Ani béžová, ani bílá. Stylistky radí ženám po 60 letos nosit 1 barvu svetru, se kterou zmizí vrásky z obličeje

Podzim otevírá sezonu svetrů a většina žen sáhne ve skříni po kouscích, které nosí léta. Přitom právě pletenina pod bradou rozhoduje, jestli se vám ze zrcadla podívá odpočatá, nebo unavená tvář. Vrásky žádný svetr nesmaže. Správně zvolený odstín je ale dokáže upozadit natolik, že je okolí přestane vnímat.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Proč na barvě u krku záleží víc než dřív
S přibývajícími lety pleť ztrácí část svého jasu. Vlasy šediví, obočí i rty blednou a obličej tak přichází o přirozený kontrast, který měl ve třiceti. Barva látky nejblíž tváři pak tenhle úbytek buď vyrovná, nebo ho ještě zvýrazní.
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Proto stylistky u svetrů, roláků a šátků volí mnohem pečlivěji než třeba u kalhot nebo sukní.
Foto: Freepik.com Co udělá béžová a sněhově bílá
Tělové, pískové a další hodně světlé tlumené tóny mají velmi podobnou barvu jako zralá pleť. Svetr a obličej se pak slijí v jednu plochu a tvář přijde o jasné kontury.
Sněhově bílá působí přesně obráceně. Vytváří ostrý kontrast, který s věkem přestává lichotit. Kdo se bílé nechce vzdát, může zkusit měkčí krémový tón, který obličej tolik nezatíží.
Přečtěte si také: Ani hodinky, ani náramek. Ženy po 50 letos nosí na zápěstí 1 doplněk, se kterým vypadají elegantně Vínová je sázka na jistotu
Barvou, na které se shodují české i zahraniční stylistky, je vínová, které se také říká bordó. Tahle tlumená a hluboká červená sedne většině typů pleti, protože existuje v teplejších i chladnějších variantách.
Oproti čisté červené je klidnější, takže obličej nepřekřičí, a zároveň mu vrátí teplo. Jako tmavší odstín navíc postavu opticky zeštíhlí podobně jako černá, jen přitom působí mnohem svěžeji.
Foto: Freepik.com S čím vínový svetr nosit
Vínová patří k nejsnáze kombinovatelným barvám v šatníku. Sluší jí modré džíny, tmavomodré kalhoty, hnědá vlněná sukně i šedý kabát. Pěkně vypadá také s krémovou halenkou, jejíž límeček vykoukne u krku.
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Zbytek outfitu stačí nechat decentní, aby svetr zůstal hlavním bodem, který přitahuje pozornost k obličeji.
Vyzkoušejte to před zrcadlem
Než svetr koupíte, přiložte si ho k tváři, ideálně bez výrazného líčení. Sledujte, jestli pleť vedle látky ožije a oči se rozzáří, nebo jestli naopak vystoupí stíny pod očima.
Vínových odstínů je celá řada, od cihlovějších po švestkové. Vyplatí se jich vyzkoušet několik, protože každé ženě sedne trochu jiný.
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