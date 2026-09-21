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Aleš Rozehnal: Babišovo Čapí hnízdo bez důkazů? Ne, je jich plný spis

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Premiér Andrej Babiš reagoval na výzvu Soudcovské unie, aby doložil své výroky o soudcích rozhodujících bez důkazů, nebo aby se podobných tvrzení zdržel, slovy, že důkazem je kauza Čapí hnízdo. „Pokud má někdo ze Soudcovské unie nějaký problém, přijďte. Rád vás přijmu na Úřadu vlády. Může vám vysvětlit můj právník, co je to Čapí
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Zdroj: Babiš u soudu v kauze Čapí hnízdo. Foto: Renata Matějková / CNC / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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