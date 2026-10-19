Aleš Rozehnal: Prezidenta kontrolovat chtějí. Státní rozpočet kontrolovat neumějí

KOMENTÁŘ. Poslanecká sněmovna hlasy vládních poslanců vyzvala prezidenta Petra Pavla, aby zveřejnil náklady na svou soukromou dovolenou v Maroku a doložil, že ji hradil ze svých prostředků. Prezidentská kancelář přitom již oznámila, že prezident cestu zaplatil sám...
Poslanci zřejmě zapomněli, že Poslanecká sněmovna nemá na vyúčtování prezidentovy soukromé dovolené žádné právo. Na rozdíl od vlády prezident nepodléhá politické odpovědnosti vůči Poslanecké sněmovně.
Tím spíše kontrole poslanců nepodléhá prezidentovo soukromé hospodaření. Prezident není podřízeným parlamentu a jeho soukromé finance nejsou součástí státního rozpočtu jen proto, že zastává nejvyšší ústavní funkci.
Ústava navíc stanoví, že státní moc lze uplatňovat pouze v případech, mezích a způsoby stanovenými zákonem.
Miliarda dluhu každý den
Žádný zákon Sněmovně nesvěřuje pravomoc požadovat po prezidentovi vyúčtování jeho soukromých výdajů. Orgány veřejné moci mohou vykonávat pouze takové pravomoci, které jim svěřuje právní řád, a nemohou si jejich rozsah rozšiřovat podle momentální vůle parlamentní většiny.
Na tom nic nemění ani veřejný charakter prezidentské funkce. Právo veřejnosti na informace o výkonu veřejné moci není neomezeným právem na informace o soukromém životě jejích představitelů.
U prezidenta požadují poslanci doložení soukromých plateb, ačkoli jim do toho nic není. U státního rozpočtu, nad nímž mají skutečnou rozhodovací i kontrolní moc, je vládní většina připravena schválit další zadlužení o téměř 400 miliard korun.
O to pozoruhodnější je, jak vládní poslanci nakládají s pravomocí, kterou skutečně mají. Rozpočtový výbor doporučil schválit státní rozpočet na rok 2027 se schodkem 386 miliard korun a koaliční poslanci s výjimkou jednoho již deklarovali, že jej podpoří.
Jde přitom o částku, která představuje více než miliardu korun nového dluhu na každý den příštího roku.
Právě schvalování státního rozpočtu, kontrola jeho plnění a politická kontrola vlády při hospodaření s veřejnými prostředky patří k základním ústavním funkcím Poslanecké sněmovny. Parlament má možnost jednotlivé výdaje zpochybňovat, požadovat jejich odůvodnění, navrhovat změny rozpočtu a odmítnout rozpočet, který považuje za neodpovědný.
Nejde tedy o instituci, která by byla vůči hospodaření vlády bezmocná. Naopak disponuje nástroji, jejichž prostřednictvím může podstatně ovlivnit, kolik si stát půjčí a za co vypůjčené peníze utratí.
Vzniká tak pozoruhodný nepoměr. U prezidenta požadují poslanci doložení soukromých plateb, ačkoli jim do toho nic není. U státního rozpočtu, nad nímž mají skutečnou rozhodovací i kontrolní moc, je vládní většina připravena schválit další zadlužení o téměř 400 miliard korun.
Kontrola prezidenta na dovolené
Výše deficitu přitom nepochybně vyvolává otázky o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, prioritách státního hospodaření a ochotě politické reprezentace přizpůsobit výdaje skutečným možnostem státu. Právě na takové otázky by se měla parlamentní kontrola soustředit především.
Prezidentovy soukromé výdaje tak chtějí vládní poslanci prověřovat důkladněji než státní hospodaření, za které nesou politickou odpovědnost.
Nejde tedy jen o rozdíl mezi několika soukromými platbami a stovkami miliard veřejných peněz. Jde především o rozdíl mezi pravomocí, kterou si poslanci přisuzují, a odpovědností, kterou skutečně mají.
Deklarovat snahu o kontrolu prezidentovy dovolené je politicky snadné. Dostat pod kontrolu státní finance znamená činit rozhodnutí, která mohou být podstatně méně populární.
Právě této odpovědnosti by stálo za to věnovat alespoň tolik pozornosti jako prezidentově dovolené. Je zvláštní, když poslanci chtějí kontrolovat, jak prezident utrácí své peníze, ale nedokážou uhlídat, jak vláda utrácí naše.