Alcaraz vyhrál turnaj a musel si nechat narůst knír. Do Šanghaje dorazil s proměněným celým týmem

Vítězství v Tokiu mělo nečekanou cenu
Carlos Alcaraz má za sebou úspěšné týdny. V Tokiu dokázal získat další turnajový titul a v Šanghaji navázal na vítěznou formu, když Juana Manuela Cerúndola porazil 6:3, 6:3 za pouhých 66 minut.
Jenže při jeho prvním vystoupení na čínském Masters si fanoušci všimli, že se na kurtu objevil trochu jiný Alcaraz, než na jakého byli zvyklí.
Třiadvacetiletý Španěl si totiž nechal výrazný knír.
A co bylo ještě zajímavější, podobný vzhled měli také lidé z jeho nejbližšího okolí. Knír si nechali narůst jeho bratr Álvaro, trenér Samuel López i manažer Albert Molina.
Vysvětlení bylo jednoduché. Během turnaje v Tokiu se Alcaraz se svými spolupracovníky vsadil, že pokud celý podnik vyhraje, musí si všichni nechat narůst knír.
Španělský tenista svůj úkol splnil a zbytek týmu se nemohl vymlouvat.
V Šanghaji se tak představil kompletní „Moustache Team“, jak skupinu Alcaraz sám pojmenoval při podpisu televizní kamery po vítězném utkání.
Knír zůstane minimálně týden
Alcaraz po zápase přiznal, že si s kolegy během celé akce užili spoustu legrace. Změna vzhledu podle něj není ničím vážným, ale příjemným zpestřením společného života na turnajích.
Současně naznačil, že si knír ponechá přibližně týden. Pokud by tedy v Šanghaji pokračoval ve vítězném tažení, fanoušci by si na jeho nový vzhled mohli ještě nějakou dobu zvykat.
Španěl přitom není žádným nováčkem v překvapivých úpravách účesu. Už dříve několikrát zaujal krátkým sestřihem nebo neobvyklými stylistickými experimenty, které se okamžitě staly tématem sociálních sítí.
Tentokrát je však příběh trochu jiný. Nejde pouze o individuální rozhodnutí slavného sportovce, ale o společnou recesi celého týmu.
A právě to ukazuje také méně viditelnou stránku profesionálního tenisu.
Za úspěchy jednotlivce stojí parta lidí, která spolu tráví téměř celý rok
Tenis je sice individuální sport, ale nejlepší hráči světa cestují s početnými realizačními týmy. Trenéři, fyzioterapeuti, kondiční specialisté a další spolupracovníci tráví s tenistou dlouhé týdny na cestách, často daleko od domova.
V takovém prostředí má atmosféra v týmu mnohem větší význam, než by se mohlo zvenčí zdát.
Alcaraz dlouhodobě patří k hráčům, kteří dokážou na kurtu předvádět mimořádně intenzivní tenis, ale mimo něj si zachovávají uvolněné vystupování. Sázka o knír přesně zapadá do této stránky jeho osobnosti.
Pro výsledek zápasu s Cerúndolem samozřejmě nebylo podstatné, jaké vousy měl španělský favorit nebo jeho trenér. Alcaraz rozhodl kvalitním tenisem a aktivní hrou, při které často vyrážel k síti.
Po vítězství se však mohlo mluvit také o něčem jiném než o prvním servisu, forhendu nebo procentu proměněných brejkbolů.
A pro jeho tým má celý příběh ještě jednu příjemnou vlastnost. Kdyby Alcaraz v Tokiu prohrál, žádné kníry by nebyly. Všichni tak mají alespoň malou vizuální připomínku společného turnajového vítězství.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Sky Sport Italia – Alcaraz e tutto il team coi baffi [2], AS – Alcaraz vysvětluje sázku o knír [3].