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Alex Pereira nevyloučil návrat do polotěžké váhy. Pro Jiřího Procházku by to mohla být komplikace

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Alex Pereira se 12. prosince utká se Sergejem Pavlovičem a dál usiluje o titul v těžké váze UFC. Návrat do kategorie do 93 kilogramů však nezavrhuje, což by mohlo zkomplikovat plány Jiřího Procházky.
Alex Pereira nevyloučil návrat do polotěžké váhy. Pro Jiřího Procházku by to mohla být komplikace

Alex Pereira nevyloučil návrat do polotěžké váhy. Pro Jiřího Procházku by to mohla být komplikace

Zdroj: UFC
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 12:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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