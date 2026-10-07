Anglie roznesla Česko na Wembley 3:0 a Coufal vše načal vlastním gólem. Projděte si známky, které bolí

Ve 27. minutě dostal Harry Kane prostor na pravé straně a poslal do vápna prudký nízký centr. Vladimír Coufal neměl za zády nikoho, kdo by ho bezprostředně tlačil, přesto šel do míče a poslal ho do vlastní sítě. Brankář Lukáš Horníček mu přitom podle Coufalových slov ukazoval, že míč může pustit. Wembley se smálo opakovaným záběrům a česká reprezentace prohrávala. V známkování Sport.cz dostal kapitán nejhorší možnou pětku. Stejnou známku si ale odnesl i Jiří Sláma a ani většina zbytku týmu se nedostala přes trojku. Coufalův vlastenec byl nejviditelnějším obrazem večera. Skutečný rozměr porážky v Londýně je ale vidět jinde.
Vlastenec, který zápas rozlomil
Úterní utkání 4. kola skupiny A3 Ligy národů začalo pro Čechy snesitelně. Anglie měla míč, kombinovala, ale gól nedávala. Pak přišel Kaneův centr. Coufal po zápase vysvětloval, že za zády cítil Eberechiho Ezeho, který na poslední chvíli zastavil pohyb. „Byl to zlomový okamžik. Trošku jsem nás tím odšpuntoval,“ řekl pro ČT sport. Přiznal také, že míč mohl nechat projít.
Kapitánskou pásku nesl místo absentujícího Ladislava Krejčího a do sestavy se vrátil po zranění. Podle statistik England Football šlo o jeho první vlastní gól v 67. reprezentačním startu. Horší chvíli si na takový debut vybrat nemohl.
Po úvodním gólu Anglie zvolnila a začala hrát vlastním tempem. Ve 40. minutě našel Morgan Rogers z pravé strany Kanea a ten zvýšil. V 57. minutě anglický kapitán uzavřel skóre hlavou po centru Lewise Halla. Šlo o jeho 90. a 91. gól v reprezentaci, k tomu ve 125. startu vyrovnal rekord brankáře Petera Shiltona. Zatímco Kane přepisoval anglickou historii, čeští fanoušci sledovali zápas, ve kterém jejich tým ani jednou neohrozil branku.
Známky: dvě pětky, jedna dvojka
Sport.cz hodnotil na školní stupnici 1 až 5. Výsledek ukazuje, že nejde jen o trest za vlastní gól.
|Hráč
|Známka
|Lukáš Horníček
|3
|Vladimír Coufal
|5
|Martin Vitík
|4
|Robin Hranáč
|3
|Jiří Sláma
|5
|Alex Král
|3
|Michal Sadílek
|3
|Lukáš Ambros
|4
|Pavel Šulc
|3
|Ondřej Lingr
|4
|Ryan Naderi
|4
|Matěj Radosta
|4
|Adam Hložek
|2
|Roman Macek
|3
|Ondřej Zmrzlý
|3
|Ondřej Kričfaluši
|bez hodnocení
U Coufala hodnotitelé zdůraznili zbytečnost zákroku. Po vlastenci mu podle nich „zbývalo schovat hlavu do dlaní“ a na lepší známku by musel zbytek zápasu odehrát mimořádně. Dohrál do 84. minuty, pak ho vystřídal Kričfaluši, který na hřišti strávil příliš málo času, aby mohl být hodnocen.
Pětka pro Slámu je podle nás výmluvnější než ta Coufalova. Anglie opakovaně tlačila právě přes jeho stranu. Sport.cz mu vyčítá únavu a potíže s dvojicí Trent Alexander-Arnold a Rogers. Právě Rogers přes něj přihrál na druhý gól, při třetím ho Kane ve vzduchu přeskočil. Coufal udělal jednu katastrofální chybu, Sláma prožil devadesát minut pod tlakem, který nezvládal.
Na opačném konci stojí Adam Hložek. Jako střídající hráč dostal jedinou dvojku za aktivitu a presink, Sport.cz ho označil za důležitého pro tým. Trojkou se kritice vyhnuli Horníček, Hranáč, Král, Sadílek a Šulc. U brankáře hodnotitelé uznali, že s góly mnoho udělat nemohl a několik těžkých momentů zvládl.
