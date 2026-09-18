Angličané pod stromy nesejí trávník. Vysadí jednu trvalku a místo holé země mají barevný podrost, který nevyžaduje téměř žádnou péči

Většina trávníkových trav vyžaduje čtyři až šest hodin přímého slunce denně. Pod hustou korunou vzrostlého javoru, lípy nebo dubu dopadá na zem pouhých pět procent letního světla, zbytek pohltí listová stříška. Koruna navíc odcloní část srážek a kořeny stromu si přivlastní i tu vláhu, která do půdy pronikne; výsledkem je řídká, žloutnoucí plocha, kterou zahradník rok co rok dosévá, přihnojuje a častěji zalévá. Podle
RHS pažit v hlubším stínu „zřídkakdy prosperuje“, a efektivnější cestou bývá vrstvený podrost ze stínomilných trvalek. Proč trávník pod korunami prohrává boj o přežití
Strom si chrání svůj prostor dvojím mechanismem: koruna zachytí sluneční paprsky i déšť, kořenová síť vysaje vodu a živiny z okolní půdy. Trávník v tomto soupeření potřebuje světlo a vláhu, které mu dřevina odebírá, takže běžně zřídne a proroste mechem. Britský přístup proto doporučuje udržovat kolem kmene beztravný prstenec alespoň metr široký a zbytek stinné plochy osázet trvalkami, které sdílejí s stromem stejné mikroklima a v něm prospívají.
Bohyška jako nosná kostra lesního podrostu
Hosta plní v kompozici pod stromem roli architektonické páteře: její mohutné listy (zelené, modrošedé, žlutavé i panašované) vytvářejí hustou pokryvnou vrstvu, potlačující plevel a držící vlhkost v půdě. Velké kultivary, například Hosta sieboldiana, mohou dorůstat 100–150 cm na šířku a podle
RHS dosahují plné dospělosti za dva až pět let. Některé modré a šedolisté odrůdy mají voskový povlak, který omezuje odpařování.
Monovýsadba host funguje, avšak britský přístup staví na vrstvení: kapradiny dodávají jemnou texturu, dlužichy syté barvy kompaktních polštářů a kokořík obloukovitou vertikálu. RHS tento princip popisuje jako „zelenou tapisérii“, kde každá rostlina zastává jiné patro a jinou vizuální úlohu (
RHS).
VIDEO Kolik sazenic potřebujete a za kolik je v Česku pořídíte
Hustota výsadby závisí na velikosti kultivaru:
Velké hosty (šířka 80–150 cm): rozestup 80–100 cm → 1–2 kusy na m² Střední a menší odrůdy (šířka do 60 cm): rozestup kolem 60 cm → cca 3–4 kusy na m²
V Česku se ceny sazenic pohybují široce: běžné dvoulitrové sazenice 99–170 Kč; Lesy města Brna nabízejí Hosta sp. za 120 Kč (ceník), STARKL prodává směs tří kusů za 139 Kč a některé běžné odrůdy se prodávají i kolem 119 Kč. Raritní kultivary mohou stát 300–400 Kč za kus. Pro plochu 5 m² pod středně velkým stromem tak vychází jednorázová investice přibližně 500–2 000 Kč podle zvoleného sortimentu; tato jednorázová výsadba nahradí roky opakovaných dosevů a hnojení trávníku.
Mrazuvzdornost v českých podmínkách obvykle není problém: RHS uvádí mrazuvzdornost až do −30 °C. Zvláštní ochranu vyžadují hlavně čerstvě vysazené kusy nebo rostliny v nádobách.
Jak sázet pod strom, aniž poškodíte kořeny dřeviny
Největší riziko je nešetrný zásah do kořenového systému: navážka zeminy nad kořeny omezuje přístup kyslíku a poškození silných kořenů strom stresuje (
Morton Arboretum). Missouri Botanical Garden proto doporučuje kopat jen lokální kapsy mezi kořeny, žádné plošné frézování ani hluboké rytí.
Osvědčený postup:
Vysazujte na podzim nebo časně na jaře. Půdu v každé kapse obohaťte kompostem nebo listovkou. Jámu vykopejte jen tak hlubokou jako kořenový bal a zhruba dvakrát širší. Sazenici umístěte do stejné hloubky, v jaké rostla v kontejneru. Zamulčujte vrstvou 5–7 cm drcenou kůrou nebo listovkou. První sezonu pravidelně zalévejte.
První rok zálivka rozhoduje o úspěchu; RHS i Morton Arboretum zdůrazňují, že teprve po zakořenění přechází výsadba do nízkoúdržbového režimu. Od druhé či třetí sezony obvykle odpadá sekání, dosev a pravidelné hnojení trávníku; zůstává jarní mulčování, občasné dělení přerostlých trsů a kontrola slimáků. Dlužichy jako doprovodná rostlina přitahují slimáky méně než hosty, takže smíšená výsadba bývá odolnější než čistě hostový koberec.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková