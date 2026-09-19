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Američané dali atomovku až k pěším praporům. Krátký dostřel ohrožoval i vlastní obsluhu

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Davy Crockett dopravil jadernou hlavici k pěším jednotkám. Krátký dostřel a slabá přesnost však ukázaly limity této představy studené války.
Těžší M29

Těžší M29

Zdroj: Mark Pellegrini/Wikimedia CC BY-SA 2.5
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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