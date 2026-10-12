Alcaraz zuřil na trenéra a stěžoval si na zrak. Belgický outsider z páté desítky mu pak připravil kariérní potupu

První set, stav 5:5. Alcaraz ztrácí podání a při střídání stran se otáčí k lavičce, kde sedí jeho trenér Samuel López. „Nemůžu takhle hrát. Jeden míč letí takhle a odrazí se strašně vysoko… Nemůžu hrát podle intuice,“ zachytil Alcarazův výlev přenos Movistar Plus Deportes, jak upozornila stanice Cadena SER. O necelou hodinu později bylo po všem. Belgičan Zizou Bergs vyhrál 12. října ve třetím kole turnaje Masters 1000 v Šanghaji 7:5, 7:6(4) a sedminásobného grandslamového šampiona poslal domů. Nejbolestivější na celém příběhu je to, co Alcarazova ztráta citu pro odskok míče způsobila: jeho největší rival si díky ní zajistil koncoroční post světové jedničky.
Míč, který nešel přečíst
Alcarazova věta o „intuici“ vystihuje celý zápas. Španěl staví hru na instinktu, na tom, že míč přečte dřív, než dopadne. V pondělí v aréně Qizhong Forest Sports City to nešlo. Jeden míč podle něj vyskočil do výšky, další sklouzl nízko po povrchu. Oči mu dodávaly informace, kterým tělo nedokázalo věřit.
O zdravotní problém se zrakem přitom nešlo. Žádné zranění ani vyšetření očí zdroje neuvádějí. Alcaraz po utkání mluvil čistě o hře: kurt mu připadal jiný než v prvním zápase, míč se mu zdál větší a pomalejší a na returnu nedokázal najít správnou pozici. „Turnaj by se na to měl podívat,“ vzkázal podle přepisu tiskové konference na serveru Puntodebreak.
López se ho na lavičce snažil srovnat. Podle deníku El País mu radil, ať hraje víc s topspinem, odvážněji a s pozitivním nastavením. Jenže Alcaraz chyboval víc, než je u něj zvykem, byl nervózní a ztrácel jasnou hlavu přesně v momentech, kdy ji potřeboval nejvíc.
Bergs na stížnosti reagoval s klidem. Špatný odskok podle něj přišel jen občas a míče byly stejné jako na předchozím turnaji. Podmínky označil za v pořádku. Na kurtu, kde jeden hráč bojoval s míčem, druhý prostě hrál tenis.
Outsider, který přestal mít respekt
Bergs není úplný neznámý. Sedmadvacetiletý Belgičan letos v červnu vyhrál v Eastbourne svůj první titul na okruhu ATP, když ve finále porazil Huga Humberta. Do Šanghaje ale přijížděl jako solidní hráč páté desítky, nikoli jako kandidát na skalpy favoritů. Proti hráčům první desítky měl bilanci 2:14. Hráče z první trojky nikdy neporazil.
Formu si ovšem přivezl. V prvním kole smetl Víta Kopřivu 6:3, 6:1, ve druhém nechal Ignacia Buseho na kanáru 6:0, 6:3. Do zápasu s Alcarazem tedy šel bez ztráty setu a s rozehraným rytmem.
Klíčové momenty zvládl jako veterán. Za stavu 6:5 v prvním setu podával na set a uzavřel ho až po několika setbolech. Ve druhém setu šel podávat na zápas, Alcaraz mu však vzal podání zpět a vyrovnal. Přesně v takové chvíli se zápasy obvykle lámou ve prospěch favorita. Bergs nezpanikařil a tiebreak vyhrál 7:4.
„Zůstal jsem klidný a soustředil se na další gem. Proti hráči jeho kalibru se to stát může,“ vysvětloval po utkání. Na kameru pak napsal „Co se to právě stalo?“ a přiznal, že dřív proti hráčům Alcarazova typu cítil až příliš velký respekt. Oficiální web turnaje Rolex Shanghai Masters výsledek označil za největší výhru jeho kariéry.
