Ani alobal, ani pečicí papír. Maso se nepřipeče díky 1 věci, kterou Slováci používají odjakživa

Znáte to. Plech pokaždé vyložíte alobalem nebo pečicím papírem, maso stejně přischne ke dnu a část šťávy se vsákne do obalu. V mnoha slovenských kuchyních přitom pečou maso úplně jinak, díky staré poctivé pomůcce, kterou jejich babičky nikdy neodložily. Žádný jednorázový obal ani zbytečný tuk k ní nepotřebují.
Hliněný pekáč, který nahradí alobal i pečicí papír
Řeč je o římském hrnci, kterému se říká také hliněný nebo keramický pekáč. Je to nádoba z pálené neglazované hlíny s víkem a poznáte ji podle cihlově oranžové barvy. Na Slovensku i u nás patří k tradičnímu vybavení kuchyně a v posledních letech se k ní lidé rádi vracejí.
Kouzlo spočívá v tom, že do hrnce nedáváte žádný alobal, papír ani kapku oleje. Maso do něj vložíte jen osolené a okořeněné, přiklopíte víkem a strčíte do trouby. Nic se nepřipeče ke dnu a plech vám zůstane čistý, protože žádný ani nepoužijete.
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Proč se maso v hliněném pekáči nepřipálí a nevysuší? Odpověď se skrývá v samotném materiálu. Pálená hlína zůstává i po vypálení pórovitá a dokáže do sebe nasát vodu. Když hrnec před pečením namočíte, drobné póry se vodou naplní.
Jakmile se trouba rozehřeje, voda z pórů se začne odpařovat a uvnitř zakryté nádoby vznikne vlhké horko. To prostoupí maso i přílohu, které se tak dusí ve vlastní šťávě. Díky stálé vlhkosti se nic nepřichytí ke stěnám, jídlo nevyschne a obejde se úplně bez tuku. Výsledkem je lehčí a přitom krásně šťavnaté maso.
Hrnec vždy vkládejte do studené trouby
Aby všechno vyšlo, musíte dodržet pár jednoduchých kroků. Základem je namočení:
Přečtěte si také: Ani zmrzlina, ani nanuk. Naše babičky chladily děti v létě pochoutkou za pár haléřů, kterou dnes skoro nikdo nezná Hrnec i s poklicí nechte 15 až 20 minut nasáknout ve studené vodě, ať se póry stihnou napít. Když ho berete do ruky poprvé, dopřejte mu ve vodě klidně dvě hodiny. Napuštěný pekáč pak naplňte a dejte ho vždy do studené trouby. Teplotu zvyšujte postupně, protože keramika nesnáší prudké teplotní skoky a ve vyhřáté troubě by mohla prasknout. Během pečení víko nesundávejte, maso neobracejte a nepodlévejte.
O nic se nestaráte, hrnec pracuje sám za vás.
Křupavou kůrku získáte odklopením víka
Pečení pod poklicí drží maso vláčné, jenže někdo dá přednost křupavé kůrce nebo kožce. I na to existuje snadný trik. Ke konci pečení, řekněme na posledních 10 až 15 minut, prostě odklopte víko a nechte maso dojít bez něj. Povrch se zatáhne dozlatova a zkřehne podobně jako na plechu.
V hliněném pekáči si navíc poradíte skoro se vším. Nejlépe v něm vynikne tučnější maso s kůží nebo kostí, tedy vepřové koleno, bůček, krkovice nebo kachní stehna, ale povede se i celé kuře či jehněčí. Pod maso stačí nasypat brambory a zeleninu, které se propečou ve výpeku, a upéct se v něm dá dokonce domácí chléb.
Přečtěte si také: Babičky to věděly: 1 hrnek navíc do vody a knedlíky nikdy nezgumovatí, ani druhý den z lednice Ke konci pečení stačí odklopit víko a kůrka na kolenu nebo bůčku zezlátne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Pár pravidel, aby pekáč vydržel roky
Hliněný pekáč je křehký, takže si zaslouží trochu ohleduplnosti. Nevystavujte ho náhlým změnám teploty. Horký hrnec z trouby proto odkládejte jen na dřevěné prkénko nebo utěrku a studené lince se vyhněte. Připravte se také na delší čas v troubě. Oproti obyčejnému plechu si hliněná nádoba vezme o něco víc, běžně kolem 20 až 30 minut navíc. Ta trocha trpělivosti se ale bohatě vyplatí na výsledné chuti.
Mytí je jednoduché. Neglazovaný hrnec stačí opláchnout teplou vodou bez saponátu, drátěnku nechte v šuplíku a do myčky ho nedávejte. Pokud v něm ulpí pach, pomůže voda s trochou octa nebo citronu. Po umytí ho nechte pořádně vyschnout a uložte odkrytý. Když se k němu budete chovat hezky, vydrží vám celá léta, stejně jako vydržel slovenským babičkám.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/rimsky-hrnec/, https://www.bydleniprokazdeho.cz/vareni-clanky/rimsky-hrnec-zdrave-vareni-bez-zbytecneho-tuku, https://bydleni.instory.cz/1617-jidla-z-rimskeho-hrnce-chutnaji-fantasticky-cim-to-je.html, https://www.veselebydleni.cz/magazin/hlineny-pekac-rimsky-hrnec, https://estevecka.sk/blog/recept-rimska-misa/