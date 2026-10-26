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Ananas z konzervy, plechovka Salka, kokos a ani gram mouky – nejlepší buchta na plech, jakou znám. Navíc je do 10 minut v troubě

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Připomeňte si slunečné dny s tímto moučníkem plným osvěžujícího exotického ovoce. Ananasová buchta s kokosem a Salkem je nadýchaná a na stole se po ní jen zapráší.
Ananas z konzervy, plechovka Salka, kokos a ani gram mouky – nejlepší buchta na plech, jakou znám. Navíc je do 10 minut v troubě

Ananas z konzervy, plechovka Salka, kokos a ani gram mouky – nejlepší buchta na plech, jakou znám. Navíc je do 10 minut v troubě

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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