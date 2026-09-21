Aleš Rozehnal: Babišovo Čapí hnízdo bez důkazů? Ne, je jich plný spis

KOMENTÁŘ. Premiér Andrej Babiš reagoval na výzvu Soudcovské unie, aby doložil své výroky o soudcích rozhodujících bez důkazů, nebo aby se podobných tvrzení zdržel, slovy, že důkazem je kauza Čapí hnízdo. „Pokud má někdo ze Soudcovské unie nějaký problém, přijďte. Rád vás přijmu na Úřadu vlády. Může vám vysvětlit můj právník, co je to Čapí hnízdo. Politický proces,“ uvedl Babiš.
Andrej Babiš tedy tvrdí, že v kauze Čapí hnízdo nejsou důkazy, které by dosvědčovaly jeho vinu a vinu Jany Nagyové. Dokázat a vysvětlit by to prý mohla právě schůzka na Úřadu vlády.
Abychom ušetřili čas jak Babišova právníka, tak představitelů Soudcovské unie, podívejme se na to, jaké důkazy prokazující Babišovu vinu byly před soudem skutečně provedeny.
Není možné uvést všechny, ale níže jsou alespoň některé z nich.
41 bodů k "Čapáku"
- Projekt Čapího hnízda vznikl z iniciativy Andreje Babiše. Architekt Jiří Javůrek vypověděl, že jej kvůli projektu oslovil přímo Babiš. Společně jeli do Olbramovic, kde mu Babiš vysvětloval, co by chtěl na místě vybudovat. Javůrek následně vytvořil první koncepci areálu, prezentoval ji Babišovi a ten projevil zájem, aby práce pokračovala.
- Pozemky a původní usedlost získala společnost IMOBA patřící do Babišova Agrofertu. Společnost prezentovaná jako samostatný podnik tedy budovala svůj hlavní podnikatelský projekt na nemovitostech společnosti z Babišovy podnikatelské struktury.
- Projektovou přípravu platila a objednávala IMOBA. Smlouva s architektem Javůrkem byla uzavřena s IMOBOU. Stejně tak byly s IMOBOU uzavírány smlouvy na dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a další fáze projektu. Nešlo tedy pouze o to, že IMOBA vlastnila půdu. Sama byla investorem a objednatelem přípravy projektu.
- Součástí projektu byla vila určená pro Andreje Babiše. Architekt Javůrek vypověděl, že se při projektování VIP objektu nazývaného Vila hovořilo o jeho využívání Babišovou rodinou, přáteli a významnými hosty. Jiný svědek popisoval Vilu jako objekt určený k rekreaci Babiše a jeho rodiny.
- Babiš se na projektu osobně objevoval i během výstavby, tedy v době, kdy údajně neměl s Farmou Čapí hnízdo nic společného. Technický dozor vypověděl, že se Babiš účastnil na kontrolních dnech.
- Bývalý manažer Farmy Čapí hnízdo Tomáš Rak vypověděl, že ji fakticky řídil Andrej Babiš, který s ní podle svého tvrzení neměl nic společného. Rak uvedl, že jej do Farmy přijímal osobně Babiš a že se Babiš spolu s lidmi z vrcholového managementu Agrofertu přímo účastnil jejího řízení. S těmito lidmi byl Rak při řízení Farmy Čapí hnízdo v intenzivním kontaktu a podle jeho slov na něj celá situace působila tak, že skutečnými vlastníky Farmy jsou Babiš a Agrofert. Rak dále uvedl, že jeho nástup do Farmy byl dojednán za účasti Babiše, jeho působení v představenstvu bylo s Babišem předjednáno a Babiš tuto personální změnu odsouhlasil. Dokumenty týkající se valných hromad pak podle Raka formálně podepisoval na žádost Babiše a dalších lidí z jeho okolí.
Jestli nestačí svědci, smlouvy, bankovní dokumentace, úvěry, ručení, zástavy, účetnictví, e-maily, znalecké posudky ani vlastní interní materiály banky, nezbývá než připustit, že problém možná není v nedostatku důkazů.
- Banka HSBC, která financoval celý projekt, označovala Čapí hnízdo za Babišův plán. Jde o interní bankovní dokumentaci z doby, kdy HSBC rozhodovala o úvěru ve stovkách milionů korun. V dokumentech se objevuje charakteristika Farmy Čapí hnízdo jako projektu, který má pro Babiše velký význam, a rovněž označení „klíčový projekt pana B.“.
