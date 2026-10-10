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Aleš Zbořil kdysi chtěl být hercem, nakonec se stal ikonou AZ-kvízu. Doma žije životem, o kterém se nemluví

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Moderátor AZ-kvízu pečuje o otce s těžkou demencí. Každé dvě minuty mu odpovídá na stejnou otázku, a pokaždé lže.
Aleš Zbořil

Aleš Zbořil

Zdroj: Se svolením České televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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