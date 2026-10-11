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Alžběta I. zaplatila za trůn bezdětností. Češky platí dál: jesle či jiné zařízení navštěvuje jen 7,9 % dětí do tří let

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Anglická královna si udržela vládu jen proto, že se nikdy nevdala. Tlak, který ji k tomu dovedl, se z královských rad přestěhoval do pracovních smluv, rodičovských dovolených a cen školek. Česká statistika ukazuje, jak silně působí dodnes.
Alžběta I. zaplatila za trůn bezdětností. Češky platí dál: jesle či jiné zařízení navštěvuje jen 7,9 % dětí do tří let

Alžběta I. zaplatila za trůn bezdětností. Češky platí dál: jesle či jiné zařízení navštěvuje jen 7,9 % dětí do tří let

Zdroj: Foto: anonymous  - licence Public domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 21:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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