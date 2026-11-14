Alice (62): Plánování důchodu mi otevřelo oči. Teprve tehdy jsem pochopila, že s manželem společné stáří vlastně nechci

Manželství bez hádek, ale i bez blízkosti. Když manžel začal plánovat důchod, došlo mi, že takhle už dál žít nechci.
Manželství jako z pohádky
Nikdy jsme se moc nehádali. Možná z toho důvodu si nikdo z našeho okolí nevšiml, že by se z našeho manželství mohla postupem času vytratit láska. Fungovali jsme jako sehraný pár. Měli jsme krásný dům, společné povinnosti a účty. Každý jsme měli své zájmy, vlastní představu o volném čase, a především svůj život. A v tom byl ten háček. Každý jsme měli svůj život, ale společného jsme neměli už prakticky nic. Dlouho jsem tento stav považovala za uspokojivý. Až do chvíle, než Petr začal mluvit o tom, jak si představuje naše společné stáří.
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Manželé nebo spolubydlící?
Když jsem si Petra před 18 lety brala, měla jsem pocit, že si beru člověka, který mě bude celý život chránit, hýčkat si mě a opatrovat. Z velké části se můj sen naplnil. Narodila se nám dcera, která má díky studiu na vysoké škole dobře našlápnuto na pěknou budoucnost. Koupili jsme menší dům, který se nám podařilo vlastníma rukama zrekonstruovat. Postupně jsme spláceli hypotéku a mohli jsme si dovolit také pěkná auta. Žili jsme docela jednoduchý a obyčejný život. Práce je, domácnost, jednou za rok dovolená a občasné návštěvy u příbuzných.
Jenže kolem čtyřicítky jsem si začala uvědomovat, že si v podstatě nemáme co říct. Do našeho vztahu nevstoupil nikdo třetí. Nikdy jsme se ani nepohádali. Ale postupem času jsme se jeden druhému odcizili.
Petr jako tvůrčí typ často trávil svůj volný čas v dílně. Já chodila na výlety s kamarádkami a věnovala se tomu, co mě nejvíce bavilo a naplňovalo. Večer jsme se sešli u večeře, poté jsme se podívali na oblíbené televizní pořady, prohodili pár vět a šli spát. Intimní život? Ten se vytratil už před lety a o jeho návrat už jsme se vlastně ani nepokoušeli.
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Jednou jsem se Petra zeptala, zda ho současný život naplňuje.
A co vlastně hledáš? Rozhlédni se kolem sebe. Máme se dobře. Máme pěkný dům, zdravou dceru a nemusíme řešit žádné složité partnerské problémy.“ Odpověděl mi naprosto klidným, až lehce nadneseným tónem.
Na to jsem samozřejmě neměla co říct. V jádru měl pravdu. Ale stále častěji jsem si po této debatě začala uvědomovat, že spokojený život a spokojené manželství nejsou totéž. Alespoň pro mě ne!
Spojují nás už jen náklady a povinnosti
Postupem času jsme začali nevědomky upravovat i naše společné soužití, co se finanční stránky týče. Začali jsme všechny společné výdaje platit napůl. Každý si na svém účtu držel vlastní peníze, ze kterých si žil každý po svém. Když jsem měla náladu jet na wellness víkend, jela jsem. Petr pro změnu vyrážel s kamarády na ryby.
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Nemuseli jsme nikomu vysvětlovat, proč netrávíme každou volnou chvíli společně. Dcera už měla svůj život a na návštěvách u přátel jsme vždy působili jako harmonický pár. Nebo jsem si to alespoň myslela. Do doby, než mi kamarádka Lenka při kávě řekla, že takhle by žít nedokázala.
