Amanal Petros přišel do Německa v šestnácti jako uprchlík. O čtrnáct let později pro něj vyhrál evropské zlato

Čas 2:09:11 znamenal rekord šampionátu, sedmisekundový náskok před Italem Pietrem Rivou a první velký mezinárodní titul. Petros si vzal německou vlajku, přehodil si ji přes ramena a slavil zlato země, do níž se o čtrnáct let dříve dostal jako šestnáctiletý uprchlík bez své rodiny.
Právě ten obraz je možná zajímavější než samotný výsledek. V době, kdy evropské země vedou stále ostřejší debaty o migraci, hranicích, integraci a o tom, kdo do jejich společnosti patří, stojí na nejvyšším stupni německý reprezentant narozený v Eritreji, vychovaný v Etiopii a dospívající v Bielefeldu. Sport tím nedává odpověď na složité otázky migrační politiky. Nabízí ale pozoruhodnou připomínku, že pojem národní identity bývá v reálném životě mnohem komplikovanější, než jak vypadá v politických heslech.
A Petrosův příběh je mimořádný i bez této debaty.
Z Eritreje přes Etiopii do azylového domu v Bielefeldu
Amanal Petros se narodil v roce 1995 v eritrejském přístavním městě Assab. Když mu byly dva roky, odešel s matkou a sestrami do sousední Etiopie. Vyrůstal v oblasti Tigray, v prostředí velmi vzdáleném představě dítěte systematicky připravovaného na kariéru elitního vytrvalce. Podle jeho pozdějších vzpomínek se život točil kolem školy, rodiny, práce a vesnické komunity. Do školy chodil několik kilometrů pěšky, ale žádná cílená atletická příprava za jeho pozdějšími výsledky nestála.
V lednu 2012, v šestnácti letech, dorazil do Německa. Sám. Matka a sestry zůstaly v Etiopii a Petros byl jako žadatel o azyl umístěn v Bielefeldu. Německý atletický svaz později popsal jeho první měsíce v nové zemi především jako období samoty. Neznal prostředí, jazyk ani lidi kolem sebe a stísněné azylové ubytování nebylo místem, ve kterém by chtěl trávit celé dny. A právě tady do jeho života vstoupilo běhání.
Ne jako promyšlená cesta k olympijským hrám. Petros začal běhat také proto, že při pohybu mohl na chvíli opustit ubytovnu a její atmosféru. Později mu pěstounská rodina pomohla dostat se do sportovního klubu. Nejprve zkoušel fotbal, který hrával už v Etiopii, jenže velká fotbalová kariéra zjevně nehrozila. Přesun k atletice se ukázal jako podstatně lepší nápad.
Je to detail, který v jeho dnešní kariéře téměř zaniká. Německý rekordman v maratonu a půlmaratonu nezačal jako importovaný supertalent, kolem kterého by někdo od šestnácti stavěl reprezentační program. Jeho první silniční desítka v Německu trvala přes 35 minut. Na talentovaného teenagera slušné, na budoucího světového medailistu nic mimořádného. Teprve systematický trénink ukázal, kam až může dojít.
Němčina, sportovní klub a orel na dresu
Sport mezitím dělal ještě jednu práci, která v tabulkách výsledků vidět není. Petros později říkal, že právě atletika mu pomohla učit se německy a porozumět lidem, mentalitě a kultuře nové země. V roce 2015 získal německé občanství, tedy pouhé tři roky po svém příchodu.
O dva roky později už reprezentoval Německo na týmovém mistrovství Evropy v Lille. Když doběhl třetí a přidal důležité body k německému vítězství, chytil před televizní kamerou reprezentační dres a naznačil polibek směrem k německému orlu na hrudi. Ve stejném roce dokončil školu a nastoupil do Bundeswehru, jehož sportovní podpůrná skupina mu umožnila posunout atletickou přípravu na profesionální úroveň.
Tahle část jeho životopisu je možná ještě výmluvnější než medaile. Během pěti let se ze šestnáctiletého žadatele o azyl stal německý občan, reprezentant a voják Bundeswehru.
Přitom nepřestal být člověkem s rodinou a minulostí ve východní Africe. Když v roce 2020 vypukly boje v Tigrayi, několik týdnů nevěděl, co se stalo s matkou a sestrami. Právě v té době se připravoval na maraton ve Valencii. Německému svazu tehdy popsal, že během závodu myslel na rodinu prakticky na každém kilometru. Doběhl v čase 2:07:18 a poprvé překonal německý rekord.
Jeho identita proto nikdy nebyla volbou mezi dvěma jednoduchými možnostmi. Německo bylo jeho novým domovem, zemí jeho vzdělání, přátel, klubu a sportovní kariéry. Etiopie zůstávala místem, kde žila jeho rodina. Eritrea byla zemí narození a původu. Jedno nemuselo rušit druhé.
Z uprchlické ubytovny mezi nejlepší maratonce Evropy
Sportovní růst přitom nebyl jedním rychlým skokem. Petros postupoval přes pět a deset kilometrů, cross country a půlmaraton, než naplno přešel k maratonu. Ještě v roce 2017 mluvil o nejdelší olympijské disciplíně jako o cíli někde v budoucnosti. O tři roky později už držel německý rekord. Pak začal posouvat hranici znovu a znovu.
Na mistrovství Evropy 2022 v Mnichově skončil čtvrtý. V Římě 2024 získal evropský bronz v půlmaratonu. V dubnu 2025 jako první Němec zaběhl půlmaraton pod hodinu a letos na jaře národní rekord ještě posunul na 59:22. V prosinci 2025 zaběhl ve Valencii maraton za 2:04:03, čímž znovu získal německý rekord a zařadil se mezi historicky nejrychlejší evropské maratonce.
Mezitím přišel závod, který mohl být vrcholem celé kariéry.
Na mistrovství světa v Tokiu v roce 2025 vběhli Petros a Tanzanec Alphonce Simbu do cílové rovinky prakticky společně. Oba dostali čas 2:09:48. O titulu mistra světa rozhodla cílová fotografie a tři setiny sekundy. Simbu byl o několik centimetrů vpředu. Petros získal stříbro – historický německý výsledek, který byl současně tak blízko zlatu, že se na něj těžko dalo dívat pouze jako na úspěch.
Birmingham proto nebyl příběhem nečekané senzace. Petros tam přijel jako jeden z nejlepších maratonců závodu a muž, který už věděl, jak chutná porážka o několik centimetrů. Tentokrát nenechal rozhodnutí na cílovou čáru.
Po zhruba 25 kilometrech zvýšil tempo na zvlněné části městského okruhu a odtrhl se od skupiny. Většinu závěrečné části absolvoval sám. Jeho náskok se v jednu chvíli přiblížil minutě a teprve v závěru jej soupeři stáhli, když už Petros mohl část posledních metrů věnovat oslavě. Do cíle dorazil za 2:09:11, sedm sekund před Rivou a deset před bronzovým Gashauem Ayalem. Stal se po Richardu Ringerovi teprve druhým německým mužem, který evropský maraton vyhrál.
Sport má pro slovo „náš“ zvláštní pravidla
Jeho příběh dalece přesahuje výsledkovou listinu.
Sport je posedlý národností. Vlajky jsou u jmen závodníků, reprezentace nastupují v národních dresech, hrají se hymny a medaile se sčítají jednotlivým zemím. Fanoušci při velkých šampionátech téměř instinktivně rozdělují startovní pole na „naše“ a „ostatní“.
Jenže sport současně ukazuje, jak proměnlivá tahle hranice může být.
Petros se nenarodil v Německu. Německo nebylo ani zemí jeho raného dětství. Přesto už více než deset let startuje v německém dresu a drží jeho národní rekordy. Byl členem Bundeswehru. Za německou reprezentaci získával body, medaile a nakonec evropský titul.
Je tedy jeho zlato méně německé než zlato závodníka narozeného v Berlíně nebo Hamburku? Ve sportovní logice je odpověď poměrně jednoduchá. Není.
To samozřejmě neznamená, že vítězství Amanala Petrose poskytuje odpověď na evropskou migrační politiku. Z jednoho elitního sportovce nelze odvozovat, kolik lidí má země přijímat, jak mají fungovat azylová pravidla ani jak řešit neúspěšnou integraci. A bylo by stejně problematické tvrdit, že migrant získává právo být přijat společností teprve tehdy, když jí přinese medaili.
Petros nemusel zaběhnout maraton za 2:04:03, aby měl jeho život cenu.
Jeho příběh ale ukazuje něco jiného: člověk nemusí mít několik generací předků pohřbených na stejném území, aby se stal autentickou součástí sportovního příběhu země. Národní tým není rodokmen. Je složený z konkrétních lidí, jejichž cesty k jednomu dresu mohou být velmi rozdílné.
Německo Petrosovi něco dalo. On mu to ve sportu mnohonásobně vrátil
Bylo by lákavé celý příběh uzavřít jednoduchou větou o úspěšné integraci. Realita je zajímavější.
Německo dalo šestnáctiletému Petrosovi bezpečné prostředí, vzdělání, občanství, klubovou strukturu, trenéry, olympijské centrum a později profesionální podporu Bundeswehru. Bez tohoto systému možná nikdy nezjistíme, kam až mohl jeho talent dojít.
Petros naopak německému sportu přinesl něco velmi konkrétního: národní rekordy, světové stříbro a evropské zlato. Především se ale z člověka stojícího na začátku roku 2012 sám v cizí zemi stal sportovec, kterého německá atletika už dávno nemusí představovat jako „uprchlíka z Eritreje“.
Může ho představit jednoduše jako Amanala Petrose. Německého mistra Evropy.
A možná právě v tom spočívá nejzajímavější pointa jeho cesty. Integrace nemusí znamenat vymazání toho, odkud člověk přišel. Petrosova eritrejská a etiopská minulost nezmizela a nikdy nezmizí. Je součástí jeho příběhu stejně jako Bielefeld, německé občanství, Bundeswehr, reprezentace nebo vlajka, kterou si v Birminghamu přehodil přes ramena.
Sport pouze přidal další odpověď na otázku, kam patří.
Jejich příběhy se často rodí v potu a slzách. V slzách a potu, které se nezrodily při tréninku ani v náročném závodě. V slzách, které nemají nic společného s uvolněním vypětí za cílovou páskou. Když stojí na startu, ještě se někdo ptá, odkud přišli. Když zvítězí a vezmou do ruky vlajku, odpověď fanoušků jejich nové vlasti bývá jednoduchá: jsou naši. Ale nebyli vždy. V této sérii sledujeme příběhy sportovců, kteří se narodili v jiné zemi, ale za svou novou vlast bojovali, překonávali rekordy a přinášeli jí chvíle, při kterých původ na pár minut přestal být důležitý.
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Zdroje: European Athletics – Men’s marathon report: Petros wins gold in championship record [1], Deutscher Leichtathletik-Verband – Amanal Petros: Ein Flüchtling aus Eritrea wird zur deutschen Lauf-Hoffnung [2], Deutscher Leichtathletik-Verband – Amanal Petros und die Glücksmomente in einem schwierigen Jahr [3], World Athletics – World Championships Tokyo 25: men’s marathon report [4], European Athletics – National records tumble in Valencia, Petros clocks 2:04:03 [5].