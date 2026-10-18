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Ani béžová, ani šedá. Tahle 1 barva svetru letos v zimě omladí každou ženu po padesátce

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Ráno si oblečete pohodlný svetr, mrknete do zrcadla a tvář vypadá nějak pohaslá. Na vině přitom nemusí být krátký spánek ani zimní únava. Žádná barva sice vrásky nevymaže, ale ta správná dokáže obličej viditelně rozjasnit. A jedna taková letos patří k hlavním barvám sezony.
Ani béžová, ani šedá. Tahle 1 barva svetru letos v zimě omladí každou ženu po padesátce

Ani béžová, ani šedá. Tahle 1 barva svetru letos v zimě omladí každou ženu po padesátce

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 06:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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