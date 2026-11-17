Když si dnes představíme demokracii, jako první nás napadnou volby. Ve starověkých Athénách by však představa, že má většinu veřejných úřadů obsadit soutěž několika ambiciózních kandidátů, zněla poněkud zvláštně. Athéňané v klasickém období často svěřovali úřady lidem vybraným losem. Nešlo o hru ani o víru, že náhoda vždy vybere nejmoudřejšího člověka. Losování mělo bránit tomu, aby si přístup k moci dlouhodobě přivlastnilo několik vlivných rodin.
Kamenný stroj proti politickým kariéristům
Pro výběr některých úředníků a porotců sloužila zařízení označovaná jako klérótéria. Do uspořádaných řad se vkládaly identifikační destičky občanů a mechanismus s náhodným výběrem určoval, kdo bude povolán. Podoba postupů se v čase a podle funkce lišila. Smysl byl však srozumitelný: pravidla měla omezit možnost předem zařídit, kdo rozhodující místo získá. Los tak připomínal institucionální nedůvěru k tomu, že bohatství, známosti a výmluvnost automaticky opravňují člověka vládnout.
Rada pěti set připravovala práci lidového shromáždění
Významnou součástí athénské demokracie byla rada pěti set, do níž přicházelo losem padesát členů z každého z deseti kmenů. Rada připravovala jednání lidového shromáždění, dohlížela na provoz státních záležitostí a její menší skupiny se střídaly v předsednické službě. Významná rozhodnutí přitom přijímalo shromáždění občanů, kteří mohli debatovat a hlasovat. Nešlo tedy o vládu náhodně vybraného jednotlivce, ale o propojení přímého rozhodování a losovaných veřejných funkcí.
Generála si raději vybrali hlasováním
Náhoda měla své hranice. Vojenské velitele, například stratégy, Athéňané volili, protože od nich očekávali zkušenosti a schopnosti, které nelze vylosovat. Člověk povolaný do úřadu navíc nemusel nastoupit automaticky: před začátkem služby mohl procházet kontrolou způsobilosti a po skončení mandátu odpovídat za své jednání. Athénská demokracie tak kombinovala nedůvěru ke koncentraci moci s velmi praktickou potřebou odbornosti a kontroly.
Velká demokracie s úzkými dveřmi
Za slovem občan se skrývá zásadní omezení. Politická práva náležela dospělým mužům s athénským občanstvím; ženy, otroci i velká část přistěhovalců byli z účasti na politickém rozhodování vyloučeni. Není proto přesné představovat si Athény jako dnešní všeobecnou demokracii. Na druhou stranu jejich debata o tom, zda úřad svěřit vítězi voleb, odborníkovi nebo náhodně vybranému občanovi, zůstává překvapivě moderní.
Když úřad trval jen jeden den
Athénská demokracie si vytvořila mechanismus, který by v dnešní vládě vypadal téměř absurdně. Padesátičlenná skupina rady, takzvaná prytanie, vykonávala po část roku organizační službu a její předsednictví se mohlo měnit každý den. Muž, který právě předsedal, přebíral na krátký čas mimořádnou odpovědnost za průběh veřejného rozhodování. Takovou funkci nebylo možné dlouhodobě budovat jako osobní mocenskou základnu. Dnešní prezident je viditelnou osobností na celé roky; athénský předsedající mohl být po jediném dni zase prostým občanem.
Neméně důležité je, že losování neznamenalo vládu libovolného kolemjdoucího. Uchazeči museli splnit občanské podmínky, vybraní lidé čelili předběžnému prověřování a po skončení úřadu mohli být vyzváni k vyúčtování. V různých obdobích se také pravidla lišila. Velká část institucionálního důvtipu tak nespočívala v samotném losu, ale ve spojení krátkého mandátu, rotace a veřejné odpovědnosti.
Soudce mohl být váš soused
U athénských lidových soudů byl problém ještě citlivější než při obsazování správních funkcí. Kdyby bylo předem jisté, kteří konkrétní lidé zasednou v porotě, otevřel by se prostor k úplatkům, nátlaku a domluvám. Náhodný výběr z početného sboru oprávněných občanů měl takové manipulace komplikovat. Technika výběru proto nebyla jen slavnostním symbolem rovnosti, nýbrž praktickým bezpečnostním prvkem právního systému.
Athénské soudy však zároveň nepodobaly moderním profesionálním tribunálům. Mnoho rozhodnutí záviselo na řečnickém výkonu účastníků a na úsudku občanských porot. Slavný proces se Sókratem v roce 399 př. n. l. připomíná, že široká účast veřejnosti sama o sobě nezaručuje spravedlivé rozhodnutí. Losování chránilo před některými formami koncentrace moci, ale nedokázalo odstranit předsudky ani politické vášně.
Proč většina hlasujících neznamenala všechny obyvatele
U athénského lidového shromáždění hrálo zásadní roli to, kdo měl právo se účastnit a kdo se vůbec mohl dostavit. Účast občanů vyžadovala čas, cestu do města a schopnost přerušit práci. V klasických Athénách proto záleželo nejen na právním statusu, ale i na každodenních podmínkách života. Zavedení odměn za některé veřejné funkce a účast pomáhalo zmírňovat nerovnost mezi bohatými občany a těmi, kdo žili z práce svých rukou. Bylo to praktické uznání skutečnosti, že formálně stejná práva ještě nemusí znamenat stejnou možnost je vykonávat.
Politická soutěž se přesto nemohla obejít bez výrazných osobností. Periklés například získával vliv opakovanou volbou do úřadu stratéga a schopností přesvědčovat shromáždění. Ani demokracie s rozsáhlým losováním tedy neodstranila politické vůdce, popularitu a osobní prestiž. Posunula však část běžné administrativní moci k občanům, kteří by bez náhodného výběru nejspíš nikdy veřejný úřad nezískali. Tím se lišila od moderního systému, kde se politická reprezentace typicky vytváří volbami mezi soutěžícími kandidáty.
Moderní občanské panely proto mohou být užitečnou inspirací, ale převést antický model beze změn by nebylo rozumné. Dnešní společnosti jsou mnohonásobně větší, zahrnují všeobecné občanství a provozují technicky složité instituce. Podstatná otázka zní, zda náhodný výběr může některá rozhodnutí obohatit, nikoli zda by měl plošně nahradit všechny politické volby.
Proč se k losu vracíme i dnes
Současné občanské panely a poradní shromáždění v některých zemích používají různé varianty náhodného výběru. Nejsou přímým pokračováním athénské ústavy a zpravidla nenahrazují volené parlamenty. Připomínají však starou otázku: získá veřejná debata něco, když do ní nevstupují jen profesionální politici? Athény ukazují, že demokracie nikdy neměla jedinou technickou podobu. Její pravidla jsou také odpovědí na to, komu společnost věří – a komu ne.
DALŠÍ DÍLY SERIÁLU ANATOMIE MOCI
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Aristotle – The Athenian Constitution, Part 43 [2], Hesperia – From the Whole Citizen Body? The Sociology of Election and Lot in the Athenian Democracy [3], Harvard Center for Hellenic Studies – Athenian Law Lectures [4], img ai generated