Ani cibule, ani česnek. Do guláše patří 1 koření, které Maďaři přidávají celá staletí

Zeptejte se Maďara, co dělá jeho guláš pravým gulášem, a nezačne mluvit o cibuli ani o česneku. Sáhne po jedné jediné věci, bez které by kotlík nad ohněm nikdy nevoněl tak, jak má. Právě ona dává pokrmu sytě červenou barvu, nezaměnitelnou vůni a chuť, kterou dnes celý svět spojuje hlavně s Maďarskem.
Tajemství se schovává v mleté paprice
Tou surovinou je mletá paprika. Právě tohle obyčejné červené koření sypou Maďaři do kotlíku po celé generace a považují ho za základ, bez kterého guláš prostě není guláš. Cibule s česnekem tvoří jen doprovod. Bez papriky by z pokrmu zbylo obyčejné dušené maso, jaké se vaří po celé Evropě. Teprve ona z něj udělá ten sytě červený talíř, který každý pozná na první pohled.
Mletá paprika dává guláši jeho sytě červenou barvu a je surovinou, na které stojí celý pokrm. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Do kotlíku míří hlavně jemná sladká odrůda, která obarví omáčku a dodá jí vůni. Komu chybí ostřejší říz, přidá čerstvou pálivou papričku nebo lžičku pálivé pasty Erős Pista, kterou Maďaři dobře znají. Hodně přitom záleží na kvalitě koření. To nejlepší pěstují a melou v okolí měst Szeged a Kalocsa, která svou dlouholetou tradicí proslula po celém světě. Není náhoda, že sáček mleté papriky patří k nejčastějším suvenýrům, se kterými se turisté z Maďarska vracejí domů.
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Samotný guláš je mnohem starší než koření, po kterém dnes voní. Znali ho už středověcí honáci, kteří po uherských pláních hnali stáda dobytka. U táborového ohně si v železném kotli chystali sytý pokrm z hovězího a spousty cibule, který je zasytil na celý den. Od těchto pastevců ostatně dostal guláš i své jméno.
Paprika naopak v Uhrách zdaleka není tak stará, jak by se mohlo zdát. Rostlina pochází z Ameriky a do Evropy se dostala teprve po objevení Nového světa. Do Maďarska ji pak přinesli Turci v době, kdy velká část země ležela pod osmanskou nadvládou. Sami Maďaři si k paprice hledali cestu dlouho, zpočátku ji brali jako koření tureckých pánů a příliš o ni nestáli. Trvalo několik staletí, než ji přijali za vlastní a udělali z ní srdce své kuchyně. Dnes by v Maďarsku guláš bez papriky nikoho ani nenapadlo uvařit.
Chyba, po které zhořkne celý hrnec
S paprikou se ale musí umět zacházet, jinak dokáže zkazit celé jídlo. Skrývá se v ní totiž přírodní cukr, který na prudce rozehřátém sádle chytne a spálí se dřív, než se nadějete. Spálený cukr chutná hořce a ta hořkost se rozleze do celé omáčky, odkud ji už nedostanete. Když se základ připálí, většinou nezbývá než ho vylít a začít znovu.
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Zkušení kuchaři proto pracují obezřetně:
stáhnou plamen na minimum; papriku zapracují do změklé cibule, už mimo přímý žár; skoro okamžitě základ podlijí trochou vývaru, aby teplota v hrnci spadla.
„Pak už jen nepřipálit papriku a hlavně zvolna a s minimem tekutiny dusit,” radí podle serveru Kupi.cz kuchař Zdeněk Pohlreich. Česnek s majoránkou přijdou na řadu naopak až v samém závěru vaření. Kdyby se v hrnci vařily dlouho, jejich aroma by se jednoduše vypařilo.
Proč do pravého guláše česnek nepatří
A právě u česneku je zakopaný pes. V českých domácnostech přistane v hrnci skoro pokaždé, jenže původní maďarský recept ho vůbec nezná. Kdo si na něm trvá, výsledek nezkazí, jen chuť trochu odkloní od té maďarské.
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Cibule je jiný případ. Ta do guláše patří, a to v pořádném množství, tradičně jí bývá zhruba stejně jako masa. Při dlouhém dušení se rozvaří a omáčku sama zahustí, takže pravý maďarský guláš nepotřebuje mouku ani jíšku. Ostatně to, co u nás znají hosté jako hustý talířový guláš, se v Maďarsku spíš blíží pokrmu zvanému perkelt. Původní gulyás je totiž hlavně vydatná polévka, ke které si Maďaři podávají pořádný krajíc chleba.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gul%C3%A1%C5%A1, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/46734-chyby-pri-priprave-gulase, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/historie-gulase-jaky-je-rozdil-mezi-madarskym-ceskym-odkud-vlastne-gulas-pochazi, https://www.radynacestu.cz/magazin/madarska-kuchyne/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-ma-chutnat-pravy-madarsky-gulas-rady-a-tipy/, https://www.chut.cz/recepty/madarsky-gulas–tradicni-pokrm-s-bohatou-historii/