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Ani bylinkový čaj, ani horká čokoláda. Na podzim teď Češi pijí 1 kořeněný nápoj z jablečného moštu, který zahřeje celé tělo

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Stačí pár mlhavých rán a většina z nás při návratu domů automaticky postaví vodu na čaj nebo rozpustí v mléce kousek čokolády. Na chladné dny se ale skvěle hodí i nápoj, jehož základ vyrostl v českých sadech. Připravíte ho za pár minut v jednom hrnci a vůně skořice se vám rozleje po celém bytě. Sklizeň […]
Ani bylinkový čaj, ani horká čokoláda. Na podzim teď Češi pijí 1 kořeněný nápoj z jablečného moštu, který zahřeje celé tělo

Ani bylinkový čaj, ani horká čokoláda. Na podzim teď Češi pijí 1 kořeněný nápoj z jablečného moštu, který zahřeje celé tělo

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 05:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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