- Pracovnice Agrofertu označovala Farmu Čapí hnízdo před bankou za Babišovu „srdeční záležitost“. Bankéř K. vypověděl, že mu byla Farma právě takto prezentována. Městský soud jeho výpověď hodnotil jako zcela věrohodnou a upozornil, že její obsah odpovídá dobovým interním materiálům banky.
- HSBC ve svých interních dokumentech označovala Farmu Čapí hnízdo za „člena skupiny AGROFERT“. Banka, která projekt důkladně analyzovala kvůli úvěru ve stovkách milionů, jej ekonomicky nevnímala jako běžného nezávislého klienta stojícího mimo Agrofert.
- V interních materiálech banky se objevovala informace, že Farmu Čapí hnízdo vlastní Babiš. Jeden z dokumentů uváděl, že Farma Čapí hnízdo je společností přímo vlastněnou Babišem. Jiná bankovní dokumentace jej identifikovala jako skutečného vlastníka.
- Babiš osobně jednal s bankou v souvislosti s Farmou Čapí hnízdo. Bankovní záznamy zachycují schůzky s Babišem i domlouvání návštěvy projektu. V říjnu 2009 například navštívil vedoucí korporátního bankovnictví HSBC stavbu společně s Babišem. Osobní angažovanost tedy není založena jen na pozdějších vzpomínkách svědků, ale také na dobových bankovních záznamech.
- Bankovní úvěr Farmy Čapí hnízdo fakticky vyjednávala pracovnice Agrofertu. Bankéř K. popsal, že podklady, informace a ekonomické údaje potřebné pro úvěrové řízení dodávala osoba působící v Agrofertu. Nešlo přitom o marginální úvěr, ale o financování projektu v řádu stovek milionů korun.
- Tatáž osoba byla v dokumentaci HSBC uváděna jako součást finančního managementu Farmy Čapí hnízdo. To je další konkrétní personální vazba mezi údajně samostatnou Farmou a Agrofertem. Nešlo pouze o to, že holding ručil za úvěr, ale jeho pracovníci se účastnili samotného finančního řízení projektu.
- HSBC poskytla Farmě Čapí hnízdo investiční úvěr 350 milionů korun. K němu přibylo dalších 25 milionů korun provozního financování. Šlo tedy o financování naprosto zásadní pro realizaci projektu. Farma Čapí hnízdo by podle banky takový úvěr sama nezískala. HSBC následně policii sdělila, že lze důvodně předpokládat, že bez ručení společnosti AGROFERT HOLDING a bez zajištění nemovitostmi IMOBY by Farmě úvěr poskytnut nebyl.
- Za úvěr Farmy Čapí hnízdo ručil AGROFERT HOLDING. Za společnost prezentovanou jako samostatný podnik se tedy postavila velká Babišova skupina.
- Úvěr byl současně zajištěn nemovitostmi IMOBY. Farma Čapí hnízdo tedy realizovala projekt na pozemcích IMOBY a tytéž nemovitosti IMOBY zároveň umožnily Farmě Čapí hnízdo získat stovky milionů korun potřebných k jeho výstavbě.
- Samotná HSBC posuzovala úvěr Farmy Čapí hnízdo v souvislosti s Agrofertem. Financování Farmy Čapí hnízdo samo o sobě podle interních materiálů nedosahovalo požadované výnosnosti banky. Banka však současně získávala větší objem jiných obchodů s Agrofertem. Úvěr Farmy tedy ekonomicky nevnímala jako izolovaný obchod s nezávislým malým podnikem.
- Banka přímo spojovala výhodnost financování Farmy s širším obchodním vztahem s Babišem a jeho skupinou.
- Bankovní dokumentace pracovala s ochotou „mateřské společnosti“ poskytnout Farmě Čapí hnízdo plnou a nepodmíněnou záruku.
- V bankovních podkladech se objevuje informace, že Babiš je v případě potřeby připraven zvýšit základní kapitál Farmy Čapí hnízdo. Pro banku tedy nebyla finanční síla projektu omezena jen majetkem samotné Farmy Čapí hnízdo. Počítala rovněž s možností dalšího Babišova finančního zásahu.
