovává nejčastěji. Jedna poznámka na okraj: během zahřívání ocet sám nevoní nijak lákavě, ten pach se ale s párou vytratí a po vytření po něm nezůstane ani stopa.
Pět až deset minut za zavřenými dvířky dá páře čas změkčit usazeniny a vnitřek mikrovlnky pak stačí vytřít vlhkým hadříkem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Když se zápach drží, nastoupí mletá káva
Občas se stane, že se smrad zakousne a nechce ven ani po napaření. V takovém případě máte ve spíži další pomocnici, mletou kávu. Ta pohlcuje pachy jako málokterá jiná surovina.
Nejjednodušší je nechat v troubě přes noc misku s pár lžícemi mleté kávy. Zápach do sebe vtáhne a ráno je vzduch uvnitř zase svěží. Když nechcete čekat do rána, prohřejte kávu s trochou vody jen krátce, aby se vůně uvolnila.
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Aby se celá věc neopakovala každý druhý týden, vyplatí se jídlo při ohřevu přiklápět. Plastový kryt zadrží stříkance a jídlo navíc tolik nevysychá. Koupíte ho levně skoro v každém obchodě s vybavením do kuchyně.
Zbytek je otázka návyku. Když hned po každém vyprsknutí přejedete vnitřek hadříkem, špína nestihne zaschnout a zápach nemá z čeho vznikat. Jednou za čas pak stačí zopakovat trik s octem a mikrovlnka zůstane svěží pořád.
Zdroje: https://www.mirdo.cz/triky-a-zpusoby-jak-odstranit-zapach-z-mikrovlnne-trouby/, https://www.uklidproklid.eu/navody-a-recepty/jak-vycistit-mikrovlnku-a-zbavit-ji-zapachu-behem-par-minut/, https://www.testmagazin.cz/jak-vycistit-mikrovlnku, https://www.zewa.net/cz/uklizeny-dum/uklid-koupelny-a-kuchyne/tri-jednoduche-zpusoby-jak-vycistit-mikrovlnku/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-odstranit-pach-z-mikrovlnky-30001128.html, https://magazindoma.cz/bydleni-interier/1437-jak-odstranit-zapach-z-mikrovlnne-trouby-osvojte-si-jednoduchy-trik-ktery-vas-potizi-zbavi