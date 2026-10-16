Američané ukázali tajnou střelu Malice namířenou na Čínu. Doletí přes 463 km, nejdál z amerických střel vzduch-vzduch

Admirálové program odkryli 22. srpna 2026 na konferenci Tailhook 26 v nevadském Renu, před publikem námořních letců. Střela vyráběná firmou Raytheon nese označení AIM-424 Long Range Air to Air Missile a přezdívku Malice. Námořnictvo k ní vydalo stručný faktový list a jedinou fotografii, pořízenou 1. srpna 2026, na které leží skutečná střela ve vnitřní zbraňové šachtě letounu F-35C. Fotka hotového kusu ve fázi testů dokládá víc než jakákoli vizualizace, protože ukazuje, že program už opustil rýsovací prkna. Jiný obrazový materiál zatím k dispozici není.
Číslo 1 600 kilometrů nejspíš patří úplně jiné americké zbrani
Faktový list námořnictva je strohý. Uvádí délku 4,11 metru a hmotnost 680 kilogramů, dále tříštivotrhavou bojovou hlavici a raketový motor na tuhé palivo. Že se střela s takovými rozměry vejde do vnitřní šachty F-35C, dokládá právě zveřejněná fotografie. U dosahu stojí formulace „přes 250 námořních mil“, tedy víc než 463 kilometrů, a s ničím jiným námořnictvo oficiálně nepřišlo.
Údaj o 1 600 kilometrech, který koluje v titulcích, se s největší pravděpodobností spletl s odděleným programem amerického letectva Air Force Long Range Weapon. Podle serveru USNI News letectvo pro tuto zbraň požaduje dosah minimálně 1 000 námořních mil, což odpovídá zhruba 1 852 kilometrům. Má jiného zadavatele i jiný účel. Kdo Malice přisuzuje dosah přes tisíc kilometrů, opírá se o parametry cizího projektu.
Pro AIM-424 Malice se takové číslo neobjevuje v žádném veřejném dokumentu.
Malice dostřelí zhruba dvaapůlkrát dál než dnešní AMRAAM
Páteří americké výzbroje pro boj mimo vizuální dohled je od devadesátých let střela AIM-120D AMRAAM s dosahem kolem 185 kilometrů. Malice ji tedy překonává přibližně dvaapůlkrát. Jejím nástupcem má být vysoce utajovaná AIM-260 JATM, které se připisuje přes 220 kilometrů.
Nejblíž se k Malice dostává AIM-174B Gunslinger, letecká adaptace námořní střely SM-6 s dosahem odhadovaným na 280 až 370 kilometrů. Malice má i proti horní hranici tohoto odhadu náskok zhruba 90 kilometrů. Podstatný rozdíl je v uložení: mohutný Gunslinger se nosí na vnějším závěsu, kdežto Malice se schová do vnitřní šachty, takže F-35C si s ní zachová stealth profil. Ze všech veřejně přiznaných amerických střel vzduch-vzduch má Malice nejdelší dosah.
Americké námořní letectvo přitom od vyřazení střely AIM-54 Phoenix v roce 2004 nemělo žádnou veřejně přiznanou zbraň pro vzdušný boj na extrémní vzdálenost. Tahle mezera trvala přes dvacet let. Podle specializovaných obranných médií Malice navazuje na koncept Long-Range Engagement Weapon, na kterém Pentagon veřejně pracuje od poloviny desátých let.
Proč mají čínské podpůrné letouny ustoupit daleko od fronty?
Námořnictvo novou střelu představuje heslem „první zahlédnutí, první výstřel, první zásah“. Přežívá ten, kdo vystřelí dřív a z větší vzdálenosti. Čínská PL-15 má podle analýzy IISS kinematický dosah kolem 200 kilometrů, takže Malice by s víc než dvojnásobným dosahem americkému pilotovi umožnila odpálit dřív, než se sám ocitne v dosahu PL-15.
Větší starost dělá Američanům PL-17. Čína ji navrhla k ničení podpůrných letounů, tedy tankerů, letounů včasné výstrahy typu AWACS a průzkumných strojů. Právě ty drží pohromadě americký řetězec velení a řízení palby nad Pacifikem a bez nich stíhačky ztrácejí přehled o bojišti.
Malice má podle námořnictva sehrát podobnou roli z druhé strany. Hrozba jejího dosahu má zatlačit čínské podpůrné letouny tak daleko od fronty, že přestanou být užitečné. Souboj stíhačky proti stíhačce je až druhotný úkol. Obě mocnosti tak sázejí na stejnou úvahu, totiž vyřadit z boje letouny, bez kterých soupeřovy stíhačky nedokážou plně fungovat.
Český nákup letounů F-35A se nové střely zatím netýká
Česká republika schválila nákup 24 letounů F-35, a to ve verzi F-35A pro vzdušné síly. Veřejně doložená integrace Malice se zatím týká jen námořního F-35C a palubního F/A-18E/F Super Hornet. O exportu nebo nabídce spojencům v NATO nepadlo ani slovo, takže pro českou armádu nová střela přímo nic nemění.
Spojenci ale mohou číst signál, který z jejího odhalení plyne. Spojené státy poprvé veřejně ukázaly zbraň, která výslovně míří na indo-pacifický scénář dlouhého vzdušného boje. Zapadá do širší strategické soutěže s Čínou, na aliančních závazcích NATO včetně článku 5 však nic nemění.
O nasazení zatím víme jen to, že střela existuje, prochází testy a vejde se do letounu, který ji má nést. Termín operačního nasazení zůstává utajený a námořnictvo zveřejnění harmonogramu výslovně odmítá.