- Agrofert Farmě Čapí hnízdo nepomáhal pouze ručením. Přímo jí půjčoval peníze. Úvěrový rámec přímého financování dosahoval 150 milionů korun. Farma Čapí hnízdo čerpala jednotlivě 105 milionů, 32 milionů, 13 milionů a 5 milionů korun.
- Ekonomická závislost tedy měla několik vrstev současně. IMOBA vlastnila pozemky, IMOBA poskytla nemovitosti jako zajištění, Agrofert ručil za bankovní úvěr a Agrofert zároveň poskytoval Farmě Čapí hnízdo přímé financování.
- Pracovnice Agrofertu měla dispoziční oprávnění k účtu Farmy Čapí hnízdo. Dokazování tedy zachytilo nejen neformální pomoc nebo konzultaci, ale také přístup člověka z Agrofertu k finančním prostředkům Farmy Čapí hnízdo.
- Také účetnictví Farmy Čapí hnízdo bylo personálně spojeno s Agrofertem. Účetní, která pro Farmu pracovala, předtím třináct let působila v ekonomickém úseku Agrofertu.
- Agrofert měl Farmě Čapí hnízdo zajišťovat také klientelu. Interní bankovní dokumentace předpokládala, že mezi hlavní zákazníky Farmy Čapí hnízdo budou patřit společnosti skupiny Agrofert a jejich obchodní partneři. Nešlo tedy pouze o pomoc při výstavbě. Vazba na holding byla zabudována také do předpokládaného provozního modelu.
- Agrofert podle bankovních dokumentů slíbil pořádat na Farmě Čapí hnízdo své firemní akce. Banka při hodnocení budoucích příjmů Farmy Čapí hnízdo počítala s tím, že skupina nebude některé služby kupovat od jiných dodavatelů, ale využije Farmu Čapí hnízdo. To je významné pro otázku, nakolik byla ekonomická životaschopnost Farmy Čapí hnízdo nezávislá na Babišově holdingu.
- Mezi Farmou Čapí hnízdo a společnostmi Agrofertu existovaly rozsáhlé reklamní vztahy. Společnosti z holdingu platily Farmě Čapí hnízdo za reklamní a propagační služby ještě v době její výstavby.
- O možnosti dotace se podle svědka jednalo za účasti Andreje Babiše. Tento svědek zpochybnil Babišovo tvrzení, kdy se o dotaci poprvé dozvěděl. Babiš tvrdil, že se o možnosti dotace dozvěděl až po vyhlášení příslušné výzvy v prosinci 2007. Podle svědka Jana Bareše se možnost dotace řešila podstatně dříve.
- Při jednáních se podle svědka Jana Bareše řešila právě podmínka malého a středního podniku. Svědek uvedl, že IMOBA tuto podmínku nesplňovala a že to účastníci jednání věděli. Podle jeho výpovědi to „samozřejmě“ věděl také Babiš.
- Po konkretizaci podmínek dotace se podle svědka hledala vhodná společnost. Jan Bareš vypověděl, že uvažoval o společnosti s historií v cestovním ruchu. Podle jeho výpovědi Babiš reagoval v tom smyslu, že nebude vyhazovat peníze, protože již jednu volnou společnost má.
- Společnost použitá pro Farmu Čapí hnízdo pocházela z holdingu Agrofert a byla před žádostí o dotaci změněna na akciovou společnost s akciemi na majitele, tak nebylo možné zjistit akcionáře společnosti.
Důkazy pocházejí z řady na sobě nezávislých zdrojů. Jsou mezi nimi svědecké výpovědi, projektové smlouvy, korporátní dokumentace, bankovní výpisy, písmoznalecký posudek, úvěrové smlouvy atd.
- Žádost o dotaci obsahovala prohlášení, že Farma Čapí hnízdo splňuje definici malého a středního podniku. Právě status malého a středního podniku byl pro získání dotace rozhodující.
- Dotační orgán skutečné ekonomické vazby detailně neprověřoval. Jeho pracovníci vypověděli, že při posuzování velikosti podniku vycházeli do značné míry z údajů a prohlášení samotného žadatele. Existoval tedy rozdíl mezi obrazem Farmy Čapí hnízdo předkládaným dotačnímu orgánu a informacemi, s nimiž pracovala financující banka. Pro dotaci Farma Čapí hnízdo vystupovala jako samostatný malý či střední podnik. Banka současně interně hovořila o klíčovém Babišově projektu, členovi skupiny Agrofert, zárukách Agrofertu, pozemcích IMOBY, zákaznících z Agrofertu a finančním managementu propojeném s holdingem.
