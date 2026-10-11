Android 18 se prozradil dřív, než ho Google ohlásil. Firma slibuje efekty, které nemají ubírat baterii ani plynulost

Přednáška, o kterou jde, je naplánovaná na Android Dev Summit. Ten se koná 28. a 29. října v Mountain View a doplní ho rozšířená akce v Londýně. Konference se vrací po čtyřech letech. Název přednášky v českém převodu zní „Posuňte své aplikace na vyšší úroveň s nejnovějšími grafickými funkcemi v Jetpack Compose a Androidu 18“. Samostatné oznámení Androidu 18 přitom Google nevydal a veřejné testovací sestavení s tímto označením zatím neexistuje.
Jak vypadá barevný přechod, který řídí síť bodů v ploše
Popis přednášky mluví o síťových gradientech (mesh gradients), o postupném rozostření (progressive blur) a o „výkonných nových grafických funkcích Androidu 18“. Síťový gradient je vícebarevný přechod, jehož průběh určuje síť bodů rozmístěných po ploše. Klasický přechod vede barvy po přímce nebo kruhově od středu, kdežto síťový gradient vytváří plynulé barevné plochy, které působí organicky.
Postupné rozostření mění svou intenzitu napříč obrazem. Jedna část plochy tak může být rozmazaná silně a jiná jen lehce. Oba efekty se hodí na bohatší pozadí, karty, widgety a vrstvená rozhraní, kde mají vyvolat výraznější dojem hloubky.
Popis zároveň slibuje, že se vývojáři dozvědí, jak efekty nasadit bez ztráty výdrže baterie a bez propadů snímkové frekvence.
Jeden ze dvou ohlášených efektů mají vývojáři k dispozici od 11. srpna
Na síťové gradienty vývojáři čekat nemusí. Stabilní Jetpack Compose 1.12, vydaný 11. srpna 2026, obsahuje MeshGradientPainter a k tomu podporu širokého barevného gamutu a HDR. Kdo píše aplikace v Compose, může tenhle efekt používat už teď.
Z programu proto nevyplývá, že by síťové gradienty přinášel až Android 18. Důraz popisu na baterii a plynulost naznačuje, že Google chce předvést hlavně efektivní vykreslování na úrovni celé platformy. Nejkonkrétnějším slibem přednášky je tak úspora energie a plynulost, protože polovinu jmenovaných efektů už vývojáři znají.
Zda se síťové gradienty nebo postupné rozostření objeví i přímo v systémovém rozhraní Androidu, Google nepotvrdil.
Proč z jednoho řádku v programu ještě neplyne testovací verze
Google se k úniku veřejně nevyjádřil. Není tedy jasné, jestli jde o přehlédnutí, nebo o záměrné navnadění. Doložené je jen to, že Android 18 v oficiálním programu Android Dev Summitu stojí a Google ho spojuje s novými grafickými funkcemi. Jde o první oficiálně dohledatelnou zmínku o této verzi.
Pro nejranější testování budoucích API a změn platformy dnes Google používá kanál Canary. Ten pozdější betaverze nenahrazuje. Android 17 prošel po Canary ještě sérií veřejných bet. Jméno v programu tedy samo o sobě neznamená, že Google na summitu vydá první testovací sestavení Androidu 18.
Android 18 je navíc jen jednou položkou v širokém programu. Konference má čtyři hlavní oblasti: AI experiences, Android XR, Apps foundation a Tools and performance. Pokrývá aplikace, umělou inteligenci, telefony i zařízení s Android XR.
Stabilní Android vychází už dva roky po sobě v červnu
Oficiální termín vydání Androidu 18 neexistuje a Google nezveřejnil ani harmonogram testování. Orientaci dávají předchůdci. Android 16 měl první Developer Preview 19. listopadu 2024 a stabilní verzi 10. června 2025, takže od první testovací verze k ostré uplynulo necelých sedm měsíců.
Android 17 dostal první veřejnou betu 13. února 2026 a stabilní verze vyšla 16. června 2026, tedy zhruba o čtyři měsíce později. Dvě vydání v řadě jsou na spolehlivý odhad termínu pro Android 18 málo, zvlášť když se délka testování mezi nimi lišila o několik měsíců.
Pixely by měly nový systém dostat mezi prvními, stejně jako u předchozích verzí. U ostatních výrobců bude termín záviset na jejich aktualizační politice a na konkrétním modelu. Seznam telefonů, které Android 18 dostanou, Google zatím nezveřejnil.