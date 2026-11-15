ANATOMIE MOCI #5: Devět soudců může zastavit Bílý dům. Proč je americký Nejvyšší soud tak mocný?

Prezident jmenuje kandidáta na soudce Nejvyššího soudu, Senát ho potvrdí a o několik let později může tentýž soud rozhodnout proti politice prezidenta nebo strany, která jeho jmenování podporovala. To není chyba amerického systému, ale jeden z důsledků záměrného oddělení státních mocí. Federální soudce není prezidentovým poradcem ani ministrem, jehož lze vyměnit po politickém sporu.
Nejvyšší soud Spojených států dnes tvoří devět soudců. Jeho rozhodnutí mohou mít dalekosáhlé důsledky pro výklad ústavy, federálních zákonů i vztah mezi federální vládou a jednotlivými státy. Zároveň však soud nemůže jen tak sestavit vlastní politický program a nařídit jeho uskutečnění. Ke svému rozhodování potřebuje právní spor, pravomoc a proces, který mu umožní věc projednat.
Soudci se nevyměňují po každých prezidentských volbách
Ústava nestanoví devět členů Nejvyššího soudu jako neměnné číslo. Jejich počet určuje zákon; současné obsazení tvoří jeden předseda a osm dalších soudců. Kandidáty vybírá prezident, ale do funkce se dostanou až po potvrzení Senátem. Je to názorný příklad, jak jedna ústavní větev ovlivňuje složení jiné, aniž by ji pak směla řídit.
Soudci Nejvyššího soudu a další federální soudci podle článku III ústavy mají funkci za podmínky řádného výkonu úřadu, prakticky tedy zpravidla doživotní. Odvolání není otázkou prezidentovy nespokojenosti. Vyžadovalo by impeachment ve Sněmovně reprezentantů a odsouzení Senátem. Právě tato ochrana má soudcům umožnit rozhodovat bez přímé hrozby, že za nepopulární rozsudek přijdou o místo.
Doživotní mandát ovšem přináší i politickou citlivost. Volba kandidáta může ovlivňovat judikaturu dlouho po skončení funkčního období prezidenta, který jej nominoval. Proto jsou potvrzovací slyšení a hlasování v Senátu jedněmi z nejsledovanějších událostí amerického veřejného života. Nominace soudce je politické rozhodnutí, samotné soudní rozhodování ale musí být odůvodněno právem.
Soudce jmenuje politik, ale politický mandát od něj nedostane
Debaty o obsazování Nejvyššího soudu bývají bouřlivé právě proto, že nominace mohou ovlivnit výklad práva na mnoho desetiletí. Prezident vybírá kandidáta, Senát vede potvrzovací řízení a kandidát může být schválen nebo odmítnut. Po nástupu do funkce však soudce nemá právní povinnost plnit politický program lidí, kteří jej podpořili. Rozhodovat musí v rámci projednávaných sporů a podle svého výkladu závazného práva.
Funkční nezávislost zároveň neznamená, že soudce nemá vlastní právní filozofii. Různé přístupy k výkladu ústavy, precedentu nebo historického významu textu mohou vést k zásadně odlišným rozhodnutím. O to větší význam má veřejné zdůvodnění rozsudku: většinové stanovisko vysvětluje závěr soudu a soudci, kteří nesouhlasí, mohou zveřejnit odlišné názory. Čtenář tak může sledovat nejen výsledek hlasování, ale i konkrétní právní spor o to, z čeho závěr vychází.
Jak vznikla představa, že soud může zrušit protiústavní zákon
Americká ústava zakládá Nejvyšší soud, ale v původním textu podrobně nerozepisuje celý moderní systém soudního přezkumu. Významnou historickou roli sehrál rozsudek Marbury v. Madison z roku 1803. Nejvyšší soud v něm formuloval princip, že soudy při řešení sporů musí dát přednost ústavě před zákonem, který je s ní neslučitelný. Takzvaný judicial review se stal základním nástrojem amerického ústavního systému.
Zní to téměř paradoxně: soud, jehož členové nejsou voleni přímo veřejností, může zabránit uplatnění normy schválené demokraticky zvolenými zákonodárci. Smyslem však není nahradit volby soudcovským hlasováním. Jde o kontrolu, zda i většinové politické rozhodnutí nepřekročilo hranice, které stanoví ústava. O přesném rozsahu soudního přezkumu a o způsobu výkladu ústavy se přitom vedou dlouhodobé odborné i veřejné spory.
Marbury versus Madison: vítězství soudu, které na první pohled vypadalo jako ústup
Případ Marbury v. Madison z roku 1803 vznikl z politického střetu mezi odcházející a nastupující administrativou. William Marbury se domáhal doručení jmenovací listiny k soudní funkci. Nejvyšší soud vedený Johnem Marshallem konstatoval, že Marbury měl na svůj dokument právní nárok, zároveň však odmítl vydat požadovaný příkaz na základě ustanovení zákona, které podle něj rozšiřovalo původní jurisdikci soudu nad rámec ústavy.
