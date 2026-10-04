Ani Chorvatsko, ani Bulharsko. Češi teď kupují levné apartmány u moře v zemi, kde je všechno o 30 % levnější

Dovolená u Jadranu dlouho znamenala jediné. Naložit rodinu do auta a vyrazit do Chorvatska, případně do o něco levnějšího Bulharska. Jenže ceny v oblíbených letoviscích vyletěly nahoru a stále víc Čechů začalo koukat o kus dál na jih. Na pobřeží, kde se dá koupit byt s výhledem na moře za částku, za kterou v Praze seženete leda garsonku.
Řeč je o Albánii. Země, kterou si většina lidí ještě před pár lety spojovala spíš s divokými devadesátkami, dnes zažívá turistický i realitní boom a mezi českými kupci se z ní stává hit.
Apartmán u moře za cenu malého bytu v Česku
Hlavním lákadlem jsou peníze. V Drači, přístavním městě pár desítek kilometrů od Tirany, začínají podle tuzemských realitek zaměřených na Albánii ceny novostaveb u pláže zhruba na dvou milionech korun za menší byt 2+kk kolem šedesáti metrů. Kdo chce prostornější bydlení okolo sta metrů, zaplatí tři až čtyři miliony.
Přečtěte si také: Ani Kréta, ani Rhodos. Češi letos v říjnu berou útokem 1 řecký ostrov, kde je moře 23 stupňů a ceny jako před 5 lety
Za metr čtvereční u pobřeží padne nejčastěji mezi devíti sty a třinácti sty eury. To je zlomek pražských nebo brněnských cen, kde se nové byty dávno šplhají přes sto tisíc korun za metr. Průměrný český kupec přitom podle realitních kanceláří utrácí řádově kolem dvou a půl milionu korun, takže za cenu, nad kterou by doma jen mávl rukou, má bydlení přímo u Jadranu.
Ceny shrnuje přehledná tabulka:
Nemovitost nebo ukazatel Orientační cena Byt 2+kk (kolem 60 m²) v Drači od 2 milionů korun Byt o rozloze 100 m² 3 až 4 miliony korun Cena za metr čtvereční u pobřeží 900 až 1300 eur Průměrná útrata českého kupce kolem 2,5 milionu korun Češi kupují ve velkém a makléři hlásí rekordy
Zájem Čechů není žádná okrajová záležitost. Realitní kanceláře specializované na Albánii zprostředkují tuzemským klientům i víc než sto apartmánů ročně a prodeje rostou rok co rok. Jedna z velkých sítí uvádí, že v roce 2023 uzavřela v zemi 67 obchodů, o rok později už devadesát tři.
Přečtěte si také: Ani Kanáry, ani Madeira. Češi letos v listopadu míří na 1 ostrov, kde je 28 stupňů a pivo za 30 Kč
Logika nákupu bývá u většiny stejná. Většina kupců sem jezdí jen na pár týdnů v roce a mimo vlastní návštěvy nechává apartmán k dispozici dovolenkářům, takže nájem pokryje část nákladů na pořízení i provoz. Počítá se přitom s výnosem z pronájmu kolem osmi procent ročně, nad kterým by se český investor do bytu doma jen tiše zasnil.
Ceny rostou každý rok o desítky procent
Druhým motorem zájmu je očekávaný růst hodnoty. Ceny albánských nemovitostí stoupají už několik let po sobě, podle makléřů zhruba o deset až dvacet procent ročně. U nových projektů přímo na pobřeží to v některých letech znamenalo i pětadvacet procent nahoru.
Vysvětlení je přímočaré. Albánské pobřeží pořád patří k nejlevnějším v Evropě a k cenové úrovni okolních zemí mu zbývá kus cesty. Čím víc turistů a developerů sem míří, tím rychleji se mezera zavírá, takže kdo nakoupí dřív, může na rozdílu vydělat.
Přečtěte si také: Ani Egypt, ani Turecko. V říjnu se Češi opalují u moře s 28 stupni v zemi, kde oběd stojí pod 110 Kč Pivo za dvě eura a večeře bez šoku z účtu
Albánie ale neláká jen kupce bytů. Levně vyjde i obyčejná dovolená. Srovnání cenových hladin řadí zemi zhruba o třicet procent pod Chorvatsko, takže u velké části výdajů, od ubytování po účet v restauraci, zaplatíte citelně míň. Pár položek je výjimkou, třeba pohonné hmoty v Albánii lacinější nejsou.
Nejlíp to vystihne účtenka z kavárny nebo hospody. Za cappuccino tu necháte kolem padesáti korun, v Praze přes osmdesát, a oběd v běžné restauraci vyjde zhruba na dvě stě korun. Pivo u pláže stojí pár eur a proti chorvatským letoviskům, zdraženým po přechodu na euro, jde pořád o příjemné překvapení. A moře k tomu? Průhledná voda a zátoky, kterým se na sociálních sítích přezdívá evropské Maledivy.
Kávu, oběd i pivo u moře zaplatíte v Albánii výrazně levněji než v chorvatských letoviscích. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Levný ráj má i svoje ale
Úplně bez kompromisů to ovšem není. Pořád je to typicky balkánská země, provoz v ulicích umí být živelný a kvalita služeb na některých místech teprve dotahuje západní úroveň. Trh s nemovitostmi je navíc mnohem menší než ten chorvatský. Albánské pobřeží měří jen kolem čtyř set kilometrů, zatímco to chorvatské zhruba tisíc osm set, a s ostrovy mnohem víc.
Přečtěte si také: Kolik stojí týden u moře v Egyptě na podzim 2026? Po přepočtu všech výdajů budete koukat
Svou roli hraje i fakt, že Albánie zatím není členem Evropské unie, přístupové rozhovory ale už běží a země patří do NATO. Kdo kupuje hlavně levnou „chatu“ u vody pro vlastní radost, bude nejspíš spokojený. Kdo do toho jde čistě jako do investice, měl by počítat s tím, že mladý trh umí být i nevyzpytatelný.
Zdroje: https://www.newstream.cz/money/albanie-je-hvezdou-nemovitostnich-investic-dane-nulove-vynosy-pohadkove, https://www.newstream.cz/reality/albanskou-drac-stavi-dubajsti-developeri, https://wise.com/cz/blog/ceny-v-albanii, https://magazincestovatel.cz/dovolena/4618-albanie-more-ceny-srovnani-chorvatsko, https://www.expatistan.com/cost-of-living/country/comparison/croatia/albania, https://www.euro.cz/clanky/jadran-trochu-jinak-levna-albanie-laka-cechy-k-investicim-do-tamnich-nemovitosti-byt-na-plazi-se-da-poridit-i-za-dva-miliony/
Ohodnoťte tento příspěvek