Ani cibule, ani rajče. Do guláše patří 1 surovina, kterou řezníci znají po generace

Doma vám guláš vyjde světlý a nějak placatý, zatímco v hospodě má tmavou lesklou omáčku a chuť, po které si říkáte o přídavek. Rozdíl přitom nedělá drahé maso ani hodina navíc u sporáku. Většina lidí hledá vinu ve špatných surovinách a jednu zásadní věc přitom v kuchyni vědomě omezuje.
Cibule dělá základ, rajče jen dobarvuje
Cibule do guláše samozřejmě patří a je jí potřeba pořádně. Osvědčené pravidlo říká, že jí má být zhruba tolik co masa. Když ji pomalu a trpělivě opékáte, zkrotne, dostane sladký karamelový nádech a během dušení se sama rozpustí do hustého základu omáčky. Právě dlouhé smažení dodává gulášu tmavou barvu a sladký spodní tón. Bez cibule by guláš nebyl gulášem, jenže tohle ví každý, kdo se kdy postavil ke sporáku.
Pomalu osmahnutá cibule dá gulášovému základu sladký karamelový tón a tmavou barvu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rajský protlak je jiná liga. Přidává lehce nasládlou chuť a pomůže s barvou, ale je to spíš dokreslení. Když máte cibule dost, můžete protlak klidně vynechat a nikdo nepozná, že tam chybí. Rozhodně nerozhoduje o tom, jestli z obyčejného dušeného masa vznikne pravý guláš.
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Věc, která odděluje hospodský guláš od toho domácího, je poctivá dávka tuku. Mletá paprika totiž potřebuje tuk, aby v něm změkla a pustila do jídla svou sytou červeň i celé aroma. Když je tuku v hrnci málo, paprika zůstane matná, omáčka bledá a celé jídlo chutná ploše.
A přesně tady dělá většina domácností chybu. Ve snaze ubrat na kaloriích hodí na dno hrnce jen slzu oleje a tím si guláš připraví o to nejdůležitější. Řezníci a hospodští kuchaři to vědí po generace, protože guláš potřebuje víc tuku, než by se slušelo přiznat.
Proč zrovna sádlo a lůj
Tím správným tukem je živočišné sádlo, tradičně škvařené z vepřového. V české kuchyni se používá od nepaměti a na vsi bývalo po zabijačce ceněné jako málokterá jiná surovina. Snese vysokou teplotu kolem 180 až 190 stupňů, na pánvi vydrží déle než olej a samo o sobě nese chuť, která pokrmu dodá hloubku.
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U hovězího guláše sáhnou profesionálové ještě po jednom tuku, který doma málokdo zná. Je jím hovězí lůj, jemný škvařený tuk z hovězího podkoží. Má mírnější chuť než sádlo, takže maso i koření nechá pěkně vyniknout.
„Vepřový základ chce vepřové sádlo, hovězí můžete opékat na loji,” uvedl pro magazín Jídlo a radost šéfkuchař pražského Čestru Pavel Brichzin. Škvařený lůj i sádlo přitom dnes seženete u dobrých řezníků úplně běžně.
Jak s tukem a paprikou pracovat
Sádlo nebo lůj rozpalte hned na začátku a v dostatečném množství, ať se na něm cibule pomalu smaží dozlatova až dohněda. Teprve do takového základu má smysl přisypat mletou papriku.
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Tady je potřeba dát pozor, protože paprika se snadno spálí a pak celý guláš zhořkne. Osvědčený postup vypadá takto:
stáhnout hrnec z prudkého ohně, vmíchat papriku do horkého tuku, nechat ji pár vteřin rozvonět, rychle podlít vývarem.
Že je guláš hotový, poznáte i podle toho, že se tuk vyloupne lesklý na povrch omáčky.
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Ani nejlepší tuk sám o sobě dobrý guláš neudělá, když šlápnete vedle u masa. Na mase se řezníci shodnou, sáhněte po kližce. Má v sobě dost kolagenu a protkává ji vazivo, které se za dlouhé hodiny pod pokličkou promění v hustou a vláčnou šťávu. Dobře poslouží i hovězí krk nebo hrudí. Hubeným partiím, jako je kýta, se naopak obloukem vyhněte, protože by vám zůstaly jen tuhé kostky a šťáva bez chuti.
Přehled vhodných a nevhodných kusů masa shrnuje následující tabulka:
Druh masa Chování v guláši Kližka Kolagen a vazivo se dlouhým dušením promění v hustou vláčnou šťávu Hovězí krk Dobře poslouží Hovězí hrudí Dobře poslouží Kýta a libové kousky Zůstanou tuhé kostky a šťáva bez chuti Přečtěte si také: Ani cibule, ani slanina. Zelí dostane chuť jako od babičky díky 1 surovině, kterou Moravané přidávají odjakživa
Zbytek obstará čas. Guláš se nikdy neuspěchá, maso se pod pokličkou dusí klidně dvě až čtyři hodiny, dokud se nezačne rozpadat. Poctivý tuk, správný kus masa a trpělivost, to je ta trojice, kterou domácí kuchaři nejčastěji podceňují.
Zdroje: https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/sadlo-vs.-luj:-ktery-tuk-je-na-vareni-ten-pravy, https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/z-ceho-uvarit-gulas, https://www.vitalia.cz/clanky/idealni-gulas/, https://www.toprecepty.cz/clanky/5651-jak-na-ten-nejlepsi-hospodsky-gulas-zasadni-je-spravny-pomer-cibule-a-masa-a-taky-pouziti-jedne-tajne-prisady/, https://www.bydleniprokazdeho.cz/recept-tradicni-hospodsky-hovezi-gulas, https://www.cibulebistro.cz/blog/gulas-mistru–tajemstvi-dokonaleho-hoveziho-gulase/