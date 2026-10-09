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Ani 40, ani 43 let. Kdo má 45 uznaných let pojištění, může mít od roku 2026 předčasný důchod s polovičním krácením

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Lidé s mimořádně dlouhou dobou důchodového pojištění mají od roku 2026 při odchodu do předčasného starobního důchodu výhodnější podmínky. Pokud získali alespoň 45 let stanovené doby pojištění, jejich procentní výměra se za každých i započatých 90 dnů předčasnosti krátí o 0,75 procenta výpočtového základu místo běžných 1,5 procenta. Rozdíl může při odchodu několik let před řádným důchodovým věkem znamenat tisíce korun měsíčně. Samotných 45 let však nestačí pouze nasbírat podle běžných pravidel, protože pro tuto výhodu se některé náhradní doby vůbec nepočítají.
Čtyřicet a 45 let znamená něco jiného.

Čtyřicet a 45 let znamená něco jiného.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 13:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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