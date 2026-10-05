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Android Auto jako launcher na telefonu? Skryjete sociální sítě i YouTube a konečně se soustředíte na práci

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Open-source aplikace Open Headunit dokáže spustit rozhraní Android Auto přímo na vašem telefonu, bez auta, bez kabelu, bez přístupu k sociálním sítím.
Android Auto

Android Auto

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 14:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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