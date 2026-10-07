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Anglie roznesla Česko na Wembley 3:0 a Coufal vše načal vlastním gólem. Projděte si známky, které bolí

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Vlastní gól kapitána, dvě trefy Harryho Kanea a ani jedna česká střela na branku. Známky po prohře 0:3 ve Wembley ukazují, že problém nebyl jen v jednom zákroku.
Anglie roznesla Česko na Wembley 3:0 a Coufal vše načal vlastním gólem. Projděte si známky, které bolí

Anglie roznesla Česko na Wembley 3:0 a Coufal vše načal vlastním gólem. Projděte si známky, které bolí

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.10.2026 17:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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