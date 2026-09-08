Analýza: Parnasse proti Top 10 UFC. Hollowaye porazí, na Tsarukyana zatím nemá

Salahdine Parnasse přišel do UFC s pověstí jednoho z nejlepších bojovníků mimo organizaci. Proti Danu Hookerovi ji potvrdil dokonale. Kopem na tělo ho zlomil a následným útokem zápas ukončil už v prvním kole.
Jedna demolice ale ještě neříká, jak by si bývalý dvojnásobný šampion KSW vedl proti skutečné špičce. Vzali jsme proto aktuálního šampiona Justina Gaethjeho a celou Top 10 lehké váhy UFC. Pro Parnasse z toho vychází šest vítězných a pět prohraných soubojů.
Pimblett, BSD i Moicano mu sedí
Mauricio Ruffy
Tohle by byla přestřelka, ve které by Francouz neměl prostor na chyby. Ruffy má rychlost a sílu na to, aby jedním čistým úderem změnil celý zápas. Parnasse je však pestřejší. Umí měnit vzdálenost, kope z obráceného postoje a není odkázaný jen na boxerské výměny.
Verdikt MMAmag.cz: Parnasse
Mateusz Gamrot
Polák by okamžitě prověřil oblast, kterou Hooker vůbec nestihl otevřít. Neustálé nástupy do nohou, přechody mezi strhy a schopnost držet vysoké tempo jsou přesně tím, co by Parnassovi mohlo zápas znepříjemnit.
Francouz má rychlejší postoj a dobrý pohyb na to, aby Gamrota za nepovedené nástupy trestal. Pokud by dokázal pravidelně bránit první pokusy o strh, zápas by se začal přesouvat na jeho stranu.
Verdikt MMAmag.cz: Parnasse
Benoît Saint Denis
Saint Denis potřebuje soupeře zatlačit, rozbít tempo a dostat zápas do fyzicky nepříjemných pozic. Problém je, že při cestě dopředu inkasuje.
Parnasse má proti takovému stylu přesně potřebné zbraně – práci na vzdálenost, rychlé kontry a kopy na tělo. Pokud se nenechá zavřít na pletivu, měl by být v postoji přesnější.
Verdikt MMAmag.cz: Parnasse
Renato Moicano
Brazilec je nejnebezpečnější ve chvíli, kdy se dostane k soupeřovým zádům nebo rozjede své jiu-jitsu. V postoji by však Parnasse měl být rychlejší a pestřejší.
Klíčem by bylo nedat Moicanovi jednoduchý přechod z klinče na zem. Pokud se bude bojovat převážně na nohách, výhoda je na Francouzově straně.
Verdikt MMAmag.cz: Parnasse
Paddy Pimblett
Tady vidíme jeden z nejpříjemnějších zápasů pro Francouze z celé první desítky. Pimblett je nebezpečný na zemi a fyzicky zesílil, jeho postoj ale nabízí Parnasseovi příliš mnoho prostoru.
Francouz je rychlejší, lépe pracuje nohama a dokáže útočit na tělo bez toho, aby musel stát v kapse. Pimblettova nejlepší cesta k výhře vede přes zem.
Verdikt MMAmag.cz: Parnasse
Nepříjemný styl pro Hollowaye
Max Holloway
Po Hookerovi si Parnasse řekl právě o Hollowaye. A sportovně to není vůbec nesmyslné. Holloway je stále jeden z nejlepších boxerů v UFC, Francouz by proti němu ale nemusel soutěžit v počtu úderů.
Parnasse by potřeboval rozbíjet jeho rytmus kopy, trefovat tělo a po zásahu okamžitě mizet z dosahu. Přesně útok na tělo rozhodl i zápas s Hookerem. Hollowayovo tempo by s každou další minutou rostlo, takže pět kol by bylo nebezpečných, stylově nám však Parnasse dává smysl.
Verdikt MMAmag.cz: Parnasse
Charles Oliveira
Tohle je pro Francouze mnohem horší zápas. Oliveira už dávno není bojovník, kterého stačí zasáhnout a čekat na chybu. V klinči a na zemi představuje hrozbu prakticky v každé pozici.
Parnasse by měl v postoji rychlostní výhodu a Oliveira se dá zasáhnout. Jenže každý klinč, každý pokus o strh a každá chaotická výměna otevírají Brazilci cestu k jeho nejsilnější zbrani. Parnasse by musel držet zápas dlouhé minuty přesně tam, kde ho chce mít.
Verdikt MMAmag.cz: Oliveira
Salkilld je větší problém, než vypadá
Quillan Salkilld
Jedno z nejspornějších jmen celého rozboru. Australan nemá jméno Hollowaye nebo Oliveiry, sportovně je ale pro Parnasse velmi nepříjemný. Je vysoký, rychlý, agresivní a dokáže spojovat postoj s wrestlingem.
Proti němu by Parnasse neměl tak výraznou výhodu v rychlosti jako proti některým veteránům. Salkilld může navíc nutit Francouze bránit několik různých hrozeb za sebou a vzít mu čas na rozehrání vlastní hry.
Verdikt MMAmag.cz: Salkilld
Tsarukyan je nejhorší soupeř
Arman Tsarukyan
Pokud máme z celé elity vybrat jediného bojovníka, kterého bychom Parnasseovi teď rozhodně nedali, je to Tsarukyan. Ne kvůli jednomu drtivému úderu, ale kvůli tomu, jak dokáže kombinovat wrestling, tlak a fyzické tempo.
Tsarukyan umí soupeře přinutit neustále bránit strhy, přechody a tlak u pletiva. Parnasse by neměl čas pohodlně stavět kombinace ani si vybírat vzdálenost. A jakmile by začal víc myslet na obranu strhu, otevřely by se Tsarukyanovy šance v postoji.
Verdikt MMAmag.cz: Tsarukyan
Ilia Topuria
Topuria představuje úplně jiný problém. Parnasse by měl výhodu v dosahu kopů a mohl by útočit na tělo, jenže s každým zkrácením vzdálenosti prudce roste nebezpečí.
Topuriův kompaktní box trestá sebemenší chybu a k tomu může přidat wrestling ve chvíli, kdy soupeř začne příliš řešit jeho ruce. Parnasse by měl své úseky zápasu, Topuria má podle nás více cest k vítězství.
Verdikt MMAmag.cz: Topuria
Justin Gaethje
Pro Parnasse je to přijatelnější styl než Tsarukyan, pořád bychom ale dali přednost Gaethjemu. Francouz by mu mohl dělat problémy rychlostí, kopy na tělo i změnami rytmu.
Gaethje však dokáže soupeřům postupně vzít prostor a jeho low kicky by byly proti pohyblivému Parnasseovi zásadní zbraní. Čím déle by se bojovalo, tím více by se zápas přesouval na stranu šampiona.
Verdikt MMAmag.cz: Gaethje
Výsledný verdikt MMAmag.cz je šest výher a pět porážek pro Parnasse. Porazil by podle nás Ruffyho, Gamrota, Saint Denise, Moicana, Pimbletta a Hollowaye. Nestačil by na Salkillda, Oliveiru, Tsarukyana, Topuriu a Gaethjeho.
A to je po jediném zápase v UFC velmi vysoké hodnocení. Hookera Parnasse přejel. Teď už nepotřebuje soupeře ze spodní části divize. Další zápas by měl ukázat, jestli může rovnou zaútočit na první pětku.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková