Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ani béžová, ani bílá. Stylistky radí ženám po 60 letos nosit 1 barvu svetru, se kterou zmizí vrásky z obličeje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Podzim otevírá sezonu svetrů a většina žen sáhne ve skříni po kouscích, které nosí léta. Přitom právě pletenina pod bradou rozhoduje, jestli se vám ze zrcadla podívá odpočatá, nebo unavená tvář. Vrásky žádný svetr nesmaže. Správně zvolený odstín je ale dokáže upozadit natolik, že je okolí přestane vnímat.
Ani béžová, ani bílá. Stylistky radí ženám po 60 letos nosit 1 barvu svetru, se kterou zmizí vrásky z obličeje

Ani béžová, ani bílá. Stylistky radí ženám po 60 letos nosit 1 barvu svetru, se kterou zmizí vrásky z obličeje

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:13

Reklama
Další články z ExtraInspirace
Vyhlašujeme nejhorší kuřecí maso ze supermarketu roku 2026. Češi ho kupují každý týden a neví, co je s ním špatně
Vyhlašujeme nejhorší kuřecí maso ze supermarketu roku 2026. Češi ho kupují každý týden a neví, co je s ním špatně
Tuhle 1 věc po 60 nikdy nenoste k šatům. Češky to dělají roky a pak se diví, proč vypadají starší
Tuhle 1 věc po 60 nikdy nenoste k šatům. Češky to dělají roky a pak se diví, proč vypadají starší

Šaty sedí, boty ladí, vlasy jsou upravené. A přesto se v zrcadle díváte na ženu, která vypadá o pár let...

Ani sukně, ani šaty. Ženy po šedesátce letos na podzim nosí 1 kousek, ve kterém vypadají o 10 let mladší
Ani sukně, ani šaty. Ženy po šedesátce letos na podzim nosí 1 kousek, ve kterém vypadají o 10 let mladší

Sako a kalhoty ze stejné látky dlouho patřily hlavně do kanceláří. Letos na podzim se kalhotový kostým...

Vyhlašujeme nejhorší rybí prsty ze supermarketu roku 2026. Češi je kupují i dětem a neví, co v nich je místo ryby
Vyhlašujeme nejhorší rybí prsty ze supermarketu roku 2026. Češi je kupují i dětem a neví, co v nich je místo ryby

Rybí prsty mizí z dětských talířů rychleji než skoro cokoli jiného, a […]

Vyhlašujeme nejhorší olej ze supermarketu. Češi ho používají ke všemu a vůbec neví, co je s ním špatně
Vyhlašujeme nejhorší olej ze supermarketu. Češi ho používají ke všemu a vůbec neví, co je s ním špatně

V mnoha kuchyních stojí u sporáku jediná láhev světle žlutého oleje. Orestuje […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

Všechny články tohoto autora →
ExtraInspirace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.