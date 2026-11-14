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Alice (62): Plánování důchodu mi otevřelo oči. Teprve tehdy jsem pochopila, že s manželem společné stáří vlastně nechci

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Manželství bez hádek, ale i bez blízkosti. Když manžel začal plánovat důchod, došlo mi, že takhle už dál žít nechci. Manželství jako z pohádky Nikdy jsme…
Alice (62): Plánování důchodu mi otevřelo oči. Teprve tehdy jsem pochopila, že s manželem společné stáří vlastně nechci

Alice (62): Plánování důchodu mi otevřelo oči. Teprve tehdy jsem pochopila, že s manželem společné stáří vlastně nechci

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.11.2026 07:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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