- U některých členů orgánů Farmy Čapí hnízdo dokazování otevřelo otázku, nakolik skutečně vykonávali samostatné řídicí funkce. Jeden z nich svou roli popisoval převážně jako formální či administrativní, ačkoli podepisoval významné dokumenty včetně dokumentace související s financováním. To je relevantní pro otázku, kde se skutečně vytvářela zásadní ekonomická rozhodnutí.
- Babiš byl zahrnován do komunikace týkající se Farmy Čapí hnízdo. V dokazování se objevila dobová elektronická komunikace související například s marketingem a podobou projektu.
- Někteří svědci vnímali Babiše při jeho pobytu na Farmě Čapí hnízdo jako člověka, jemuž areál fakticky patří.
- Po skončení období významného pro dotaci se Farma Čapí hnízdo znovu dostala do IMOBY z Agrofertu. Areál tedy začíná jako projekt IMOBY, během dotačního období funguje prostřednictvím Farmy Čapí hnízdo a následně se znovu vrací do společnosti IMOBA.
- Babiš mladší, který měl být podle obhajoby jedním z vlastníků Farmy Čapí hnízdo smlouvu o převodu akcí nepodepsal a jeho podpis byl zfalšován. Soud vycházel z jeho výpovědi, písmoznaleckého posudku a bankovních transakcí potvrzujících jeho pobyt v USA.
Jak by vlastně musel vypadat případ, ve kterém by podle Andreje Babiše důkazy byly?
- Městský soud dovodil, že Babiš starší musel vědět, že dokumenty jeho syn nepodepsal. Vycházel mimo jiné z toho, že právě Babiš převod na rodinu zařídil, syn byl v USA a Babiš následně zaplatil cenu všech akcií. Podle soudu musela osoba, která dokumenty za Babiše mladšího podepsala, jednat přinejmenším s Babišovým tichým souhlasem.
- Podle posudku Karla Mojžišíka projekt Čapí hnízdo nesplňoval náležitosti potřebné ke schválení. U soudu řekl, že některé údaje považoval za nereálné. Tentýž Mojžišík vypověděl, že při poradě o projektu na ROP zaznělo: „Buďte na ně hodní.“
- Podle znaleckého posudku znalce Vítězslava Hálka byl projekt Čapí hnízdo extrémně rizikový, Farma Čapí hnízdo jej ze svých zdrojů financovat nemohla a bez ručení Agrofertu a zástavy IMOBY by úvěr nezískala. Pro Farmu Čapí hnízdo byla pomoc Agrofertu existenční, nikoli jen výhodná.
Babišovi se to nelíbí
Důkazy pocházejí z řady na sobě nezávislých zdrojů. Jsou mezi nimi svědecké výpovědi, projektové smlouvy, korporátní dokumentace, bankovní výpisy, písmoznalecký posudek, úvěrové smlouvy, zástavní dokumentace, účetnictví, smlouvy o reklamě, e-mailová komunikace, dotační dokumentace a zejména rozsáhlá interní dokumentace HSBC vznikající průběžně v době realizace projektu.
Zvláštní význam mají právě dobové listiny. Výpověď učiněná po deseti nebo patnácti letech může být ovlivněna pamětí, pozdějšími událostmi nebo osobním zájmem svědka. Bankovní memorandum, projektová smlouva, účetní doklad nebo e-mail vytvořený v roce 2007 či 2008 tento problém v takové míře nemá.
Proto jsou pro rekonstrukci skutečných ekonomických vztahů důležité zejména dokumenty, které vznikly ještě předtím, než kdokoli tušil, že se Čapí hnízdo jednou stane předmětem trestního řízení.
Andrej Babiš tvrdí, že soud rozhoduje bez důkazů. Po přečtení spisu se ale vnucuje jiná otázka: Jak by vlastně musel vypadat případ, ve kterém by podle Andreje Babiše důkazy byly?
Protože jestli nestačí svědci, smlouvy, bankovní dokumentace, úvěry, ručení, zástavy, účetnictví, e-maily, znalecké posudky ani vlastní interní materiály banky, nezbývá než připustit, že problém možná není v nedostatku důkazů. Problém je v tom, že mají jednu nepříjemnou vlastnost, a to tu, že se Babišovi nelíbí.