„Alice, vždyť jste jak dva spolubydlící, které spojují akorát náklady na živobytí. Proč se vlastně nerozvedete?“
Tahle otázka mě nejdříve rozesmála, ale také trochu zaskočila. Donutila mě se nad celou situací zamyslet znova. Rozvod? Ten mi připadal jako komplikace. Měli jsme přece společný majetek, ještě nesplacenou hypotéku a docela dobře fungující domácnost. Navíc jsem si nebyla jistá, jestli v tolika letech chci začínat nový vztah.
Petr mi neubližoval. Jen jsem se už vedle něj necítila jako žena.
Chvíli jsme takto pokračovali dál.
Věta o společném životě v důchodu změnila pohled na celé manželství
Zlom přišel až letošního jara, kdy Petr začal stále častěji mluvit o tom, že už za několik let chce odejít do důchodu. Plánoval nákup nového vybavení do dílny, úpravy zahrady, koupi zapuštěného bazénu a užívání si volného času.
Jednoho večera mi u večeře oznámil, že by se chtěl pustit do rekonstrukce podkroví, aby měl svou pracovnu.
„A ty bys mohla přestat taky tolik pracovat, abychom měli více času na sebe,“ dodal.
Nevěřícně jsem na něj koukala.
„Více času na sebe? Vždyť už roky spolu nic nepodnikáme,“ vykoktala jsem ze sebe.
Petr na mě nechápavě koukal. Podle něj jsme vždy fungovali jako dokonalý manželský pár a není důvod, abychom si společné stáří neužili.
Tehdy jsem konečně vyslovila nahlas to, co jsem v sobě už tolik let potlačovala.
„Ale já nechci strávit zbytek života tím, že spolu budeme jen bydlet.“
Atmosféra u stolu byla tak hustá, že by se dala krájet.
Najednou jsem si uvědomila, co všechno jsem odložila
Po našem rozhovoru jsem i několik dní přemýšlela. Do rozvodu jsem se nechtěla vrhnout hned. Zároveň jsem ale nechtěla zbytek života prožít v domácnosti, kde se ode mě očekává, že budu plnit roli kuchařky, uklízečky, pradleny a zahradnice. Chci se opět cítit jako partnerka!
Jak by mohl vypadat můj život, kdybych se osamostatnila? Nemusela bych se zpovídat z každého výletu, na který jsem chtěla vyrazit. Nemusela bych přizpůsobovat své plány a nemusela bych předstírat, že mi vyhovuje něco, co mě ve skutečnosti už dlouhé roky trápí.
Co na tom všem bylo nejtěžší? Přiznat si, že se bojím nového začátku. Dům, hypotéka, společné roky života a praktické věci, které člověk během dlouhého soužití nahromadí, spolu s pohodlností, ve které žije. To všechno mě celou dobu brzdilo.
Petr byl stále přesvědčen, že moje rozladění brzy přejde. Dokonce začal plánovat další letní dovolenou.
Nemohla jsem už dál. Chtěla jsem si o společné budoucnosti promluvit vážně. Navrhla jsem udělat odhad nemovitosti, abychom zjistili, jaké máme možnosti, pokud se rozhodneme žít odděleně.
Petr tvrdil, že zahazuji roky společného života a všechno, co jsme spolu vybudovali. Ale tehdy jsem mu dokázala poprvé odpovědět, že majetek není totéž, co manželství.
Zatím stále bydlíme pod jednou střechou. Dokonce jsme spolu odjeli i na dovolenou. Nechci dělat unáhlené rozhodnutí, ale chci si ujasnit, co dalšího od života očekávám. Jedno už vím ale teď jistě: nechci zůstat v manželství jen proto, že je to jednodušší.
Stále se sama sebe ptám, jestli jsme se od sebe navzájem odcizili natolik, že už není cesty zpět, nebo zda jsme zvyklí na pohodlí, které jsme si, jak Petr říká, společně vybudovali. Na tohle zatím neznám odpověď.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz
Tento příběh vychází ze skutečných událostí, je však redakčně upraven. Fotografie mají pouze ilustrační charakter a nezachycují skutečné aktéry příběhu.