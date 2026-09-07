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Andrea Bezděková znovu v hledáčku zloděje: Z auta jí tentokrát ukradl bizarnosti

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Andrea Bezděková (31) má na zloděje pořádnou smůlu. Vítězce České Miss 2016 během necelého roku už podruhé vykradli auto. Zatímco při předchozím incidentu přišla o věc, která pro ni měla obrovskou citovou hodnotu, tentokrát si pachatel odnesl poněkud nepochopitelnou kořist. Jak uvedla Bezděková na sociálních sítích, z auta zmizela jedna bota, jedna kolečková brusle a dokonce nádržka na parní žehličku.
Andrea Bezděková.

Andrea Bezděková.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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