Právě v tomto zdánlivém odmítnutí pomoci vznikl jeden z nejvlivnějších amerických ústavních precedentů. Soud si přisvojil autoritu posuzovat soulad federálních zákonů s ústavou a odmítnout použít ustanovení, které je s ní v rozporu. Neznamená to, že od roku 1803 každý soudní spor automaticky končí u Nejvyššího soudu. Znamená to, že ústava dostala v konkrétním soudním rozhodování přednost před běžným zákonem.
Devět soudců nemá na stole každý americký soudní spor
Přestože jde o nejvyšší soud federálního systému, neznamená to, že automaticky rozhoduje o každém odvolání v zemi. Většina jeho projednávaných případů se k němu dostává prostřednictvím žádosti o přezkum rozhodnutí nižšího soudu, označované jako petition for a writ of certiorari. Soud si u značné části případů sám vybírá, zda se jimi bude zabývat. Řada sporů tak skončí u nižších federálních nebo státních soudů.
Amerika má totiž dvě souběžné soudní soustavy: federální soudy a soudy jednotlivých států. Federální soud není obecně nadřízen každému státnímu soudci v každé otázce. Státní soudy vykládají státní právo a řeší většinu běžných sporů; Nejvyšší soud USA může přezkoumat určité případy, v nichž se otevře otázka federálního práva nebo ústavy. To je podstatná součást federálního uspořádání země.
Co se stane, když soud zastaví prezidentovo rozhodnutí
Představme si, že vláda začne prosazovat nové pravidlo a skupina dotčených osob či stát podá žalobu. Soud nejprve řeší, zda žalobce splňuje podmínky k vedení sporu a zda je věc soudně přezkoumatelná. Poté může posuzovat zákonné a ústavní důvody, které žalobce uvádí. V určitých situacích může vydat předběžné opatření, jímž dočasně omezí uplatňování sporného postupu.
Takové opatření není automaticky konečný rozsudek. Vyšší soud ho může potvrdit, změnit nebo zrušit. Soudy zároveň nerozhodují podle jednoduchého kritéria, zda se jim prezidentova politika líbí. Zkoumají konkrétní právní otázky a použitelná pravidla. Politická rozhodnutí, která ústava svěřuje voleným institucím, zůstávají v jejich rukou, pokud neporušují právo.
Když se soudní právo střetlo s vojáky v ulicích Little Rocku
Rozhodnutí Brown v. Board of Education z roku 1954 odmítlo rasovou segregaci ve veřejných školách jako protiústavní. Právní výsledek však neznamenal, že segregace přes noc zmizela. V roce 1957 se v arkansaském Little Rocku pokusili černošští studenti nastoupit na střední školu Central High. Guvernér Orval Faubus proti jejich přijetí využil státní Národní gardu a situace přerostla v otevřený střet o prosazování federálního práva.
Prezident Dwight Eisenhower následně federálně převzal kontrolu nad arkansaskou Národní gardou a vyslal vojáky 101. výsadkové divize, aby chránili studenty a prosadili desegregaci. Příběh ukazuje dvě součásti americké ústavní reality: soud může vyhlásit závazný právní princip, ale jeho uskutečnění může vyžadovat součinnost výkonné moci; a jednotlivý stát nemůže z vlastní politické vůle zneplatnit federální ústavní pravidlo. Ani tento zásah sám o sobě neodstranil společenské konflikty, kvůli nimž spor vznikl.
Soud má právní autoritu, ale nemá vlastní armádu
Ačkoli soudní moc může vydávat závazná rozhodnutí, samotná nemá k dispozici všechny prostředky, jimiž se taková rozhodnutí uskutečňují. Federální soudy závisí na tom, že další instituce jejich rozhodnutí respektují a podle potřeby je vykonávají. To není jen technický detail. Ústavní systém předpokládá, že se politické spory nakonec vedou v rámci společně uznávaných pravidel.
Nejvyšší soud proto představuje jeden z nejsilnějších nástrojů kontroly prezidentské a zákonodárné moci, nikoli její absolutní náhradu. Jeho soudci mohou říci, že určitý postup odporuje zákonu nebo ústavě. Nemohou však sami přijmout nový federální rozpočet, řídit ministerstva ani vyhlašovat zákony. Kdo chce porozumět americkému politickému systému, musí zároveň sledovat rozsudek i to, která instituce má jeho důsledky uskutečnit.
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Zdroje: Kód Enigma [1], United States Courts – Court Role and Structure [2], United States Courts – Supreme Court Procedures [3], United States Courts – Types of Federal Judges [4], United States Courts – Marbury v. Madison [5], United States Courts – Comparing Federal and State Courts [6], U.S. Courts – About the Supreme Court [7], National Park Service – The 1957 Crisis at Central High [8], img ai generated