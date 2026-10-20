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Ameba Production přiváží do hradeckého parku rodinný koncept Světlozem

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Lidé kolem produkční agentury Ameba Production, která pořádá letní hudební festival Rock for People, rozšiřují byznysové možnosti domovského Parku 360 ve vlastní produkci. Do areálu blízko Hradce Králové firma přiváží rodinný koncept Světlozem (foto).
Ameba Production přiváží do hradeckého parku rodinný koncept Světlozem

Ameba Production přiváží do hradeckého parku rodinný koncept Světlozem

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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