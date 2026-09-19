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Američané před 69 lety odpálili v Nevadě atomovou bombu. Vůbec poprvé bez radioaktivního oblaku

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Americká armáda odpálila v roce 1957 první podzemní jadernou nálož. Speciální tunel v Nevadě měl zabránit úniku radiace a uklidnit rostoucí obavy obyvatel.
Jaderný výbuch v podzemí Nevadské pouště

Jaderný výbuch v podzemí Nevadské pouště

Zdroj: FOTO:Federal Government of the United States, Public domain, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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