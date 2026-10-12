Anglický král ztratil v bažinách celý poklad. Po 810 letech stále nikdo neví, kde skončil

Král, kterému se rozpadalo království
Anglický král Jan Bezzemek neprožíval na podzim roku 1216 právě úspěšné období. O rok dříve ho vzbouření baroni donutili přijmout Magnu chartu, slavnou listinu omezující některé pravomoci královské moci. Konflikt tím ale neskončil. Jan se snažil získat zpět kontrolu nad zemí, zatímco jeho protivníci pozvali do Anglie francouzského prince Ludvíka, aby se ucházel o anglickou korunu.
Král proto neustále cestoval. Přesouval vojáky, vydával rozkazy, obstarával zásoby a snažil se udržet oblasti, které mu ještě zůstávaly věrné. Se středověkým panovníkem ovšem necestovalo jen několik osobních sluhů. Jeho doprovod tvořily desítky lidí, koně a povozy s vybavením, dokumenty, potravinami i cennostmi. Královský dvůr byl v podstatě pohyblivou institucí, která s sebou musela vozit značnou část svého provozního zázemí.
Právě při jednom z těchto přesunů se odehrála událost, která se později proměnila v jednu z nejznámějších anglických pověstí o ztraceném pokladu.
Past jménem The Wash
Oblast The Wash na východním pobřeží Anglie tvoří rozsáhlé přílivové mělčiny, bahnité pláně a ústí několika řek. Dnes může působit jako klidná přírodní krajina, ale pro středověké cestovatele představovala nebezpečnou překážku. Příliv dokáže nízko položené plochy zaplavit, zatímco pohyb po měkkém podloží komplikuje bahno a proměnlivá říční koryta.
Královský doprovod se v říjnu 1216 pohyboval mezi oblastmi Lincolnshire a Norfolk. Podle středověkých kronik postihla část jeho zavazadlového konvoje při přechodu přílivového území katastrofa. Vozy s nákladem se dostaly do potíží a část převáženého majetku zmizela ve vodě a bahně.
Přesný průběh události ovšem není možné zrekonstruovat s jistotou. Kronikáři se liší v podrobnostech a není spolehlivě doloženo ani přesné místo ztráty. Tradice jej spojuje s přechody poblíž dnešního Sutton Bridge nebo Fosdyke, ale historické pobřeží vypadalo jinak než současná mapa. A právě tato nejistota později umožnila vznik mnohem barvitějšího příběhu.
Zmizela skutečně anglická královská koruna?
V populárním podání přišel Jan Bezzemek o korunovační klenoty, drahé nádoby, peníze a další poklady. Podle některých verzí se celý náklad propadl do zrádného bahna, které jej navždy pohltilo. Když pak král několik dní nato zemřel, měla být jeho koruna stále ztracená.
Jenže historik W. H. St. John Hope upozornil už na začátku 20. století, že takto jednoznačné vyprávění nemá v dochovaných pramenech dostatečnou oporu. Podrobně porovnal kronikářské zprávy, králův itinerář a geografické poměry tehdejšího pobřeží. Z jeho rozboru vyplývá, že katastrofa zavazadlového konvoje má historické jádro, ale rozsah ztrát a zejména osud samotné koruny zůstávají nejisté.
Jedním z argumentů tradičního vyprávění je korunovace Janova syna Jindřicha III. Ten byl 28. října 1216 korunován v Gloucesteru jednoduchou zlatou čelenkou. Často se tvrdí, že důvodem byla právě ztráta královské koruny v The Wash. Takové vysvětlení však není jediné možné. Země byla ve válce, nový panovník byl teprve devítiletým chlapcem a na přípravu korunovace zbývalo jen několik dní. Tradiční korunovační insignie tak jednoduše nemusely být dostupné.
Osm století hledání bez jistého cíle
Představa královského pokladu ukrytého pod nánosy pobřežního bahna přirozeně přitahovala pozornost historiků i hledačů cenností. Problém spočívá v tom, že neznáme přesné místo katastrofy a nemáme ani spolehlivý soupis toho, co se ztratilo.
Za osm století se navíc pobřeží výrazně proměnilo. Přílivové sedimenty se ukládaly a přesouvaly, říční koryta měnila polohu a část někdejších mokřadů byla postupně vysušena a získána pro zemědělství. Místo, které ve 13. století pravidelně zaplavovalo moře, může dnes ležet pod obdělávanou krajinou.
Nález jediného středověkého cenného předmětu by proto ještě nedokazoval, že pochází z královského konvoje. Archeologové by museli prokázat jeho původ, stáří i souvislost s konkrétní historickou událostí.
Král zemřel, legenda přežila
Jan Bezzemek zemřel 19. října 1216 na hradě Newark, pouhých několik dní po události v The Wash. Jeho devítiletý syn Jindřich III. zdědil království v občanské válce, ale dynastie nakonec přežila.
Příběh ztracených klenotů získal vlastní život. Dokonale zapadl do pověsti neoblíbeného panovníka, který měl přijít o moc, důvěru svých poddaných a nakonec i královský poklad. Historie ovšem nabízí méně jednoznačný obraz. Víme, že Janův konvoj postihla vážná nehoda. Nevíme s jistotou, jaké cennosti zmizely, zda mezi nimi byla koruna ani kde by případné předměty mohly ležet.
Právě proto zůstává The Wash fascinující historickou záhadou. Poklad možná stále čeká pod vrstvami sedimentů. Stejně dobře se ale může ukázat, že nejcennější část celého příběhu vznikla až v představivosti pozdějších kronikářů.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Archaeologia / Cambridge University Press – The Loss of King John's Baggage Train in the Wellstream in October, 1216, DOI 10.1017/S026134090000936X [2], W. H. St. John Hope – The Loss of King John's Baggage Train, historický rozbor [3]. img ai generated