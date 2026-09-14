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Alexander Milton Ross aktivně bojoval proti očkování: Svými činy v 19. století způsobil nebezpečnou epidemii neštovic

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Proč očkovat proti neštovicím, když je možná prevence v podobě čistoty? Tuto myšlenku šířil Alexander Milton Ross, který v očkování viděl pouze peníze, které připadnou lékařům. Pojďme se podívat na jeho příběh.
Alexander Milton Ross aktivně bojoval proti očkování: Svými činy v 19. století způsobil nebezpečnou epidemii neštovic

Alexander Milton Ross aktivně bojoval proti očkování: Svými činy v 19. století způsobil nebezpečnou epidemii neštovic

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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