Americký Ford přichází o výsadní postavení. Čínský Type 004 dostal tři díly letové paluby během pěti dní

V suchém doku v Dalianu, kde Čína kdysi dokončovala svou první letadlovou loď z nedostavěného sovětského trupu, roste její čtvrtá. Nese označení Type 004 a podle všeho bude první čínskou lodí s jaderným pohonem. Washingtonský think-tank CSIS stavbu sleduje v průběžné analýze. Podle ní se prefabrikované bloky objevily v doku na začátku roku 2025 a za necelý rok z nich vznikl trup, ve kterém je letadlová loď jasně poznat. Analytici kvůli tomu přehodnocují své odhady, kolik toho čínský loďařský průmysl zvládne.
Trup bez přídě je už delší než celá letadlová loď Fu-ťien
Komerční satelity zachytily 21. srpna 2026 trup o viditelné délce přibližně 320 metrů. Příď na něm ještě chyběla. Už teď je tedy delší než Fu-ťien, nejnovější čínská letadlová loď, která měří zhruba 316 metrů.
Analytici Janes vyhodnotili snímek ze 4. září a odhadli, kolik přibude s přídí. Hotová loď by měla mít 336 až 339 metrů. USS Gerald R. Ford (CVN-78), vlajková loď amerického námořnictva, měří podle různých zdrojů 333 až 337 metrů a při plném výtlaku má kolem 101 000 tun. Type 004 se tak dostává do stejné velikostní třídy a v horní části odhadu by americkou loď o pár metrů předčil.
Čína má přitom za sebou teprve tři letadlové lodě. Liao-ning je onen přestavěný sovětský trup z Dalianu, Šan-tung jeho kopie. Teprve Fu-ťien je vlastní projekt, s konvenčním pohonem a elektromagnetickými katapulty. Od něj k Type 004 vede skok o dvacet až třiadvacet metrů délky a nejspíš i od konvenčního pohonu k jadernému. To je přeskok o celou generaci.
Rekord pěti dnů: kdo s ním přišel a proč ho zatím nejde ověřit
Zprávu o třech dílech letové paluby přidaných během pěti dní zveřejnil účet PLA Military Updates na síti X a dál ji rozšířil belgický server BusinessAM. Nezávisle ji nikdo plně neověří, dokud nebude veřejně dostupná řada komerčních snímků pořízených den po dni. Do obrazu, který popisují důvěryhodnější zdroje, nicméně zapadá.
Rychlost vysvětluje modulární prefabrikace. Velké díly trupu i paluby vznikají mimo dok, v halách a na montážních plochách loděnice, a do suchého doku se přesouvají jako hotové bloky. Montáž na místě pak může působit dramaticky rychle, protože většina práce proběhla jinde. CSIS výslovně uvádí, že tahle průmyslová metoda stojí za tím, jak rychle se z prvních bloků stal rozpoznatelný trup.
Z dostupných dat tak plyne jen to, že Čína rychleji montuje viditelnou hrubou stavbu. O tempu celého programu nevypovídají. Americké letadlové lodě se poměřují celým cyklem od zadání po uvedení do služby. U CVN-78 trval přes deset let a provázely ho potíže s elektromagnetickými katapulty EMALS i s pokročilým systémem dopravy munice.
Dva prostory 15 × 15 metrů uvnitř trupu napovídají jaderný pohon
Satelitní snímky z května 2026 ukázaly uvnitř trupu dva prostory o rozměrech zhruba 15 × 15 metrů. CSIS i Janes je přirovnávají ke stíněným reaktorovým prostorům. Agentura AP přidala další stopu: výzkumníci našli pozemní prototyp reaktoru napojený na čínský institut 701, který vyvíjí „velkou hladinovou válečnou loď“.
Přesný typ reaktoru veřejné zdroje nepotvrzují. Pravděpodobně jde o dvojici lodních tlakovodních reaktorů, tedy o podobný princip, jaký pohání americké letadlové lodě tříd Nimitz a Ford.
Fu-ťien s konvenčním pohonem musí pravidelně doplňovat palivo, což omezuje délku i dosah jeho operací. Type 004 s jaderným pohonem by na moři vydržel bez tankování výrazně déle a měl by víc trvalého výkonu pro elektromagnetické katapulty a palubní systémy. Uvnitř by zbylo víc místa pro letecké palivo, munici a zásoby, případně i pro větší a pružněji složené letecké křídlo. Čínské námořnictvo by tak mohlo operovat tisíce kilometrů od vlastních břehů, v Jihočínském moři a kolem Tchaj-wanu, ale také v Indickém oceánu.
Dokončení se odhaduje na konec desetiletí až přelom třicátých let
Americké námořnictvo dnes provozuje jedenáct jaderných letadlových lodí. Type 004 je stále ve stavbě a po spuštění na vodu ho čekají roky dokončovacích prací, integrace systémů, námořních zkoušek a výcviku palubního letectva. Jedna rozestavěná loď proti jedenácti hotovým poměr sil nepřeklopí, i když trend, který za ní stojí, mění kalkulace.
NATO ve Washingtonské deklaraci z července 2024 napsalo, že ambice a nátlaková politika Číny zpochybňují zájmy, bezpečnost a hodnoty aliance. Od téhož roku zve indo-pacifické partnery na ministerská jednání a rozšiřuje spolupráci v kyberobraně, technologiích a námořní bezpečnosti. Česko moře ani námořnictvo nemá, přímou vojenskou hrozbou pro ně tedy loď není. Česká bezpečnostní strategie z roku 2023 přesto označuje Čínu za systémovou výzvu. Strategie pro Indo-Pacifik pak upozorňuje, že napětí v Tchajwanském průlivu a Jihočínském moři může přerůst regionální rámec. Čím víc amerických sil bude vázat Pacifik, tím víc se to promítne do bezpečnosti Evropy.
Kdy bude loď hotová, mimo úzký okruh čínského vedení nikdo neví. CSIS upozorňuje, že i při dnešním tempu hrubé stavby potrvají dokončovací práce po spuštění na vodu ještě roky. Realistický odhad počítá s koncem tohoto desetiletí až přelomem třicátých let.