Alica Schmidtová pobavila pět milionů sledujících snímkem po tréninku v horku. Jsem sexy troska, vzkázala

„Běhání na Mallorce teď dopadá jinak,“ napsala sedmadvacetiletá Alica Schmidtová ke snímkům, na nichž je vidět všechno, co její pečlivě budovaný instagramový profil obvykle neukazuje: pot, přehřátí, únava. A pak přidala pointu: „Jsem troska, ale každý den cvičím, abych byla aspoň sexy troska.“ Příspěvek, který zahraniční média citovala nejpozději 20. srpna, okamžitě rozvířil diskuzi mezi jejími více než 5,25 milionu sledujícími. Lajk poslala nizozemská sprinterka Lieke Klaverová, olympionička Laura de Witteová přidala povzbudivý komentář. Schmidtová nepobavila publikum provokací. Pobavila ho tím, že vlastní image shodila dřív, než to stihli komentující.
Proč zrovna tenhle post funguje
Schmidtová se na svém webu prezentuje jako „sportovkyně, modelka a tvůrkyně obsahu“; její profil je směs závodních fotek, módních kampaní a cestovatelského obsahu. Většina příspěvků vypadá jako z lookbooku. Proto mallorský protiklad zabral: místo naleštěného glamouru přišly záběry atletky, která se po tréninku v horku šla ochladit do moře a přiznala, že vypadá jako troska.
Nejde přitom o náhodné uklouznutí. Už v dubnu 2026 Schmidtová zveřejnila příspěvek postavený na kontrastu „fotka, kterou vidělo pět milionů lidí“ versus „fotka, kterou bych nikdy nezveřejnila“, a dopsala, že na sociálních sítích sdílíme hlavně to nejlepší, ne celý příběh. Mallorca je další díl téže komunikační linky, autenticita pod kontrolou. Schmidtová ví, že přiznání nedokonalosti je dnes na Instagramu cennější než další dokonalá póza. A ví to dřív než její publikum.
Sportovkyně, nebo influencerka?
Tahle otázka ji provází roky. V rozhovoru pro německý tz.de odpověděla jednoznačně: „Jsem stoprocentní sportovkyně.“ Bez plného soustředění na výkon by se podle vlastních slov na vrcholné akce nikdy nedostala. Zároveň ale otevřeně přiznává, že z atletických prémií se v Německu těžko žije a online přítomnost pomáhá zaplatit účty.
Obě roviny existují vedle sebe a jedna bez druhé nedává smysl. Schmidtová běhala štafetu 4×400 metrů za Německo na World Athletics Relays na Bahamách v roce 2024, startovala na olympijských hrách v Paříži. To není životopis influencerky, která si občas nazuje tretry. Ale právě proto, že její sportovní výsledky nejsou na absolutní špičce, bývá terčem komentářů, že si místo na startovní čáře „vyfotila“. Mallorský příspěvek na to odpovídá beze slov, ukazuje dřinu, ne glamour.
Zlomová sezona na osmistovce
Po pařížské olympiádě Schmidtová oznámila přechod ze 400 metrů na 800 metrů. O delší trati přemýšlela už od roku 2022, ale teprve po Paříži se rozhodla opustit komfortní zónu. Důvody byly sportovní i pragmatické: na čtvrtce se výkonnostně zastavila, osobní rekord 52,07 sekundy přestal stačit na mezinárodní průnik.
Přerod na osmistovku ale není hladký. Sama popisuje zásadní rozdíly:
- Týdenní objem naběhaných kilometrů výrazně narostl.
- Taktika hraje mnohem větší roli: po „relativně snadných“ šesti stech metrech přidat dalších dvě stě v závodním tempu není automatické.
- Práce v balíku běžkyň vyžaduje jiný typ závodní inteligence než sprint po vlastní dráze.
Čísla z World Athletics ukazují sezonu 2026 jako přechodovou. V hale zaběhla 800 metrů za 2:03,99, venku se pohybuje kolem 2:04,3 až 2:05,7. Na německém šampionátu v červenci skončila s časem 2:05,75. Začátkem srpna si zkusila i návrat na 400 metrů: 54,68 sekundy v Sindelfingenu, tedy daleko od osobního maxima. K 24. srpnu nemá v německé atletické databázi žádné aktivní přihlášky na další závody.
Dlouhodobým cílem zůstává olympiáda v Los Angeles 2028. Sama říká, že si na přerod dává zhruba dva roky. Sezona 2026 je v tomto světle spíš laboratoř než výkladní skříň, a právě proto dává smysl, že trénuje v mallorském vedru místo toho, aby sbírala body na mítincích.
Co říká mallorský příspěvek o moderním sportu
Schmidtová není jediná atletka s miliony sledujících, ale málokterá tak otevřeně tematizuje napětí mezi pečlivou správou vlastní identity a realitou tréninku. Její dubnový příspěvek o „fotce, kterou by nikdy nezveřejnila“ i srpnová sebeironická série z Mallorky ukazují totéž: vědomou strategii, která prodává autenticitu jako produkt. Není to cynické, je to pragmatické. V disciplíně, kde prize money sotva pokryjí letenky na závody, je Instagram legitimní součást kariéry.
Podle nás je právě tohle důvod, proč Schmidtová rezonuje víc než atletky s lepšími časy. Neukazuje jen výsledky. Ukazuje proces, včetně momentů, kdy vypadá jako troska. A pět milionů lidí to oceňuje víc než jakýkoli osobní rekord.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta