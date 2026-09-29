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Ani Chorvatsko, ani Řecko. V říjnu se Češi koupou v teplém moři v zemi, kde je všechno o 40 % levnějšíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Když se v Česku zavřou koupaliště a rána začnou mrznout, spousta lidí ještě nechce […]
Ani Chorvatsko, ani Řecko. V říjnu se Češi koupou v teplém moři v zemi, kde je všechno o 40 % levnější
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Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...Všechny články tohoto autora →
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