Proč jde o potupu
Statisticky nejhorší porážka Alcarazovy kariéry to není. Loni v Miami ho vyřadil David Goffin jako 55. hráč světa a Bergs je nejníže postaveným přemožitelem Španěla právě od té doby. Podle nás ale pondělní zápas váží víc, než napoví samotné pořadí soupeře. Potupu tvoří souhrn okolností:
- Soupeř: hráč č. 39 s mizernou bilancí proti elitě porazil nasazenou dvojku ve dvou setech.
- Forma: Alcaraz měl letos proti hráčům mimo první dvacítku bilanci 24:1, jedinou porážku mu dosud uštědřil Sebastian Korda v Miami.
- Ztráta kontroly: výbuch na lavičce viděli diváci po celém světě.
- Místo: Šanghaj se pro něj opět stala pastí.
- Následek: jeho prohra zajistila rivalovi historické prvenství.
Takový koktejl se ve vrcholovém tenise nevidí často. Každý z bodů by sám o sobě znamenal nepříjemný den. Dohromady tvoří porážku, na kterou se bude vzpomínat ještě dlouho.
Šanghajská kletba
Alcarazovi tenhle turnaj nikdy nesedl. Jeho bilance mluví jasně:
|Ročník
|Kolo
|Přemožitel
|Skóre
|2023
|osmifinále
|Grigor Dimitrov
|7:5, 2:6, 4:6
|2024
|čtvrtfinále
|Tomáš Macháč
|6:7(5), 5:7
|2025
|nestartoval
|–
|–
|2026
|3. kolo
|Zizou Bergs
|5:7, 6:7(4)
Z českého pohledu se okamžitě vybaví rok 2024, kdy Alcaraze v Šanghaji zaskočil Macháč. Paralela sedí: opět hráč mimo absolutní špičku, opět odvážná agresivní hra soupeře, opět konec před semifinále. Letos ovšem Alcaraz padl o dvě kola dřív.
Problém není jen jeho. Podle deníku El País je Šanghaj jediným současným turnajem Masters 1000, který dosud nevyhrál žádný Španěl. Podmínky se navíc letos výrazně změnily: index rychlosti kurtu (Court Pace Index) vyskočil z 32, tedy kategorie „velmi pomalý“, na 42, což odpovídá „velmi rychlému“ povrchu. Hráči si stěžovali na míče i odskoky. Dá se čekat, že Alcarazův požadavek na prověření podmínek nezůstane osamocený, i když jeho přemožitel s ním nesouhlasí.
Zverevův historický den
Zatímco Alcaraz balil kufry, Alexander Zverev slavil, aniž by ten den vůbec hrál. Španěl měl ještě teoretickou šanci Němce v boji o koncoroční jedničku dostihnout. Za třetí kolo v Šanghaji však získal jen 50 bodů z možných 1 000, a o koncoroční jedničce tak bylo matematicky rozhodnuto.
Zverev tak zakončí rok 2026 jako světová jednička, poprvé v kariéře. Stane se prvním Němcem s koncoroční jedničkou a zároveň nejstarším mužem, který ji získal poprvé. Opírá se o skvělou sezonu: vyhrál Roland Garros i US Open a nasbíral 60 výher. Jannik Sinner mezitím chybí kvůli zranění kolena.
Alcarazovi zbývá zbytek podzimu na odčinění. Po Šanghaji ho čeká exhibice Six Kings Slam v Rijádu (21. až 24. října), pak Paříž-Bercy, Turnaj mistrů v Turíně a finále Davis Cupu. Sám po prohře řekl, že pojede domů, bude trénovat, probere zápas s týmem a na dalším turnaji se pokusí být lepší. Vlastní nízkou úroveň i Bergsovu kvalitu uznal. Omluvu za výbuch na lavičce ale veřejně nevyslovil.
České zastoupení v šanghajském pavouku mezitím prořídlo. Kopřiva a Macháč vypadli, Lehečka v pondělí podlehl Rafaelu Jódarovi 6:4, 6:7(2), 4:6. Ve hře zůstává Jakub Menšík po výhře nad Cerúndolem, Alcarazův pád mu ale cestu přímo neotevírá, protože hraje v jiné části pavouka.
Alcaraz v pondělí opakovaně říkal, že nemůže hrát podle intuice. Bergs to dokázal, a Zverev tak k titulu světové jedničky přišel bez jediného odehraného míče.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář