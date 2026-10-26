Alžírsko poslalo Nigeru „létající tanky“ Mi-24, jaké Sovětský svaz neznal. Ve hře je i plyn pro Evropu

V lednu 2026 zaútočili ozbrojenci na hlavní nigerskou leteckou základnu v Niamey a zničili nejméně pět vojenských letounů a vrtulníků, mezi nimi transportní Mi-171. V témže roce poslalo Alžírsko do Nigeru balík, který má podle informací z obranné spolupráce obsahovat dva bitevní vrtulníky Super Hind Mk III, dva transportní Mi-171, munici a náhradní díly. Oficiálně potvrzená tato sestava zatím není, a s touto výhradou je potřeba číst všechno, co z ní plyne.
Nigerské letectvo mělo před dodávkou jediný bitevní vrtulník
Podle přehledu FlightGlobal měl Niger před alžírskou zásilkou k dispozici jeden aktivní bitevní Mi-24/35 a další dva měl objednané. Celá jeho bitevní složka tak stála na jediném stroji. Když byl v údržbě, neměla armáda ve vzduchu nic, co by poskytlo palebnou podporu. Dva Super Hind Mk III zvednou počet aktivních bitevních vrtulníků z jednoho na tři, tedy na trojnásobek.
V transportní kategorii vycházela tatáž statistika na tři aktivní Mi-17. Dva Mi-171 z alžírského balíku jsou stejný typ, o jaký Niger přišel při lednovém útoku.
Se špičkovými bitevními vrtulníky, jako jsou AH-64 Apache nebo Tiger, se Super Hind Mk III měřit nemůže. Pořád jde o omlazený stroj na sovětském draku ze sedmdesátých let. V Sahelu ale nigerská armáda nebojuje s konvenčními armádami vybavenými pokročilou protivzdušnou obranou. Proti ní stojí ozbrojené skupiny, které se pohybují v rozlehlé poušti, a tam rozhoduje schopnost zasáhnout přesně a v noci. Tu Niger s dosavadní technikou neměl.
Šest úprav, kvůli kterým sovětský stroj vidí a střílí v noci
Původní Mi-24V vznikl podle sovětské doktríny, se zaměřovači z doby analogových přístrojů, a ve tmě byl prakticky slepý. Jihoafrická firma Advanced Technologies and Engineering (ATE), dnes součást skupiny Paramount, alžírské stroje v letech 1999 až 2002 přestavěla tak důkladně, že z původní konstrukce zůstal hlavně drak. Studie CSIS uvádí nejméně 34 modernizovaných alžírských vrtulníků, starší přehledy mluví až o 45. I nižší z obou čísel znamená jednu z největších modernizací Mi-24, kterou kdy provedl někdo jiný než Rusko. Niger z toho počtu dostává dva kusy.
Nejvíc se změnilo vidění. Pod trupem přibyla senzorová koule FLIR/TV, která v infračerveném i televizním obraze vyhledává a sleduje cíle ve dne i v noci. Osvětlení kabiny přestavěli Jihoafričané pro brýle nočního vidění, takže posádka může létat v úplné tmě. K tomu stroje dostaly GPS, dopplerovskou navigaci a systém identifikace vlastních sil (IFF), který je kompatibilní s NATO.
Výzbroj prošla stejně hlubokou proměnou. Sovětský čtyřhlavňový kulomet nahradil 20mm kanón v nové věži, který střílí přesněji a dál. Proti obrněné technice nese Super Hind Mk III laserem naváděné jihoafrické protitankové střely Ingwe s dosahem přes pět kilometrů. Sovětská verze neměla ani systém klamných cílů, který vrtulník chrání před řízenými střelami.
Kolik z alžírské trasy plynovodu se vůbec musí stavět nově
V pozadí dodávky stojí transsaharský plynovod TSGP, označovaný také jako NIGAL. Má měřit 4 128 kilometrů a vést plyn z Nigérie přes Niger do Alžírska. Plánovaná kapacita se pohybuje kolem 30 miliard kubických metrů ročně. V červnu 2026 alžírská státní firma Sonatrach oficiálně zahájila stavbu alžírského úseku.
Alžírská část trasy měří 2 424 kilometrů, nově se z ní ale staví jen 1 210 kilometrů. Na zbytek poslouží plynárenská infrastruktura, která už existuje, takže Alžírsko musí postavit necelou polovinu svého úseku. Niger má se stavbou svých 720 kilometrů začít až na počátku roku 2027. Země s nejhorší bezpečnostní situací na trase je tak zároveň nejdál od hotového díla.
Plyn z TSGP má podle materiálů Sonatrachu mířit na evropské trhy přes alžírské exportní kapacity, které už fungují. Reálně se tam dostane v první polovině třicátých let. S alžírským plynem přitom počítá už teď i Česko, i když s plynovodem TSGP to nesouvisí: v říjnu 2024 oznámilo ministerstvo průmyslu a obchodu kontrakt ČEZ na dodávky alžírského plynu, který stačí až pro 100 tisíc českých domácností.
Technické mise Sonatrachu provázela jednání bezpečnostních komisí
Ve stejném období, kdy Sonatrach posílal do Niamey technické mise kvůli trase plynovodu, jednaly i expertní bezpečnostní komise obou zemí. Nigerský ministr ropy po červnové schůzce v Alžíru výslovně ocenil „strategický charakter“ vzájemných vztahů. Energetika a obrana se tak mezi oběma vládami řeší souběžně a vrtulníky jsou nejviditelnějším výsledkem těch jednání.
K ochraně trasy dva bitevníky nestačí, vždyť jen nigerský úsek bude dlouhý stovky kilometrů. Kdo ho chce udržet v bezpečí, potřebuje průzkumné prostředky, pozemní jednotky, předsunuté základny a dlouhodobé hlídkování. Super Hindy k tomu přidávají rychlou reakci, palebnou podporu a doprovod konvojů, tedy schopnosti, o které Niger po lednovém útoku na Niamey přišel jako první.
Jak dlouho se budou vrtulníky starat o plynovod, ukáže stavba v Nigeru. Ta má začít na počátku roku 2027 a podle Sonatrachu má do Evropy dovést plyn v první polovině třicátých let.