Čísla, která mluví hlasitěji než vlastní gól
Kdyby šlo jen o jednu smolnou chybu, statistiky by vypadaly jinak. Podle přehledu Sofascore byl zápas od začátku nakloněný jedním směrem:
- držení míče 64 : 36 % pro Anglii,
- střely 17 : 5,
- střely na branku 3 : 0,
- očekávané góly (xG) 1,83 : 0,16,
- velké šance 4 : 0,
- doteky v soupeřově vápně 39 : 7,
- vstupy do finální třetiny 58 : 33,
- rohy 6 : 2.
Česko odehrálo 327 přihrávek, Anglie téměř dvojnásobek. Číslo, které nejlépe popisuje český večer, je ale jiné: 31 odkopů a 17 obranných zákroků. To není obraz vyrovnaného souboje, ale permanentní obrany.
Anglie přetěžovala kraje, zejména českou levou stranu, a po ztrátách vracela míč rychle do finální třetiny. Čeští hráči se pod tlakem uchylovali k dlouhým míčům. Luděk Zelenka podle výběru FootballClub.cz z vysílání ČT sport kritizoval, že oproti deklarované hře po zemi bylo nákopů příliš a útočník Naderi je nedokázal udržet. Tým, který nemá čas ani místo dostat míč do středu hřiště, nemá z čeho stavět útok. Nula na střelách na branku je logickým koncem tohoto řetězce.
Nejslabší večer Deniova bloku
Santi Denia mezi zápasy ve Španělsku a v Anglii udělal sedm změn v základní sestavě. Poprvé od začátku nastoupil Ryan Naderi. Rotace v prodlouženém bloku proti Chorvatsku, Anglii a Španělsku dávala smysl. Na Wembley ale nepřinesla svěžest, která by vyvážila rozdíl v kvalitě.
Srovnání s předchozími zápasy je nemilosrdné:
|Zápas
|Výsledek
|Česko – Chorvatsko
|1:2
|Česko – Anglie
|0:2
|Španělsko – Česko
|3:1
|Anglie – Česko
|3:0
Proti Chorvatsku měli Češi šance na vyrovnání. Po prohře 1:3 ve Španělsku Denia výkon chválil a mluvil o zlepšení ve druhé půli. Londýn takový argument nenabídl. Blok skončil se skóre 2:10 a bez bodu. Podle England Football Česko prohrálo pět zápasů v řadě poprvé od série Československa mezi červencem 1972 a březnem 1973.
Hlasy z ČT sport, které sesbíral FootballClub.cz, se shodují. Jaromír Bosák mluvil o nedobrém vystoupení zakončeném bez střely na branku. Petr Čech řekl, že vlastní gól Anglii uklidnil a pak už bylo na hřišti víceméně jedno mužstvo. Karel Poborský viděl zlom po prvním gólu a velký rozdíl v kvalitě. Coufal sám zdůraznil „brutální kvalitu“ soupeře.
Pro srovnání: 0:3 není historické dno. V roce 2019 prohrálo Česko ve Wembley 0:5, o pár měsíců později ale Angličany doma porazilo 2:1. Ze sedmi vzájemných zápasů v éře samostatného Česka vyhrála Anglie pět, jednou se remizovalo. Ponižující byl v úterý hlavně jeden moment a pocit bezmoci, který po něm následoval.
Listopad bez prostoru na omyl
O personálních důsledcích pro Deniu se zatím nemluví, sportovní tlak ale roste. V Lize A postupují první dva týmy skupiny do čtvrtfinále, třetí týmy hrají baráž proti celkům z Ligy B a poslední sestupují. Češi jsou po čtyřech kolech bez bodu a závěr skupiny je nemilosrdný:
- čtvrtek 12. listopadu, 20:45: Česko – Španělsko,
- neděle 15. listopadu, 20:45: Chorvatsko – Česko.
Dosavadní zápasy skupiny vysílal ČT sport, konkrétní program na listopad zatím potvrzený není.
Oficiální změny v nominaci po Londýně zatím ohlášeny nebyly. Dá se ale čekat, že trenér bude řešit dvě věci, které Wembley obnažilo: levý kraj obrany a útok, který za celý zápas nevyslal jediný pokus mezi tři tyče. Hložkova dvojka naznačuje, kde hledat energii. Proti Španělsku jí bude potřeba hodně.
Coufalův skluz v 27. minutě bude v sestřizích kolovat ještě dlouho. Pro Deniu je ale podstatnější jiný obraz: sedmnáct anglických střel, pět českých a nula na branku. S tím se proti Španělsku nastupovat nedá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle