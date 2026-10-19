Americké Strykery se chystají na průlom pod nepřátelskou palbou. V Litvě nad vojáky kroužily desítky dronů najednou

Proč na tom záleží, ukázala ukrajinská protiofenziva v létě 2023. Britský institut RUSI v rozboru jejího průběhu popsal, že útočící jednotka je na dnešním bojišti v horší pozici než ta, která se brání. Víc vyzařuje, je lépe vidět, hůř mate senzory a ztrácí tempo dřív, než stihne průlomu využít. Průzkumné drony obránce zachytí kolonu kilometry před linií dotyku. FPV drony ji napadnou ještě dřív, než se rozvine, a rušičky mezitím rozkládají spojení. Celá tahle vrstva přitom stojí zlomek toho, co jeden zničený obrněnec.
Jak se z pokusů v Bavorsku stalo cvičení s téměř tisícem lidí
Flytrap odstartoval v roce 2025 na cvičišti v bavorském Hohenfelsu jako série taktických experimentů. Pokračoval v Putlosu na severu Německa, v polském Bemowo Piskie a v litevské Pabradė. S každým dalším kolem přibývaly technologie, zapojené jednotky i realističnost scénářů.
Poslední dosavadní kolo, cvičení Flytrap 5.0, proběhlo v květnu 2026 v Pabradė. Zapojilo se do něj téměř tisíc lidí a poprvé i britský 3. výsadkový pluk. Průmysloví dodavatelé přivezli přes padesát různých technologií. Nad vojáky přitom kroužily desítky dronů najednou a kdo zvedl oči od displeje, slyšel nepřetržité bzučení.
Velitelé 2. jezdeckého pluku opakují, že na drony neexistuje jediný zázračný prostředek. Výzbroj, kterou armáda pro Strykery veřejně potvrdila, se proto skládá z několika vrstev. Systém BLADE se montuje přímo na Stryker a verze M-SHORAD nese 30mm kanon XM914. Drony třetí skupiny jsou napojené na zpravodajskou a palebnou buňku. Poslední vrstvou na vzdálenost padesát až sto padesát metrů jsou brokovnice a systém Smartshooter. K tomu formace dostávají prostředky elektronického boje, vlastní průzkumné i útočné drony, bezosádková pozemní vozidla a jednotnou datovou vrstvu.
Pět kroků, které musí Strykery stihnout dřív, než se koridor zavře
Pro samotný průlom armáda upravila klasický postup označovaný zkratkou SOSRA. Vznikla z něj sekvence, ve které každý krok míří na jinou vrstvu hrozby. Nejdřív vlastní malé drony s rušičkami a údernými hlavicemi vyřadí průzkumné prostředky protivníka a jeho velitelská stanoviště. Ve druhém kroku klamné vysílače a rušení zakryjí skutečnou elektromagnetickou stopu útočící formace. V místě průniku se potom zapne lokální protidronový deštník ze sesednuté i mobilní ochrany. Ten vytvoří bezpečný koridor, který však vydrží jen omezenou dobu. Bezosádková pozemní vozidla a kinetické drony mezitím zasahují pozemní stanice a operátory nepřátelských dronů. Teprve nakonec koridorem projede formace Strykerů, zatímco ochranné prvky drží jeho stěny otevřené.
Celá sekvence musí proběhnout v řádu minut. Pět navazujících kroků v tak krátkém čase nechává útočníkovi minimální rezervu, protože o tom, jak dlouho koridor vydrží, rozhoduje i protivník. Stačí, aby nasadil záložní drony, přesunul rušičky nebo obnovil pozorování, a koridor se zavře. Formace, která v něm v tu chvíli je, uvízne v palbě.
Nejcennější poučení z Flytrapu se týká obrazovek ve Strykeru
Kdo se v Pabradė díval na displej, potýkal se se zmatkem ze čtyř různých sítí, které spolu pořádně nekomunikovaly. Velitelé na stejný problém naráželi i v předchozích kolech. Akustická, rádiová a vizuální data přicházela z různých senzorů, v různých formátech a do různých sítí. Důstojník v bojovém vozidle pak musel naráz vést pozemní boj, sledovat hrozbu ze vzduchu a skládat dohromady roztříštěná data. Výsledkem je kognitivní přetížení.
Kolo Flytrap 4.5 proto zkoušelo integrovanou senzorovou architekturu, tedy standardizované rozhraní s otevřenou architekturou. To má ukončit otáčení na židli mezi čtyřmi monitory. Na podzim 2026 má druhá fáze nasadit jednotnou síť a software sloučit do jednoho operačního obrazu.
Přes padesát technologií z litevského cvičení bude mít hodnotu teprve ve chvíli, kdy jejich data skončí na jedné obrazovce. Do té doby zůstává i ta nejlepší rušička osamoceným nástrojem, který reaguje pozdě a střílí naslepo.
Čeští vojáci v Litvě slouží tam, kde se Flytrap zkoušel
Flytrap zapadá do posilování východního křídla NATO, kde dnes stojí devět mnohonárodních bojových uskupení od Estonska po Bulharsko. Čeští vojáci působí v aliančním bojovém uskupení v Litvě, tedy v zemi, kde proběhlo cvičení Flytrap 5.0.
Česká vazba je zatím hlavně geografická. 2. jezdecký pluk převádí své zkušenosti do výcvikových postupů a palebných tabulek a ty se do přípravy českých jednotek působících na stejném prostoru promítnout mohou. Generální tajemník NATO český příspěvek do Litvy výslovně ocenil.
Na jaře 2027 přijde zkouška celou eskadrou, po ní možná další brigády
Harmonogram druhé fáze začíná na podzim 2026 velitelským cvičením, při kterém se všechny senzory a střelecké prvky poprvé propojí do jednoho rozhraní. V zimě 2027 přijde na řadu individuální a četový výcvik protidronové střelby podle nových palebných tabulek. Na jaře 2027 má celá eskadra předvést průlom v podmínkách vícedoménového boje.
Pluk mezitím řeší potřebné díly přímo na místě. Do Litvy nasadil četu aditivní výroby, jejíž vojáci tisknou na 3D tiskárnách držáky, konzole a další díly pro montáž protidronových systémů na Strykery a opravují poškozené drony. Velitelé nechtějí čekat na víceleté akviziční cykly. Minimální funkční sady chtějí kupovat hned a vojáky s nimi cvičit okamžitě.
Pokud jarní demonstrace dopadne podle plánu, předloží 2. jezdecký pluk armádě ověřený model, který se pak může rozšířit do dalších manévrových brigád.