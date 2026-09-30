Ani bylinkový čaj, ani horká čokoláda. Na podzim teď Češi pijí 1 kořeněný nápoj z jablečného moštu, který zahřeje celé tělo

Stačí pár mlhavých rán a většina z nás při návratu domů automaticky postaví vodu na čaj nebo rozpustí v mléce kousek čokolády. Na chladné dny se ale skvěle hodí i nápoj, jehož základ vyrostl v českých sadech. Připravíte ho za pár minut v jednom hrnci a vůně skořice se vám rozleje po celém bytě.
Sklizeň jablek v hrnku
Mošt je sezónní záležitost a na podzim ho v obchodech i u farmářů najdete nejvíc. Jde vlastně jen o šťávu vymačkanou z jablek. Na rozdíl od většiny džusů se z ní nejdřív nevyrábí koncentrát, který by se později znovu ředil vodou. Hotová šťáva pak obvykle projde jen krátkým zahřátím, které prodlouží její trvanlivost, a tím výroba většinou končí.
Kalná barva nikoho děsit nemusí. Prozrazuje jen, že šťáva neprošla filtrem a zůstaly v ní drobné částečky ovoce, které na kvalitě neubírají. Do lisu navíc často putují jablka, která by na pultu neuspěla kvůli nepravidelnému tvaru nebo menší velikosti, takže se nic nevyhodí.
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Při nákupu se vyplatí otočit lahev nebo krabici a podívat se na etiketu. Pokud jde o šťávu z koncentrátu, musí to výrobce na obalu uvést. Na svařený mošt je lepší šťáva bez tohoto označení, protože při zahušťování se spolu s vodou odpaří i část vonných látek, kvůli kterým jablka voní jako jablka.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Hledisko Čistá šťáva (mošt) Šťáva z koncentrátu Výroba po vylisování se obvykle jen pasteruje nejdřív se vyrobí koncentrát, který se později znovu ředí vodou Zahušťování neprobíhá spolu s vodou se odpaří i část vonných látek Označení na etiketě ovocná šťáva (často „mošt“ nebo „100%“) ovocná šťáva z koncentrátu Na svařený mošt lepší volba méně vhodná Z obyčejného moštu voňavý svařák
Horkou verzi zvládne každý, kdo má doma hrnec a pár základních druhů koření. Do moštu se přidává:
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Kdo má rád výraznější vůni, přihodí hvězdičku badyánu. Zázvor a skořice navíc patří ke koření, kterému se odedávna přisuzuje hřejivý účinek, a spolu s teplotou nápoje vás hrnek takového moštu prohřeje i zevnitř.
Hodně lidí v horkém moštu nechá krátce vylouhovat i sáček černého čaje, díky kterému bude chuť plnější. Hotový nápoj se před podáváním přecedí, aby v hrnku neplavalo koření. Na ozdobu se hodí tenký plátek jablka nebo kolečko citronu.
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S přípravou není potřeba nic přehánět. Mošt stačí přivést k varu a hned ho stáhnout z plotny. Koření pak v horké šťávě v klidu uvolní vůni. Obvykle mu na to stačí zhruba deset minut. Před naléváním se nápoj znovu prohřeje, aby byl opravdu horký.
Se sladidly je lepší šetřit. Při výrobě se do moštu žádný cukr nepřidává, a přesto je díky zralým jablkům sám o sobě docela sladký. Než tedy sáhnete po cukřence nebo medu, nejdřív ochutnejte, protože sladkosti v něm často bývá dost.
Pro děti, řidiče i na posezení s přáteli
Velkou výhodou svařeného moštu je, že neobsahuje alkohol. Jen pozor na mošt, který už začal kvasit a voní nakysle nebo vinně, ten do hrnku nepatří. Připomíná svařené víno z adventních trhů, a přitom si ho klidně dají děti (pro ně raději bez černého čaje kvůli kofeinu) i ten, kdo ještě večer sedne za volant. Hodí se proto i do termosky na rodinnou procházku podzimním lesem.
Přečtěte si také: Pod Moravou leží nejhlubší zatopená propast světa. Potápěči ani roboti dodnes nedosáhli jejího dna Svařený mošt je bez alkoholu, takže se hodí do termosky na rodinný výlet. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo večer nikam neřídí, může si do hrnku přilít lžíci rumu. Z domácího svařeného moštu je pak nápoj na podzimní posezení s přáteli.
Chaider, podzimní novinka z kaváren
Kombinace kořeněného čaje a jablečných tónů se letos objevila i v nabídce velkého kavárenského řetězce. Americký Starbucks nabízí od 25. srpna na podzimním menu Chaider, jehož jméno skládá dohromady anglická slova chai a cider. Firma ho ve svém oznámení popisuje jako čaj s chutí inspirovanou jablečným ciderem (v USA se tak říká nealkoholickému nefiltrovanému moštu), se skořicí a sladkým kořením.
Doma se chaider připraví podobně jako svařený mošt popsaný výše. Ke koření stačí přidat kardamom, směs chvíli povařit a na závěr v ní nechat pár minut louhovat sáček černého čaje. Výsledek chutná jako kříženec našeho svařeného moštu s indickým masala chai.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/novinky-zajimavosti/5-napoju-na-zahrati-kterymi-nas-hyckaly-babicky, https://www.velkeucho.cz/gastronomie-a-recepty/recept-na-lahodny-svareny-jablecny-most/, https://www.coopclub.cz/recepty/nealko-svarak-z-jablecneho-mostu/, https://www.vitalia.cz/clanky/mezi-mostem-a-ovocnym-napojem-je-propastny-rozdil/, https://dvojka.rozhlas.cz/most-a-dzus-neni-same-jaky-je-mezi-tim-rozdil-7533046, https://about.starbucks.com/stories/2026/starbucks-announces-the-return-of-pumpkin-spice-latte-psl-aug-25-new-chaider-and-more-fall-favorites/, https://www.toprecepty.cz/clanky/12156-chaider-podzimni-napoj-z-jablecneho-mostu-a-masala-chaie/