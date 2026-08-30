Alcaraz pět měsíců skoro nehrál. Teď musí během dvou týdnů zvládnout zátěž, kterou žádný trénink nenapodobí

Carlos Alcaraz se vrací na US Open v pozici, která na první pohled působí skoro ideálně. Je obhájcem titulu, Jannik Sinner kvůli problémům s kolenem v New Yorku chybí a Španěl zůstává jedním z hráčů, kteří mohou celý turnaj vyhrát.
Pak se ale člověk podívá na posledních pět měsíců.
Alcaraz kvůli zranění zápěstí vynechal velkou část antukové sezony, Roland Garros, Wimbledon i prakticky celou severoamerickou přípravu na tvrdém povrchu. Soutěžně se vrátil až tento týden v mixu US Open po boku Sereny Williamsové.
V neděli proti Romanu Safiullinovi začne něco úplně jiného. Grandslam. A právě tam se ukáže rozdíl mezi tím, že je zápěstí dostatečně zdravé na tenis, a tím, že je celé tělo připravené během dvou týdnů zvládnout až sedm zápasů na tři vítězné sety.
Zranění se může zahojit. Zápasová odolnost se léčí hůř
Rehabilitace elitního sportovce dnes dokáže velmi přesně připravit svaly, šlachy i klouby na návrat. Alcaraz mohl trénovat kondici, postupně zatěžovat zápěstí, hrát dlouhé tréninkové sety a simulovat řadu situací, které ho v New Yorku čekají.
Jenže jeden problém zůstává. Trénink ví, kdy skončí. Skutečný grandslamový zápas ne.
Může trvat dvě hodiny, ale také čtyři a půl. Může skončit hladce ve třech setech, nebo se proměnit ve fyzický boj, po němž má hráč necelé dva dny na to, aby své tělo znovu připravil na další podobnou zátěž.
A čím dál Alcaraz v turnaji půjde, tím méně se bude rozhodovat o tom, jestli umí zahrát vítězný forhend. To samozřejmě umí.
Otázkou bude, jestli ho dokáže zahrát stejně prudce v pátém setu čtvrtfinále poté, co má v nohách deset nebo patnáct předchozích hodin ostrého tenisu.
Jeho problém není první kolo
Roman Safiullin je 98. hráčem světa a Alcaraz bude v úvodním utkání jasným favoritem.
Právě proto může první výsledek trochu klamat.
Pokud Španěl vyhraje hladce, neznamená to automaticky, že jsou všechny otázky kolem jeho návratu vyřešené. Jeho skutečný test může přijít až ve chvíli, kdy se v jednom utkání objeví únava, dlouhé výměny a nutnost zopakovat maximální výkon několik hodin po sobě.
Los mu navíc rozhodně nenabídl prázdnou cestu k titulu. Ve stejné polovině pavouku jsou Novak Djoković, Daniil Medvedev, Frances Tiafoe nebo Brandon Nakashima, v potenciálním čtvrtfinále může přijít Arthur Fils či Ben Shelton.
Sinnerova absence tedy odstraňuje jednoho obrovského soupeře. Neodstraňuje ale hlavní neznámou Alcarazova turnaje. Tou je Alcaraz sám.
Zápěstí ho připravilo i o něco, co se ve statistikách špatně měří
Když se mluví o dlouhém zranění, většinou nás zajímá zdravotní stránka. Jestli hráč cítí bolest, jestli může naplno servírovat a zda existuje riziko, že se problém znovu objeví.
Alcaraz ale sám upozornil na jinou část návratu.
Nejtěžší pro něj podle vlastních slov nebyla pouze bolest, ale nejistota. Nejprve nemohl pravou rukou prakticky nic dělat, později začal trénovat a nevěděl, zda bude připravený na Cincinnati, US Open, nebo zda přijde o celou americkou část sezony.
Pro hráče, který byl od dospívání zvyklý plánovat sezonu kolem největších turnajů světa, je právě ztráta kontroly zvláštní zkušeností. Alcaraz už ví, jak se připravit na grandslam, když předtím absolvuje běžnou sezonu. Tentokrát takovou přípravu neměl.
Absence Sinnera mění turnaj, ale ne Alcarazovo tělo
Jannik Sinner v New Yorku nebude. Přetrvávající problém s pravým kolenem vyřadil světovou jedničku z turnaje a odstranil člověka, který se v posledních letech stal Alcarazovým nejpřirozenějším soupeřem.
Pro Španěla je to samozřejmě významná změna.
Alcaraz a Sinner si mezi sebou rozdělili většinu největších titulů posledních sezon a možnost, že se s Italem v New Yorku vůbec nepotká, zvyšuje jeho šanci na obhajobu.
Jenže právě tady vzniká nebezpečí příliš jednoduchého pohledu. Sinner může zmizet z pavouku. Pět měsíců bez normálního soutěžního rytmu z Alcarazových nohou zmizet nemůže.
Obhájce titulu tak vstupuje do turnaje jako jeden z favoritů a zároveň jako jeden z největších otazníků.
První týden nám možná neřekne skoro nic
U hráče po dlouhé pauze bývá lákavé hledat odpověď hned v prvním zápase. Pokud vypadá rychle a vyhrává, návrat je údajně dokončený.
Na grandslamu to tak jednoduché není.
Alcaraz může první tři kola zvládnout bez většího problému a skutečné následky nedostatku zápasů pocítit až ve druhém týdnu. Kumulovaná únava funguje jinak než jednorázový výkon a právě schopnost regenerovat mezi dlouhými zápasy se po pěti měsících bez podobné zátěže prakticky nedá spolehlivě otestovat předem.
Proto není nejzajímavější otázkou letošního US Open, zda Carlos Alcaraz pořád umí hrát tenis na úrovni grandslamového šampiona.
O tom není velký důvod pochybovat.
Mnohem zajímavější bude zjistit, jestli jeho tělo po pěti měsících pauzy dokáže během čtrnácti dnů znovu fungovat jako tělo grandslamového šampiona.
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Zdroje: Reuters – Alcaraz says uncertainty over comeback fuelled 'intrusive thoughts' [1], Reuters – US Open draw hands Alcaraz, Sabalenka tough tests [2], Reuters – Djokovic eyes elusive 25th major at U.S. Open with Zverev as main hurdle [3].