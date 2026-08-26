Americké úřady tvrdě zasáhly. TikTok čeká historická pokuta 400 milionů dolarů

TikTok zaplatí jednu z nejvyšších pokut, jaká kdy byla ve Spojených státech udělena za porušení zákona na ochranu soukromí dětí na internetu. Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že s provozovatelem populární sociální sítě uzavřelo dohodu o narovnání v hodnotě 400 milionů dolarů. Spor se táhl od roku 2024 a navazoval na vyšetřování, které odhalilo opakované porušování pravidel stanovených zákonem COPPA.
Podle žaloby TikTok umožňoval registraci dětem mladším 13 let a následně o nich shromažďoval osobní údaje bez souhlasu rodičů. Vyšetřovatelé zároveň uvedli, že některá data sdílel s dalšími společnostmi a informace o nezletilých neodstraňoval vždy v okamžiku, kdy měly být jejich účty smazány.
Druhá šance, kterou firma nevyužila
Případ je o to závažnější, že nejde o první podobné pochybení. Už v roce 2019 zaplatila společnost ByteDance, tehdejší vlastník TikToku, 5,7 milionu dolarů za porušení stejného zákona v souvislosti s aplikací Musical.ly. Součástí tehdejší dohody byla i řada závazků, které měly zajistit lepší ochranu dětských uživatelů.
Na tuto skutečnost americké úřady nyní upozornily. Podle ministerstva spravedlnosti si společnost nemohla být svých povinností nevědoma, protože podobné jednání už jednou řešila a zavázala se k nápravě.
Nová dohoda počítá s okamžitou úhradou 300 milionů dolarů. Zbývajících 100 milionů firma doplatí poté, co bude oficiálně ukončena předchozí dohoda z roku 2019.
Rekordní pokuta, která TikTok výrazně neoslabí
Částka 400 milionů dolarů působí na první pohled mimořádně vysoká. Ve skutečnosti ale pro TikTok nepředstavuje existenční problém. Podle odhadů společnosti WARC by měly příjmy platformy z reklamy pouze na americkém trhu letos dosáhnout zhruba 14,5 miliardy dolarů.
Za poslední rok navíc firma řešila ještě mnohem větší finanční operaci. Po měsících politických sporů ve Spojených státech přešla kontrola nad americkými aktivitami TikToku z čínské společnosti ByteDance na nové investory v čele se společnostmi Oracle a Silver Lake. Tím zároveň skončila hrozba zákazu služby na americkém trhu.