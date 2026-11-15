Andrej Babiš o demonstraci na Letné v nedělním videu mlčí. Řešil svíčkovou s čočkou a hamburger s hráškem

Andrej Babiš v neděli sdílel na Instagramu další video k uplynulému týdnu. Ve svém videu, které zveřejnil před začátkem demonstrace, o Letné nemluvil a za hlavní téma týdne označil stravování ve školních jídelnách. S fanoušky tak probírá nová výživová pravidla, nevyužité porce a stížnosti dětí na svíčkovou zahuštěnou čočkou.
Místo demonstrace školní obědy
V neděli odpoledne se na Letenské pláni sešlo shromáždění namířené proti vládnímu plánu převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Akci svolal spolek Milion chvilek pod heslem Letná proti 4:36 a organizátoři mluvili o největším občanském shromáždění v historii země.
„Na lidech jako jste vy, stojí budoucnost této země,“ řekl přítomným předseda spolku Mikuláš Minář. Davy demonstrantů zaplnily soupravy metra od Letňan a na pláni pak lidé drželi transparenty s nápisy upozorňujícími na pád vlády, bydlení a svobodu médií.
Andrej Babiš situaci v hlavním městě do svého nedělního shrnutí vůbec nezahrnul. Své sledující pozdravil a místo Letné se věnoval vládní agendě a cestám. Popsal jednání se slovenskou vládou i odlet do Irska na neformální Evropskou radu. V textu pod videem vyjmenoval, že s ministry řešili také investice do zdravotnictví a Pražský okruh. Za hlavní téma uplynulých dní ale označil stravování dětí na základních školách.
Hrášek a brambůrky
Tématu výživových tabulek pro děti věnoval velkou část stopáže a zdůraznil, že nová pravidla budou pouze doporučující. Zmínil konkrétní jídla, která podle něj žáci vracejí na talířích, jako třeba hamburgery s hrachem nebo klasickou svíčkovou zahuštěnou čočkou.
Děti prý takové obědy nechtějí a jdou si raději koupit něco jiného. Zmínil také školu v Liberci, kde podle něj děti po zavedení nových standardů vracely jídlo a kupovaly si brambůrky. Mluvil i o údajné pokutě 300 tisíc korun pro jídelnu, která měla problém s nevyužitými porcemi.
„Vždyť ty kuchařky nejsou hloupé a ony to vidí, co tam zůstává na talíři,“ hájil personál jídelen. Odvolal se přitom na profesora Svačinu, který podle něj razí názor, že zdraví dětí řeší hlavně rodina přípravou domácích snídaní a večeří. „Nerušíme zdravé školní stravování, rušíme povinné výživové tabulky,“ zdůraznil. Podle svých slov se také spojil s předsedkyní Asociace společného stravování a ujistil se, že změkčení pravidel vítá.
Dotazy na cestu do centra
Ačkoli téma Letné ve videu přeskočil, v komentářích se ho lidé na nedělní situaci ptali. Někteří sledující tak zkoumali, jestli se o odpor, který kabinet vyvolal, vůbec zajímá. Padaly i dotazy, zda se na místo půjde podívat osobně. K demonstrantům se navíc negativně vymezil ministr zahraničí Petr Macinka, který akci na podporu televize a rozhlasu označil za byznys.
Pod instagramovým shrnutím se sešla i řada příznivců, kteří Babiše ubezpečovali, že si s demonstrací nemá lámat hlavu. „Pane Babiši, žádný stres, jedeme podle plánu, sjezd ovcí a oslů na Letné vůbec neřešte,“ vzkázal mu jeden z diváků. Objevily se ale i další dotazy a výtky. Jeden sledující napsal, že mu fandí, ale ruší ho listování v papírech, a ptal se, jestli to nejde omezit. Jiného z celého týdne nejvíc zajímal Pražský okruh: kdo jezdí každý den po Jižní spojce, ví proč, a ptal se, kdy se začne stavět úsek z Běchovic na D1.
Další si stěžoval na chybějící titulky a jiný se ptal, proč se vláda nestará o obranu. Premiér své podporovatele v příspěvku pouze poprosil, aby si pustili celý souhrn, a popřál jim klidný zbytek víkendu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (news.refresher, instagram).