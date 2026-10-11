Amerika pohřbívá A-10 Warthog a zároveň ho posílá do boje. Nové piloty už nevycvčí, stroje dolétají do roku 2030

Mezi dvěma rozhodnutími uplynulo sedmnáct dní. Dne 3. dubna 2026 podle Air & Space Forces Magazine promovala poslední třída nových pilotů A-10 Thunderbolt II, bitevníku, kterému se pro jeho vzhled přezdívá Warthog, tedy bradavičník. Dne 20. dubna 2026 ministr letectva Troy Meink oficiálně potvrdil, že typ zůstane ve službě déle. Obě rozhodnutí platí současně. Letouny poletí dál, ale lidé, kteří by je jednou převzali, už nepřijdou. Výcviková infrastruktura se zavírá, instruktoři přecházejí na jiné typy a servisní uzly se zmenšují.
Kongres nařídil nechat ve službě 103 strojů ze 162
Letectvo se A-10 snaží zbavit už víc než deset let. Jeho argument zní, že pomalý stroj létající nízko nad zemí je snadný cíl pro moderní protivzdušnou obranu, jakou mají Rusko nebo Čína. Peníze, lidi a údržbu by raději přesunulo ke stealth letounům nové generace a rozpočtové plány slibovaly úsporu stovek milionů dolarů ročně.
Zákonodárci to opakovaně zastavili. Pro fiskální rok 2026 nařídili držet v aktivním inventáři nejméně 103 letounů ze 162, které letectvu zbývají. Ve službě tak musí zůstat necelé dvě třetiny flotily.
Zpráva Kongresové výzkumné služby (CRS) ze září 2026 ovšem počítá s mnohem menším číslem. Podle ní má do roku 2030 zůstat v linii 36 strojů, zhruba třetina letošního zákonného minima. Prodloužení služby je tedy postupné dožívání, během kterého se flotila dál zmenšuje. Kongres přesvědčila operace Epic Fury z roku 2026, při níž A-10 plnily úlohy námořní interdikce nad Hormuzským průlivem a nad íránským územím zajišťovaly blízkou leteckou podporu i bojové pátrání a záchranu.
Osmnáct vteřin palby, kvůli kterým vznikl celý letoun
Konstruktéři začátkem sedmdesátých let navrhli A-10 kolem jediné zbraně. Je jí sedmihlavňový rotační kanón GAU-8/A Avenger ráže 30 mm, jehož projektily z ochuzeného uranu prorazí pancíř většiny obrněných vozidel. Zásobník pojme 1 174 nábojů a kadence dosahuje 3 900 ran za minutu, tedy 65 ran za sekundu. Při plné kadenci by tedy pilot zásobník vyprázdnil zhruba za osmnáct vteřin.
Celý zbraňový systém včetně zásobníku a podávání váží kolem 1 800 kilogramů, tvoří proto podstatnou část hmotnosti letounu. Kolem něj vznikl drak s rovnými křídly a se dvěma motory General Electric TF34-GE-100 umístěnými vysoko na trupu. Pilota chrání titanová pancéřovaná vana, která odolá střelám do ráže 23 mm, a řízení je zdvojené pro případ poškození.
Nejvyšší rychlost kolem 700 km/h by u stíhačky byla slabá, A-10 ale vznikl pro dlouhé kroužení nad bojištěm. Na jedenácti závěsnících unese až 7 200 kilogramů výzbroje, od řízených střel Maverick přes kasetovou munici a naváděné pumy po neřízené rakety. Původně měl zastavit sovětské tankové armády, kdyby prorazily Fuldskou průrvou do západní Evropy. Bojově pak létal od války v Perském zálivu v roce 1991, kde ničil irácké tankové kolony, přes Irák a Afghánistán až po Epic Fury.
Kanón F-35A vystřílí zásobník za necelé čtyři vteřiny
Formálním nástupcem A-10 je F-35A Lightning II od Lockheed Martin. Almanach amerického letectva mu přiznává plnou bojovou způsobilost pro interdikci, základní blízkou leteckou podporu a omezené potlačení protivzdušné obrany. Navíc je pro radary neviditelný, nese pokročilé senzory a pronikne tam, kde by A-10 nepřežil.
Jeho čtyřhlavňový kanón GAU-22/A ráže 25 mm ale konstrukci neurčuje, je jen jednou z jejích součástí. Při kadenci 3 000 ran za minutu vystřelí 50 nábojů za sekundu a zásobník se 182 náboji tak vyprázdní zhruba za 3,6 vteřiny. A-10 jich vozí víc než šestkrát tolik. F-35A navíc létá jinak, rychle a vysoko, s přesnými zbraněmi a síťovým propojením, zatímco A-10 nad bojištěm kroužil desítky minut a mluvil přímo s jednotkami na zemi.
Druhou platformou je turbovrtulový OA-1K Skyraider II, určený pro speciální operace a levnější ozbrojený dohled. Provoz má levnější a ve vzduchu vydrží déle, pro těžký konvenční konflikt se ale nehodí. Prostor mezi F-35A a OA-1K, který A-10 čtyři desetiletí vyplňoval, tak zůstane otevřený, protože ho žádný jednotlivý typ celý nepokryje.
Proč ruské weby věnují odchodu A-10 tolik pozornosti
Ruský protějšek, Suchoj Su-25 „Grač“ v modernizované verzi Su-25SM3, plní obdobnou roli. Má kanóny ráže 30 mm, pancéřovanou kabinu a nese řízenou i neřízenou munici. Ve válce na Ukrajině, která trvá přes čtyři roky, utrpěl těžké ztráty od přenosných protiletadlových systémů i hustší protivzdušné obrany a musí útočit z mnohem větší vzdálenosti než dřív. Podle analytiků by A-10 v takovém prostředí dopadl stejně, kteří analytici to tvrdí a na základě čeho, ale zveřejněné zdroje neuvádějí.
Prokremelský server Topwar, jeden z nejčtenějších ruských vojensko-populárních portálů, o A-10 píše s respektem, že „stále neexistuje ekvivalentní náhrada“. Vedle toho se vysmívá představě, že by F-35 dokázal A-10 plně zastoupit, a připomíná jeho zranitelnost. Střízlivější text na portálu Alternathistory mluví o „konci éry“ a o rozpadu systému, který po desetiletí vychovával nové piloty a odborníky na A-10. S tím sedí i fakta z amerického letectva: dubnová promoce byla poslední.
Pro východní křídlo NATO včetně Česka to znamená jiný druh americké letecké podpory. Méně letounů s kanónem kroužících přímo nad vojáky a více propojených strojů útočících z výšky a ze vzdálenosti, které mají v dosahu ruské protivzdušné obrany větší šanci přežít. Zbývající A-10 budou do roku 2030 létat jen se zkušenými posádkami z aktivních, gardových a záložních jednotek.