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Aleš Rozehnal: Prezidenta kontrolovat chtějí. Státní rozpočet kontrolovat neumějí

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Poslanecká sněmovna hlasy vládních poslanců vyzvala prezidenta Petra Pavla, aby zveřejnil náklady na svou soukromou dovolenou v Maroku a doložil, že ji hradil ze svých prostředků. Prezidentská kancelář přitom již oznámila, že prezident cestu zaplatil sám… Poslanci zřejmě zapomněli, že Poslanecká sněmovna nemá na vyúčtování prezidentovy soukromé dovolené žádné právo. Na rozdíl od vlády
profimedia-1139459952

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Zdroj: Ze schůze Poslanecké sněmovny. Foto: Ladislav Křivan / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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