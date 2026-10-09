Android Auto 17.9 prozradilo plány Googlu. Jedna z novinek může řidiče pořádně rozčílit, ale vypnout nepůjde

Google v poslední aktualizaci své platformy Android Auto zanechal stopy, které ukazují dva odlišné směry vývoje. Ten první je chytrý a potenciálně užitečný: umělá inteligence Gemini se přesouvá z telefonu na palubní displej v podobě funkce Magic Cue. Ten druhý je přinejmenším kontroverzní: krátké dotazníky spokojenosti, které se mají zobrazovat přímo v infotainmentu vozu. A právě u nich v dosud dohledaném kódu chybí jakýkoli přepínač nebo možnost odhlášení. Zatímco Magic Cue má v kódu vlastní sekci nastavení, u průzkumů nic podobného vidět není. Řidiče tak možná čeká novinka, kterou si nevyžádali a kterou podle současných indicií nemusí být možné vypnout.
Co přesně se skrývá v kódu verze 17.9
Dva nezávislé technologické weby, 9to5Google a AndroidSage, provedly rozbor APK souboru Android Auto 17.9 beta a našly dvě sady nových prvků. První sada obsahuje textové řetězce odkazující na Magic Cue a Proactive Assistance, tedy funkci proaktivní AI nápovědy známou z telefonů Pixel. Druhá sada zahrnuje resource pojmenovaný
csat_notification_icon_tint, který AndroidSage interpretuje jako přípravu pro CSAT (Customer Satisfaction) průzkumy, tedy krátké hodnoticí dotazníky zobrazované přímo v rozhraní hlavní jednotky.
Důležitý detail: řetězce pro Magic Cue se objevily už ve stabilní verzi 17.8, takže práce na této funkci probíhá delší dobu. Verze 17.9 ale poprvé přidává i onu druhou, problematičtější vrstvu.
Magic Cue: Gemini za volantem
Google funkci Magic Cue pro Android Auto oficiálně naznačil už 12. května 2026 na svém blogu. Demonstroval konkrétní scénář: někdo vám pošle zprávu s dotazem na adresu a Magic Cue ji automaticky vytáhne z vašich textů, e-mailů nebo kalendáře. Řidič pak jedním klepnutím odešle odpověď, aniž by musel cokoli hledat nebo diktovat.
Na Pixelu je záběr funkce širší, umí navrhovat akce v chatovacích aplikacích, Telefonu, Mapách i nákupních aplikacích. V autě Google zatím ukazuje užší scénář přizpůsobený používání během jízdy. Háček je v dostupnosti:
- Magic Cue vyžaduje telefon s Gemini Intelligence, což Google v dokumentaci k Androidu 17 omezuje na „vybraná pokročilá zařízení“.
- Oficiálně podporované země nezahrnují Česko. Google uvádí Austrálii, Kanadu, Indii, Malajsii, Singapur, USA a Japonsko.
- Čeština mezi podporovanými jazyky nefiguruje a žádná veřejná roadmapa její přidání nezmiňuje.
Pro české uživatele je tedy Magic Cue v Android Auto zatím mimo hru. Kdy a zda se to změní, Google neříká.
Průzkumy spokojenosti: proč mohou řidiče rozčílit
Zatímco Magic Cue je funkce, která má řidiči něco usnadnit, průzkumy spokojenosti jsou pravý opak. Nic mu neusnadňují ani neřeší, jen od něj chtějí zpětnou vazbu. Google přitom není v oblasti sběru zpětné vazby žádný nováček. V Google Play už dnes zobrazuje krátké průzkumy, u nichž sám vysvětluje, že je používá k měření spokojenosti a rozhodování o nových funkcích. V Android Auto má zavedenou zpětnou vazbu prostřednictvím beta programu i standardního formuláře pro hlášení problémů.
Přesun CSAT dotazníků přímo na palubní displej ale představuje kvalitativní skok. Google tím posouvá sběr dat z telefonu do kokpitu, tedy na místo, kde uživatel novinky skutečně používá. Z pohledu Googlu to dává smysl: odpověď získaná bezprostředně po použití funkce může být relevantnější než ta, kterou uživatel vyplní o hodinu později na telefonu. Z pohledu řidiče jde ale o další prvek, který si žádá pozornost na místě, kde by měla patřit především silnici.
Kdy přesně se průzkumy zobrazí, zatím potvrzené není. AndroidSage odhaduje jejich zobrazení po dokončení navigace nebo během stání, což by odpovídalo i oficiálním pokynům Googlu, podle kterých mají interakce se zpětnou vazbou probíhat jen v bezpečné situaci. Z dostupných stop ale nelze vyloučit, že se výzva může objevit i během aktivní relace.
Proč chybí vypínač, a co to znamená
U Magic Cue kód obsahuje samostatné položky nastavení i odkaz na správu preferencí. Uživatel by tedy měl mít možnost funkci ovládat. U CSAT průzkumů nic takového v dohledaných podkladech není: žádný přepínač, žádná cesta k odhlášení ani řetězec nastavení.
Pro srovnání: Apple u CarPlay nabízí nastavení typu Driving Focus, vzhled dashboardu i správu návrhů, ale vestavěné průzkumy spokojenosti přímo v CarPlay ve své oficiální dokumentaci nepopisuje. Google by tak mohl být mezi prvními, kdo podobnou formu sběru zpětné vazby přímo do projekčního systému auta zavede.
Je fér dodat, že jde o dedukci z aktuálního stavu kódu, nikoli o oficiální vyjádření Googlu. Finální verze by teoreticky mohla přepínač přidat. Z dosavadních indicií to ale zatím není patrné. Stejně tak není jisté, zda a v jaké podobě se CSAT průzkumy nakonec objeví ve stabilní verzi.
Kdy to přijde a koho se to týká
Stabilní Android Auto 17.9.6640 se na APKMirror objevila 4. října 2026, pouhé dva dny po betě. Do Google Play v Česku se bude uvolňovat postupně v rámci běžného postupného nasazování, takže přesný okamžik se může lišit. Přítomnost kódu v aplikaci ale neznamená okamžité zapnutí funkce. Google obě novinky může aktivovat serverově, v libovolný moment a pro vybranou skupinu uživatelů. Magic Cue zůstane omezená na telefony s Gemini Intelligence a podporované země. U průzkumů spokojenosti takové omezení v dostupných stopách vidět není, takže by potenciálně mohly zasáhnout výrazně širší základnu uživatelů.
Dvě funkce, dva přístupy. Jedna vám chce pomoct a podle dostupných informací nabídne možnost nastavení. Druhá od vás chce zpětnou vazbu, ale zatím u ní není vidět žádný vypínač. Který z těchto přístupů lépe definuje budoucnost Googlu v autě, ukáže až to, jak budou řidiči na novinku reagovat, pokud jim ovšem Google dá prostor reagovat jinak než několika klepnutími na displej.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík