Alzheimera může brzdit zásah mimo mozek. Myši s uzavřenou cestou pro T buňky měly v centrech paměti o 40 % víc tkáně

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Alzheimera může brzdit zásah mimo mozek. Myši s uzavřenou cestou pro T buňky měly v centrech paměti o 40 % víc tkáněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Experimentální léčba, která do mozku vůbec nevstupuje, zpomalila u myší odumírání neuronů. Množství bílkoviny tau, jejíž hromadění poškození provází, se u léčených zvířat nezměnilo. Výsledek ukazuje na imunitní systém jako možný nový cíl léčby.
Alzheimera může brzdit zásah mimo mozek. Myši s uzavřenou cestou pro T buňky měly v centrech paměti o 40 % víc tkáněZdroj: Foto: Zhazhir - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 11.10.2026 00:15
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