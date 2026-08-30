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Alcaraz pět měsíců skoro nehrál. Teď musí během dvou týdnů zvládnout zátěž, kterou žádný trénink nenapodobí

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Alcaraz přijíždí na US OPEN jako obhájce titulu a jeden z hlavních favoritů, jenže téměř pět měsíců neodehrál klasický soutěžní zápas. Otázkou proto není jen jeho zápěstí, ale zátěž, kterou žádný trénink nedokáže úplně nasimulovat.
Alcaraz pět měsíců skoro nehrál. Teď musí během dvou týdnů zvládnout zátěž, kterou žádný trénink nenapodobí

Alcaraz pět měsíců skoro nehrál. Teď musí během dvou týdnů zvládnout zátěž, kterou žádný trénink nenapodobí

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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