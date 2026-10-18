Ani béžová, ani šedá. Tahle 1 barva svetru letos v zimě omladí každou ženu po padesátce

Ráno si oblečete pohodlný svetr, mrknete do zrcadla a tvář vypadá nějak pohaslá. Na vině přitom nemusí být krátký spánek ani zimní únava. Žádná barva sice vrásky nevymaže, ale ta správná dokáže obličej viditelně rozjasnit. A jedna taková letos patří k hlavním barvám sezony. Proč obličej vedle neutrálních barev bledne
Oblečení u krku funguje trochu jako odrazová deska. Barva vrhá světlo přímo na tvář a ovlivňuje, jak svěže působí. S přibývajícími roky pleť část svého přirozeného jasu ztrácí, a tak na výběru odstínu záleží víc než ve dvaceti.
Proto se oblíbené jistoty jako béžová a šedá začnou chovat zrádně. Když se nosí od hlavy k patě nebo jedna vedle druhé, mohou zralou pleť opticky vyprat a podtrhnout její nažloutlý nádech.
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Podobně tvrdě umí působit sytě černá. U obličeje zvýrazní stíny pod očima i jemné linky, takže tvář vypadá přísněji a unaveněji.
Foto: Magnific.com Vínová umí s pletí divy
Vínová, které se v módě říká také burgundy, je hluboká červená s jemným nádechem do fialova nebo do hněda. Je dost sytá, aby tvář oživila, a přitom natolik tlumená, že nepůsobí křiklavě.
Zahraniční stylistky ji doporučují právě ženám po padesátce. Módní expertka Maria Velniceriu ji pro magazín Best Life popsala jako elegantní odstín, který dodá oblečení nádech luxusu a celkovému stylu zralost a noblesu.
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Vínová patří mezi hlavní barvy sezony podzim a zima 2026/27. Značka Mango ji ve svém přehledu trendů uvádí jako odstín, který se letos objevuje na oblečení i doplňcích všeho druhu. Obuvnický řetězec Deichmann ji zase řadí k rafinovaným barvám, jež letošním kolekcím dodávají výrazné akcenty.
Svetr, rolák, nebo aspoň šátek
Nejvíc práce odvede vínová tam, kde je nejblíž obličeji. Ideální je proto na svetr, rolák nebo kardigan, které nosíte celou zimu.
Kdo si na celý vínový svetr netroufá, může začít menším kouskem. Stylisté se shodují, že vínová funguje jako hlavní barva outfitu i jako drobný akcent, například na šátku kolem krku nebo na pletené čepici.
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Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://bestlifeonline.com/clothing-colors-look-younger/, https://shop.mango.com/gb/en/discover/trends/women/the-colours-for-autumn-winter-20262027_blta3cf591953843f46, https://corpsite.deichmann.com/pdf-download/834, https://blog.petitedressing.com/the-8-colors-stylists-say-make-women-over-50-look-older/, https://blog.petitedressing.com/7-color-pairings-that-rarely-work-after-60/, https://uk.news.yahoo.com/women-aged-over-50-warned-092008632.html, https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle-moda-kosmetika-letosnimu-podzimu-vladne-vinova-40490417