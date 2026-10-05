Android Auto jako launcher na telefonu? Skryjete sociální sítě i YouTube a konečně se soustředíte na práci

Představte si, že vezmete svůj Android, klepnete na jednu aplikaci a místo běžné plochy plné ikon se před vámi otevře zjednodušené rozhraní Android Auto. Žádný Instagram, žádný Facebook, žádný YouTube. Jen navigace, hudba, hovory, zprávy a hlasový asistent. Přesně tohle umí Open Headunit, open-source projekt, který z vašeho telefonu nebo tabletu udělá dočasné účelové zařízení. V praxi funguje jako vrstva přes celou obrazovku díky takzvanému Self-Mode, tedy režimu, kdy Android Auto běží přímo na stejném zařízení, které ho zároveň zobrazuje. V aktuální beta větvi 3.5 se navíc na GitHubu objevuje přímo volba „use Open Headunit as a launcher“, tedy možnost nastavit si Open Headunit jako domovskou obrazovku.
Proč v Android Auto neuvidíte sociální sítě
Android Auto není běžný launcher. Jde o prostředí navržené pro používání během řízení, a proto do něj Google povoluje jen podporované kategorie aplikací. Podle oficiální vývojářské dokumentace Android Auto blokuje spouštění nekompatibilních aktivit a intentů. Prakticky to znamená, že v tomto rozhraní jednoduše neotevřete Facebook, nebudete scrollovat TikTokem ani si nepustíte klasickou verzi YouTube.
Co naopak zůstane k dispozici:
- Navigace – Google Mapy, Waze a další navigační aplikace
- Hudba a podcasty – Spotify, YouTube Music, Pocket Casts a desítky dalších mediálních aplikací
- Hovory a zprávy – volání, SMS a zprávy z WhatsAppu přes hlasové ovládání
- Hlasový asistent – Google Assistant nebo Gemini pro hands-free ovládání
- Počasí, IoT, POI – podporované kategorie podle specifikace Googlu
Tohle není bug. Je to vlastnost, kterou Open Headunit využívá jako základ pro vytvoření výrazně omezenějšího prostředí.
Tvrdší filtr než cokoliv, co znáte z Androidu
Digitální wellbeing v Androidu umí nastavit časovače aplikací, Focus mode pozastaví vybrané notifikace a Niagara Launcher přeorganizuje ikony do minimalistického seznamu. Všechny tyto nástroje ale sdílejí jednu slabinu: běžný Android vám stále zůstává po ruce. Stačí pár klepnutí a jste zpátky na Instagramu.
Open Headunit funguje jinak. Nemění jen vzhled telefonu, ale přebírá celé popředí a zobrazí zjednodušené rozhraní Android Auto s velkými prvky a omezeným počtem funkcí. Nepozastavuje aplikace, ale jednoduše vám k nim v tomto režimu nedává přístup. Pro krátké pracovní bloky, kdy potřebujete dvě hodiny nerušeného soustředění, tak může být radikálnějším řešením než běžný minimalistický launcher. A pokud se potřebujete vrátit, Open Headunit nabízí plovoucí tlačítko (Floating Launcher Overlay), které vás jedním klepnutím přesune zpět do běžného Androidu.
Jak to celé zprovoznit
Instalace není úplně triviální, ale zvládne ji každý, kdo se nebojí trochu pokročilejšího nastavení telefonu. Open Headunit je dostupný na Google Play za přibližně 100 Kč (webový výpis ukazuje 3,99 USD, korunová cena se může lišit podle regionu). Alternativně správce projektu v GitHub diskuzi potvrdil, že bezplatné APK zůstane k dispozici na GitHub Releases.
Po instalaci přichází klíčový krok. Od verze Android Auto 17.4 je pro Self-Mode nutné ručně odemknout vývojářská nastavení:
- Otevřete Android Auto a přejděte do nastavení.
- Desetkrát klepněte na položku „Verze“, čímž odemknete Developer Settings.
- V menu se třemi tečkami zvolte „Start headunit server“.
- Objeví se trvalá notifikace potvrzující běh serveru.
- V Open Headunit klepněte na Self-Mode.
Celý proces zabere pár minut. Aplikace podporuje zařízení s Androidem 4.1 a vyšším, funguje na telefonech i tabletech a projekt má doloženou českou lokalizaci.
Co je potřeba vědět, než to vyzkoušíte
Open Headunit není produkt Googlu. Jde o nezávislý open-source projekt, který využívá vývojářský mechanismus Android Auto, konkrétně Headunit Server, který Google primárně zamýšlel pro testování. Podle údajů ve výpisu aplikace na Play Storu aplikace nesbírá žádná data a nesdílí je s třetími stranami. Jde ale o neoficiální scénář použití.
Počítejte také s vyšší spotřebou baterie. Aplikace zpracovává obraz Android Auto, podporuje rozlišení až 4K při 60 FPS a využívá Wi-Fi, GPS a službu na popředí. Snížení rozlišení na 720p, přepnutí na 30 FPS a zapnutí funkce „Kill on Disconnect“ mohou spotřebu snížit. Na tabletu připojeném k nabíječce u stolu to problém není. Na hlavním telefonu během celého pracovního dne už ano.
Bezdrátový režim a Self-Mode nejsou bezúdržbové řešení. Changelog projektu ukazuje průběžné opravy problémů s opětovným připojením, směrováním zvuku a Wi-Fi Direct. Kabelové připojení proto zůstává nejstabilnější volbou.
Pro koho to dává smysl
Ideální scénář vypadá takhle: máte záložní telefon nebo tablet, nainstalujete Open Headunit, položíte zařízení na stůl a na dvě hodiny máte k dispozici jen navigaci, hudbu a hlasové ovládání. Žádné notifikace z Instagramu, žádné nutkání kontrolovat komentáře. Na hlavním telefonu to funguje také, ale spíš pro občasné soustředěné bloky než jako celodenní režim.
Beta větev 3.5 s explicitní volbou launcheru naznačuje, kam projekt míří: k alternativnímu režimu telefonu pro lidi, kteří chtějí od svého zařízení méně rozptylování a víc klidu na práci.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík