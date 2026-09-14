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Amy Winehouse by dnes měla 43. Úl, obří linky a balerínky po ní zůstaly jako podpis, který poznáš i bez její tváře

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Stačí vysoký černý úl, linka vytažená skoro ke spánku a pár balerínek. Nemusíš vidět obličej a stejně víš, o koho jde. Amy Winehouse by dnes oslavila 43 let a její vizuální styl přežil módní cykly, trendy i ji samotnou. Nebyla uhlazená. Byla okamžitě rozpoznatelná. A právě to je možná ta nejzajímavější beauty lekce, kterou po sobě nechala.
Amy Winehouse by dnes měla 43. Úl, obří linky a balerínky po ní zůstaly jako podpis, který poznáš i bez její tváře

Amy Winehouse by dnes měla 43. Úl, obří linky a balerínky po ní zůstaly jako podpis, který poznáš i bez její tváře

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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